MSS của Kaspersky dẫn đầu tại Quadrant Knowledge Solution

Theo đó, Quadrant Knowledge Solution năm 2022 đã vinh danh SPARK Matrix™ của Kaspersky cho hạng mục Managed Security Services phân tích chi tiết về động lực thị trường toàn cầu, các xu hướng chính, bối cảnh nhà cung cấp và vị trí cạnh tranh. Nghiên cứu cung cấp phân tích cạnh tranh và xếp hạng các nhà cung cấp MSS hàng đầu dưới dạng Ma trận SPARK (Strategic Performance Assessment and Ranking). Bản phân tích cũng cung cấp thông tin chiến lược để người dùng có thể đánh giá khả năng của các nhà cung cấp khác nhau, sự khác biệt trong cạnh tranh và định vị của họ trên thị trường.

Theo ông Rohan Paul, nhà phân tích tại Quadrant Knowledge Solutions, đánh giá, thì “Kaspersky áp dụng cách tiếp cận tích hợp với MSS cũng như các công nghệ và dịch vụ cần thiết để triển khai một chu trình bảo vệ hoàn chỉnh trước các cuộc tấn công có chủ đích bao gồm chuẩn bị, phát hiện và điều tra, phân tích dữ liệu và bảo vệ tự động. Kaspersky tận dụng nền tảng thông minh về mối đe dọa đã được cấp bằng sáng chế của mình và đội ngũ các nhà nghiên cứu và phân tích nội bộ để cung cấp các dịch vụ thông minh về mối đe dọa và hỗ trợ MSS. Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ giúp doanh nghiệp ứng phó với các loại sự cố bảo mật khác nhau, với các dịch vụ riêng lẻ phù hợp với các quy mô và loại hình kinh doanh khác nhau. Sự hiện diện toàn cầu của Kaspersky và quyền truy cập vào lượng lớn dữ liệu từ các quốc gia khác nhau giúp công ty đạt được tỷ lệ phát hiện và độ chính xác cao trong các dịch vụ bảo mật của mình. Kaspersky đã nhận được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ xuất sắc và tác động đến khách hàng, đồng thời được định vị là công ty dẫn đầu trong SPARK Matrix™: Managed Security Services, năm 2022”.

Chia sẻ về vinh danh mới nhất dành cho MSS, ông Veniamin Levtsov, Phó chủ tịch Kinh doanh Doanh nghiệp tại Kaspersky cho biết: “MSS cùng với các phương pháp tiếp cận phần mềm bảo mật truyền thống mang lại cho doanh nghiệp sự tự tin về việc được hỗ trợ bởi đội ngũ của nhà cung cấp toàn cầu trong các tình huống thậm chí rất phức tạp. Bất chấp khoảng cách về kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức của nhân viên an ninh mạng phía khách hàng, các chuyên gia cung cấp MSS thường có thể phát hiện sự lan truyền mối đe dọa phức tạp nhờ tầm nhìn bên ngoài và phép đo khách quan từ xa để phân tích tự động. Điều này đặc biệt quan trọng vì các chức năng như tìm kiếm mối đe dọa, phân bổ và phản hồi thích hợp cần phải được nâng cao liên tục để phù hợp với những thay đổi và tác động của các mối đe dọa mới nhất. Không phải lúc nào các công ty cũng có đủ nguồn lực nội bộ để đáp ứng nhu cầu đó ngay lập tức, vì vậy, chúng tôi đang hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng đối với mô hình dịch vụ trong lĩnh vực an ninh mạng như một xu hướng thị trường dài hạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đặc biệt vinh dự khi Quadrant Knowledge Solutions đã công nhận MSS của chúng tôi là đề xuất có giá trị cao nhất về mặt công nghệ và dịch vụ”.

Được biết, MSS cung cấp cho các tổ chức khả năng giám sát liên tục các tài sản và hệ thống bảo mật, cho phép các nhà quản lý rủi ro và bảo mật ứng phó với các sự cố liên quan đến bảo mật. Bằng cách xác định, tư vấn, phản hồi và cung cấp hành động khắc phục, MSS có thể bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa, sự lộ diện và các lỗ hổng khác xảy ra trong môi trường CNTT.

Các nhà cung cấp MSS cung cấp các dịch vụ về phát hiện và phản hồi được quản lý, thông tin thám báo về mối đe dọa, quản lý lỗ hổng, quản lý thiết bị và các dịch vụ tư vấn khác để tăng khả năng hiển thị trên mạng của tổ chức và cải thiện tình trạng bảo mật tổng thể của họ.

Với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, cũng như sự xuất hiện của nhiều nhà cung cấp với các thế mạnh công nghệ khác nhau, các nhà cung cấp MSS đang ngày càng xem xét việc cải thiện chiến lược thị trường và đề xuất giá trị tổng thể để duy trì tính cạnh tranh.

Và các yếu tố khác biệt chính để đánh giá nhà cung cấp MSS số 1 thị trường bao gồm: sự tinh vi của công nghệ, khả năng dịch vụ, kinh nghiệm trong ngành, đầu tư nghiên cứu và phát triển, tích hợp tự động hóa và điều phối, cùng với tầm nhìn và lộ trình của công ty.

Kết quả của SPARK Matrix dành cho MSS 2022 có tại đây.