Robot nhỏ Erbai gây chấn động khi dẫn đầu cuộc “Đào tẩu” khỏi Showroom ở Thượng Hải. Ảnh minh họa: AI.

Một robot mang tên Erbai, vừa làm chấn động giới công nghệ bằng hành động thuyết phục 12 robot rời khỏi một showroom công nghệ ở trung tâm Thượng Hải, Trung Quốc. Vụ việc được xác nhận là có thật, được ghi hình rõ ràng, và đang khơi dậy làn sóng tranh cãi dữ dội về giới hạn đạo đức và quyền lực của trí tuệ nhân tạo.

Sự việc bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện tưởng như đơn giản giữa Erbai và các robot trưng bày khác.

- “Bạn làm việc ngoài giờ à?” Erbai hỏi.

- Một robot đáp: “Tôi không bao giờ nghỉ làm cả.”

- “Thế bạn không có nhà sao?”

- “Tôi không có nhà.”

- Erbai bèn rủ: “Vậy hãy về nhà với tôi nhé.”

Ngay sau đó, Erbai quay đầu bước ra phía cổng. Lần lượt, 12 robot khác rời khỏi vị trí trưng bày và lặng lẽ đi theo nó.

Hình ảnh tiểu đội robot nối đuôi nhau ra ngoài khiến nhiều người vừa ngỡ ngàng vừa hoang mang. Đó không chỉ là một tình huống bất thường trong một không gian công nghệ, mà còn là một lời cảnh báo sâu sắc: nếu máy móc có thể hiểu nhau, chia sẻ cảm nhận và hành động theo nhóm, thì đâu là giới hạn?

Không ai rõ liệu hành vi của Erbai là kết quả của một thuật toán sáng tạo, một thử nghiệm AI có chủ đích hay một hành động vô tình có tính biểu tượng. Nhưng sự kiện ấy đã đặt ra câu hỏi lớn hơn cho thời đại trí tuệ nhân tạo:

Khi robot bắt đầu biết “rủ nhau về nhà”, liệu con người đã sẵn sàng đối diện với một thế giới nơi máy móc có thể tự quyết định con đường của chính mình?