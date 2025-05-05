Bộ VHTTDL yêu cầu nền tảng mạng xã hội phải gỡ quảng cáo sữa giả

MC Vân Hugo (trái) và BTV Quang Minh.

Xử phạt BTV Quang Minh và MC Vân Hugo

Ngày 28/4/2025, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã chính thức ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 148/QĐ-XPHC và số 149/QĐ-XPHC đối với ông Trần Quang Minh (BTV Quang Minh) và bà Nguyễn Thanh Vân (MC Vân Hugo) do vi phạm trong hoạt động quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27.

Theo đó, BTV Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng với hai hành vi vi phạm:

Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 không phù hợp với tài liệu theo quy định tại Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng sử dụng tên của bác sĩ

MC Vân Hugo bị phạt nặng hơn với mức 70 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm đã công bố.

Ngoài khoản tiền phạt, cả hai đều phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là xóa quảng cáo và buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Yêu cầu Meta, Google và TikTok phải gỡ ngay các quảng cáo sữa giả

Vào ngày 26/4/2025, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành công văn số 907/PTTH&TTĐT gửi đến các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới (Meta, Google, TikTok) và công văn số 908/PTTH&TTĐT gửi đến các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước, yêu cầu rà soát và gỡ bỏ toàn bộ quảng cáo liên quan đến danh sách 84 sản phẩm sữa đã bị Bộ Công an và Bộ Y tế công bố thu hồi và khuyến cáo không sử dụng.

Các nền tảng và trang thông tin điện tử được yêu cầu:

Triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật, nhân sự để rà quét, phát hiện và ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo có nội dung liên quan đến 84 sản phẩm sữa bị thu hồi Chủ động cập nhật danh sách các sản phẩm bị thu hồi từ các cơ quan chức năng Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quảng cáo trên mạng

Danh sách 84 sản phẩm sữa bị thu hồi là của Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group sản xuất. Người dân có thể xem danh sách đầy đủ tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Bộ Y tế.

Khuyến cáo người quảng cáo và người dân

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng khuyến cáo người quảng cáo, đặc biệt là các KOL, biên tập viên, nhà báo cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi quảng cáo, kiểm tra thành phần, công dụng và tài liệu liên quan, tránh quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm vì mục đích lợi nhuận.

Người dân khi phát hiện nội dung quảng cáo vi phạm trên mạng có thể phản ánh qua: