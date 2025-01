Liebert® APM Plus: UPS thiết kế linh hoạt, tối ưu hóa năng lượng

Không cần biến áp, với hiệu suất đến 97% ở chế độ chuyển đổi kép và lên đến 99% ở chế độ eco, Liebert® APM Plus có các phiên bản với công suất từ 50 đến 500kW. Sản phẩm hiện đã có mặt trên khắp Châu Á, bao gồm Úc, New Zealand và Ấn Độ.

Theo nhà sản xuất, kiến trúc của Liebert APM Plus được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và tản nhiệt, giảm thiểu nhu cầu và mức tiêu thụ của hệ thống điều hòa trung tâm dữ liệu. Chính là nhờ sự kết hợp của các yếu tố này đã làm giảm lượng khí thải CO 2 đến mức tối thiểu, do đó giúp các trung tâm dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ về môi trường.

The Liebert APM Plus là một bản nâng cấp từ các mẫu Liebert® APM, được sản xuất cho các trung tâm dữ liệu cỡ trung bình đến cỡ lớn trong môi trường viễn thông, hyperscale và cơ sở cho thuê. The Liebert APM Plus có thân máy mỏng hơn 600 mm, nhỏ hơn 50% so với mẫu trước đó nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả. Với tổng lượng khí thải ít hơn mà máy đạt được là nhờ các mô-đun công suất mật độ cao, biến chiếc UPS này trở thành sự lựa chọn lý tưởng trong việc cung cấp năng lượng sẵn có cho các ứng dụng quan trọng.

Với công nghệ FlexPower™ được tích hợp cho phép Liebert APM Plus mở rộng dung lượng hệ thống đơn giản, nhanh chóng với thiết kế dạng mô-đun. Theo đó, mỗi mô-đun FlexPower™ kết hợp sức mạnh có thể mở rộng với các khả năng điều khiển độc lập để tự động điều chỉnh hoạt động, nâng cao tính khả dụng tổng thể.

“Thiết kế Liebert® APM Plus thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp cho khách hàng các giải pháp giải quyết những thay đổi của hệ sinh thái kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng. Với thiết kế linh hoạt và các tính năng nâng cao, chiếc UPS này là sự lựa chọn lý tưởng để hỗ trợ các nhu cầu về tính khả dụng của khách hàng ngày nay.

Ngoài ra, diện tích nhỏ của Liebert APM Plus khiến sản phẩm này trở nên lý tưởng để sử dụng tích hợp với các giải pháp Vertiv™ như SmartRow™ và SmartAisle™, cũng như hệ thống phân phối điện Liebert® APT.” Ông Arunangshu Chattopadhyay, Giám đốc Marketing sản phẩm điện năng và Trưởng bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật trung tâm tại Vertiv Châu Á cho biết.

Khám phá thêm các giải pháp của Vertiv tại www.Vertiv.com.