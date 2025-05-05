Quán quân Siêu mẫu nhí Toàn năng 2025 chính thức lộ diện

Vượt qua nhiều đối thủ tài năng, Nguyễn Huỳnh Yến Trang – học sinh Trường THCS Đức Trí (TP Hồ Chí Minh) – xuất sắc giành ngôi vị Quán quân và chiếc vương miện đá quý trị giá 500 triệu đồng.

Cuộc thi khởi động từ tháng 2/2025 tại Hà Nội với thông điệp “Hãy bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Được tổ chức bởi Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Công ty Cổ phần Media Tân Thành An, cuộc thi “Siêu mẫu nhí toàn năng 2025” là chương trình truyền hình thực tế phát sóng trên kênh VTVcab của Đài Truyền hình Việt Nam.

Với thông điệp “Hãy bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp”, cuộc thi thu hút 600 thí sinh từ 6 đến 17 tuổi đến từ khắp Việt Nam và nước ngoài. Đây là cơ hội để tìm kiếm và đào tạo những gương mặt tiềm năng có thể trở thành ngôi sao nhí, siêu mẫu nhí và từng bước tiếp cận sàn diễn thời trang quốc tế.

Vượt qua hàng trăm đối thủ, Quán quân Siêu mẫu nhí Toàn năng 2025 đã chính thức được xướng tên Nguyễn Huỳnh Yến Trang – học sinh Trường THCS Đức Trí (TP Hồ Chí Minh).

Sau gần 3 tháng diễn ra vòng chung kết đã chọn ra 15 thí sinh tiêu biểu cùng 3 đại sứ toàn năng và hai đội nhóm xuất sắc đại diện cho Hà Nội và Quảng Ninh.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Bùi Việt Cường, Trưởng ban Các ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong, Phó trưởng ban tổ chức cho biết: “Cuộc thi không chỉ phát hiện tài năng người mẫu nhí mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng sống, sự tự tin và bản lĩnh biểu diễn chuyên nghiệp cho các em”.

Trải qua hai mùa thi, Siêu mẫu nhí Toàn năng đã thực sự trở thành sân chơi uy tín, chuyên nghiệp, là cơ hội để các bé trải nghiệm, học hỏi và phát triển toàn diện trong môi trường sáng tạo và bổ ích.

Kết thúc vòng chung kết, Ban tổ chức trao 25 giải thưởng, trong đó có 1 Quán quân, 4 Á quân và 20 giải phụ. Quán quân Nguyễn Huỳnh Yến Trang (sinh năm 2012) đã gây ấn tượng mạnh bởi thần thái tự tin, khả năng trình diễn chuyên nghiệp cùng thông điệp sống tích cực.

Giải thưởng cao nhất của cuộc thi là vương miện đá quý trị giá 500 triệu đồng đến từ thương hiệu The Miss Global, cùng nhiều phần quà giá trị khác từ chương trình và các nhà tài trợ. Bên cạnh đó, mỗi Á quân của cuộc thi cũng được nhận vương miện trị giá 300 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng ý nghĩa khác.

Đáng chú ý, Top 3 thí sinh xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi tài năng quốc tế dành cho thanh thiếu niên toàn cầu tại Singapore, mở ra cơ hội bước ra sân khấu thời trang thế giới.