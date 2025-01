Những STT, lời chúc hay và ý nghĩa mừng Xuân Quý Mão 2023

Những lời chúc đầu năm mới Xuân Quý Mão 2023

1. Mùa xuân chim én lượn chao

Quý Mão năm mới, ta cùng chúc nhau

Chúc bố sức khỏe dồi dào

Mẹ thêm tuổi mới, ốm đau chẳng còn

Mãi mãi sống cùng các con

Cùng nhau hạnh phúc, chúng con sum vầy

Anh em con đến cùng đây

Sum vầy hạnh phúc, đón vàng lộc xuân

2. Chúc Tết xuân nay khắp mọi nhà

Mừng thọ ông bà với mẹ cha

Năm cũ vừa qua xin cầu chúc

Mới trọn tình xuân đẹp mặn mà

Vạn phúc lành thay duyên vừa đủ

Sự nghiệp danh đề mãi thiên thu

Như trên gia hộ cho con cháu

Ý nguyện trời ban đến tuổi già

3. Kính yêu con chúc mẹ cha

Sang năm mới nữa cả nhà đều vui

Chúc cho phú quý, cát tường

Không bằng sức khỏe, yêu thương trọn đời

4. Chúc mừng năm mới

Công danh rạng ngời

May mắn khắp nơi

Đổ về tơi tới

5. Ngày xuân, ta chúc đầu năm

Cầu mong thế giới an lành chỉn chu

Tai ương, dịch họa, oán thù

Như cơn giông lũ, chỉ vờ thoáng qua

Trời xanh thỏa chí hoan ca

Chôn vùi nẻo xấu, tránh xa lụy phiền

Đường lên dù có gập ghềnh

Có ta, có bạn, có em rạng ngời

Tình xuân phủ khắp đất trời

Gieo mầm hạnh phúc, xây đời ấm no

Én về giang cánh tự do

Đón chào xuân mới, vui cho mọi nhà

6.Tiết trời lạnh cành mai vàng ấp ủ

Chờ khoe mình bung nụ đón xuân sang

Bao trái tim hòa nhịp đập rộn ràng

Người viễn xứ hân hoan về quê mẹ.

Xuân chạm ngõ nỗi mừng trong con trẻ

Chờ mẹ về lòng vui vẻ biết bao

Áo mới may cùng kẹo mứt ngọt ngào

Còn được nhận những bao lì xì đỏ.

Tuổi thơ dại hồn nhiên là vậy đó

Sống vô tư mặc gian khó cuộc đời

Đợi xuân về đi chúc tết nhiều nơi

Vui hớn hở thảnh thơi cùng chúng bạn.

Bậc cha mẹ vết hằn in lên trán

Hết một năm lại ngao ngán tết về

Nặng trĩu lòng nghe cõi dạ tái tê

Bao vất vả bộn bề vì cuộc sống.

Cũng khao khát và ước mơ cháy bỏng

Mái gia đình niềm hy vọng mai sau

Đón xuân sang tuổi lớn tóc điểm màu

Mong hạnh phúc luôn cùng nhau vun vén.

Xuân Quý Mão được niềm vui trọn vẹn

Dẫu có buồn cố nén chuyện đã qua

Để yêu thương tràn ngập ấm mái nhà

Cùng con trẻ thiết tha bên tổ ấm.

7. Lộc biếc mai vàng, xuân hạnh phúc

Đời vui sức khỏe, Tết an khang

8. Chúc tết đến trăm điều như ý

Mừng xuân sang vạn sự thành công

9. Cảnh mới, xuân mới nhiều đổi mới

Thêm tài, thêm lộc tất vinh quang

10. Chúc Tết ông bà của con

Tuổi già, hạnh phúc bình yên

Chung vui hưởng phúc, thọ trường khang

Cửa nhà yên ấm, trọn năm sum vầy

11. Mùa xuân năm mới đã sang

Kính chúc ông bà An, Khang, Thịnh, Vượng

Năm mới giảm bớt lo toan

Giữ gìn sức khỏe, hân hoan tuổi già

12. Năm cũ vừa qua

Bước sang năm mới

Hôm nay con tới

Kính chúc ông bà

Sống lâu sức khỏe

Trẻ mãi không già

Yêu thương thuận hòa

Cửa nhà sung túc

13. Đong cho đầy Hạnh phúc

Giữ cho trọn Lộc Tài

Giữ cho mãi An Khang

Thắt cho chặt Phú Quý

Cùng chúc nhau Như Ý

Hứng cho trọn An Khang

Chúc năm mới Bình An

Cả nhà đều Sung Túc

14. Năm Quý Mão tới

Ai cũng giàu to

Sức khỏe chẳng lo

Buồn bực xếp xó

Khó khăn chuyện nhỏ

Việc chạy ro ro

Không còn nhăn nhó

Muốn gì được đó

15. Chúc mừng năm mới sếp nhà ta

Có mấy vần thơ đọc gọi là

Mừng cho sếp một năm mới

Rạng rỡ công danh, sự nghiệp thành

Hạnh phúc tiền tài luôn tấp nập

Gia đình trẻ nhỏ tiếng cười vui

Sức khỏe dồi dào, tăng gia mạnh

Buôn bán kinh doanh, lợi nhuận nhiều

16. Đông qua xuân tới

Năm mới rộn ràng

Chúc sếp an khang

Giàu sang phú quý

Tết xuân chúc sếp đôi lời

Đại dương sức khỏe, thảnh thơi an nhàn

Gia đình sung túc giàu sang

Làm ăn phát đạt, thăng quan mỗi ngày

17. Mùa xuân em chúc anh chị

Khúc hát an yên

Năm mới phát lộc

Vạn sự như ý

Già trẻ lớn bé

Luôn hé nụ cười.

18. Chúc người thuyền trưởng mát tay

Xuôi con thuyền lái về ngay sang giàu

Tài cao, chí lớn đương đầu

Vượt qua biển cả về mau an nhàn.

19. Chúc cho năm mới đã sang

Người yêu vui vẻ, xinh tươi cả ngày

Gửi Xuân mang đến niềm vui

Vạn sự như ý, đong đầy yêu thương.

Xuân xanh, lộc biếc đã về

Mừng cho năm mới lắm bề vui tươi

Chúc em Tết đến xuân về

Yêu thương đầy đặn, trọn tình bên nhau

Tiền tiêu rủng rỉnh, tài cầm tay

May mắn đến đong đầy thành đặt

Hạnh phúc về cho những thương yêu

Chúc mừng em mới em yêu

Anh xin gửi tặng tình anh xuân này.

20. Nhâm Dần qua, Quý Mão tới

Vạn điều mới triệu điều vui

Không điều xui tỷ điều phát

Xuân bát ngát chén rượu say

Tiền đầy tay, vàng đầy túi.