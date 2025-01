'Mẹo nhỏ bỏ túi' giúp giao dịch ngân hàng điện tử an toàn

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, khi cho phép người dùng thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là các hình thức tội phạm công nghệ cao tấn công giao dịch ngân hàng trực tuyến, gây ra nhiều nguy hiểm và mối đe dọa đến tính bảo mật của thông tin tài chính cá nhân.

Ảnh: willandway

Một số hình thức tội phạm công nghệ cao đã xuất hiện như: đánh cắp thông tin qua website, fanpage giả mạo; mạo danh; cài đặt phần mềm gián điệp để truy cập thiết bị... ngoài ra, các hình thức tấn công phổ biến bao gồm các cuộc tấn công phishing, malware, ransomware và các cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Tất cả đều nhằm mục đích đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản và mật khẩu người dùng, và cho phép tội phạm truy cập vào các tài khoản ngân hàng trực tuyến để tiến hành giao dịch trái phép.

Vì vậy, việc bảo vệ thông tin tài chính trực tuyến là cực kỳ quan trọng và cần được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động giao dịch trực tuyến. Để đảm bảo tính an toàn của thông tin tài chính, người dùng cần nâng cao nhận thức về an ninh mạng và sử dụng các phần mềm bảo mật để bảo vệ tài khoản. Các doanh nghiệp cũng cần đầu tư vào bảo mật mạng để đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng và doanh nghiệp.

Ảnh: Phạm Anh

“Mẹo nhỏ bỏ túi” giúp người dùng giao dịch ngân hàng điện tử an toàn

Những việc không nên làm

Không cung cấp tên, mật khẩu, thông tin thẻ, mã PIN hoặc thông tin cá nhân có liên quan đến tài khoản và dịch vụ ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Không nhập thông tin cá nhân và thông tin dịch vụ ngân hàng vào nền tảng không chính thức của ngân hàng.

Không đặt chế độ lưu mật khẩu đăng nhập trên các thiết bị sử dụng chung; Hạn chế ghi lại hoặc cài đặt mật khẩu quả đơn giản.

Những việc nên làm

Nên sử dụng hệ điều hành, trình duyệt mới nhất, cập nhật thường xuyên phần mềm diệt virus, chống đánh cắp thông tin trên các thiết bị truy cập dịch vụ.

Nên thoát khỏi phiên truy cập ngay sau khi đã hoàn thành giao dịch.

Nên lựa chọn hình thức bảo mật đăng ký phương thức xác thực giao dịch cho tất cả người dùng nếu thường xuyên giao dịch với giá trị cao hoặc có mô hình xử lý giao dịch nhiều cấp.

Nên liên hệ ngay ngân hàng để xác minh khi nhận thông báo trúng thưởng, có giao dịch nghi ngờ hoặc băn khoăn, vướng mắc cần trao đổi.

Việc bảo mật tài khoản ngân hàng là rất quan trọng để đảm bảo an toàn thông tin tài chính cá nhân. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng mật khẩu mạnh, không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai và thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch của tài khoản để phát hiện kịp thời những giao dịch lạ. Ngoài ra, hãy sử dụng một phần mềm bảo mật hiệu quả để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng.

Hơn nữa, các ngân hàng cũng cần đầu tư vào các giải pháp bảo mật để bảo vệ khách hàng trước các cuộc tấn công mạng và đảm bảo tính bảo mật cho các giao dịch trực tuyến của khách hàng. Nếu không được đảm bảo an toàn, các tài khoản và thông tin tài chính cá nhân của khách hàng sẽ rơi vào tay của tội phạm, gây ra những hậu quả không thể lường trước được.