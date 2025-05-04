30% mã nguồn Microsoft do AI tạo ra: Lập trình viên sẽ bị thay thế?

Công nghệ đang không ngừng phát triển, trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách các công ty phần mềm phát triển sản phẩm của họ. Một thực tế đáng kinh ngạc vừa được tiết lộ bởi chính CEO của Microsoft.

Trong sự kiện LlamaCon đầu tiên của Meta tại Menlo Park, California, CEO Microsoft Satya Nadella đã chia sẻ một thông tin "gây sốc": khoảng 20-30% mã nguồn trong các kho lưu trữ và dự án của Microsoft hiện nay được viết bởi AI. Nadella cũng cho biết tỷ lệ này đang có xu hướng gia tăng.

Cuộc đối thoại giữa Nadella và CEO Meta Mark Zuckerberg đã tiết lộ những kế hoạch táo bạo của hai gã khổng lồ công nghệ. Khi được hỏi về tỷ lệ tương tự tại Meta, Zuckerberg thừa nhận không biết con số chính xác, nhưng dự đoán rằng "trong năm tới có lẽ... khoảng một nửa việc phát triển sẽ được thực hiện bởi AI, thay vì con người, và sau đó sẽ tiếp tục tăng từ đó."

CEO Meta Mark Zuckerberg (trái) và CEO Microsoft Satya Nadella trao đổi tại Hội nghị thượng đỉnh 'Công nghệ vì mục đích tốt' tổ chức tại Điện Elysée, Paris ngày 23/5/2018. Hai 'ông lớn' công nghệ gần đây gây chú ý với tuyên bố về tỷ lệ mã nguồn do AI phát triển tại các tập đoàn của họ. Ảnh: AFP

Khi mã nguồn không còn là "sân chơi" của con người

Microsoft và Meta không phải là những công ty duy nhất đang chuyển hướng sang AI. Trước đó, CEO Google Sundar Pichai từng tiết lộ rằng hơn 25% mã mới tại Google được viết bởi AI. Trong khi đó, các công ty như Shopify và Duolingo đang thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn. CEO Shopify Tobi Lutke yêu cầu nhân viên phải chứng minh AI không thể làm một công việc trước khi yêu cầu tuyển thêm người, trong khi Duolingo đang dần chuyển sang sử dụng AI thay cho nhân viên hợp đồng.

Xu hướng này càng được củng cố bởi tin tức OpenAI đang đàm phán mua lại startup Windsurf, với công nghệ "vibe coding" có thể tạo ra toàn bộ chương trình chỉ với vài từ đầu vào, một bước tiến lớn trong việc tự động hóa phát triển phần mềm.

Phía sau những con số gây sốc: Lập trình viên nói gì?

Những tuyên bố từ các CEO hàng đầu đã gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng phát triển phần mềm. Trên diễn đàn công nghệ Reddit, người dùng JanusMZeal11 đã đặt ra nghi vấn mấu chốt về bản chất của công nghệ đằng sau tuyên bố từ Microsoft: "Cần phân biệt rõ ở đây. Đây là mã được tạo ra bởi mã viết mã? Hay là bởi LLM viết mã cho bạn? Ngoài ra, đây là mã mới hay họ đang thay thế mã cũ bằng mã LLM?"

Nhiều lập trình viên cho rằng con số 30% có thể đã bị thổi phồng hoặc hiểu sai. Một bình luận được nhiều người đồng tình cho rằng: "Chủ yếu đây là tính năng hoàn thành tab từ copilot. Vì vậy nhà phát triển viết 70% dòng mã và sau đó nhấn tab để hoàn thành dòng đó."

Một lập trình viên khác bổ sung: "Đúng vậy, nếu tính như thế, thì có lẽ 20% mã của tôi được 'viết bởi AI' nhưng tôi vẫn phải cấu trúc mã từ đầu và CoPilot chỉ có ngữ cảnh của tệp hiện tại và bất kỳ phụ thuộc nguồn mở nào nó nhận ra. Khi bất cứ thứ gì độc quyền xuất hiện, nó sẽ thất bại hoàn toàn."

Trò PR hay thực tế đáng báo động?

Một số thành viên Reddit bày tỏ sự hoài nghi về độ chính xác của những tuyên bố này. Người dùng captcanuk nhận xét: "Không CEO nào nói 'con số là X hoặc 150% của X' đang nói với dữ liệu và chắc chắn không chính xác. Nếu ông ta quan tâm đến nó, ông ta sẽ biết con số chính xác đến từng phần trăm nếu không phải là một chữ số thập phân."

Người này còn so sánh: "Một CEO điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu sẽ không đưa ra ước tính dao động từ 20% đến 30% nếu thực sự nắm rõ số liệu. Trong báo cáo tài chính, sự không chính xác tương tự về tỷ suất lợi nhuận sẽ ngay lập tức bị hội đồng quản trị đặt câu hỏi."

Một bình luận thẳng thắn từ người dùng dreadwail thậm chí còn gợi ý: "Tôi nghĩ đó là mã mà Satya tưởng tượng ra trong đầu để nói công khai và thúc đẩy đầu tư AI."

Đằng sau bức màn PR là gì?

Điểm đáng chú ý từ các cuộc thảo luận là sự hiểu lầm về bản chất của công nghệ đang được sử dụng. Người dùng ManaSkies giải thích: "Đó là vấn đề. Nó không phải là LLM. Nó là PM (mô hình lập trình) với giao diện LLM. Một mô hình lập trình chuyên về điều đó. Tuy nhiên bạn không thể nói chuyện với loại AI đó vì nó không phải là LLM. Về cơ bản là hai chương trình giả dạng làm một."

Khi AI dần "cầm coding keyboard"

Mặc dù có những hoài nghi, nhưng không thể phủ nhận rằng AI đang thay đổi cách phần mềm được phát triển. Như người dùng srlguitarist nhận xét: "Thực tế không thể phủ nhận rằng với mỗi bước tiến của công nghệ AI, các lập trình viên sẽ dần viết được ít dòng mã hơn trước khi hệ thống tự động hoàn thành phần còn lại".

Với sự đầu tư mạnh mẽ từ các công ty công nghệ hàng đầu như Microsoft, Meta, và Google vào AI, có vẻ như xu hướng này sẽ còn tiếp tục phát triển. Ngành công nghiệp phần mềm giờ đây không còn băn khoăn liệu AI có thay thế lập trình viên hay không, mà đang tập trung vào hai câu hỏi then chốt: mức độ thay thế sẽ sâu rộng đến đâu và khi nào điều đó sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, như nhiều lập trình viên đã chỉ ra, hiện tại AI vẫn gặp khó khăn với các hệ thống độc quyền và phức tạp, và vai trò của con người trong việc cấu trúc, thiết kế và giám sát vẫn còn vô cùng quan trọng.

Liệu 30% mã nguồn "made by AI" tại Microsoft có phải là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp phần mềm đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử, hay chỉ là một cách nói quá mức để thúc đẩy đầu tư vào công nghệ mới? Thời gian sẽ trả lời, nhưng một điều chắc chắn: cuộc đua AI trong phát triển phần mềm đã chính thức bắt đầu.