Vòng sơ khảo 'Hoa khôi sinh viên Việt Nam' khu vực miền Nam

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Dược Sĩ Tiến tổ chức.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp các bạn nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin, năng động; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về “đức - trí - thể - mỹ” cho các bạn trẻ.

Từ cuộc thi cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết yêu quê hương đất nước, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh", Cuộc thi được chia thành các chặng: vòng sơ khảo, chương trình đồng hành với hoa khôi sinh viên Việt Nam, vòng bán kết và chung kết, đêm chung kết xếp hạng và trao giải.

Qua các vòng thi, Ban tổ chức sẽ chọn ra Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 và các giải thưởng phụ khác. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 lên đến 1 tỉ đồng.

Dàn người đẹp tham dự Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 .

Ngoài danh hiệu và tiền thưởng, hoa khôi và á khôi được hỗ trợ 100% học phí đại học, nhận học bổng du học toàn phần sau đại học (Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản). Top 10 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam sẽ được tham gia trại hè quốc tế tại Anh hoặc Úc trong 15 ngày.

Đặc biệt, Ban tổ chức còn trao phần thưởng dành cho trường có hoa khôi, á khôi đăng quang gồm: tặng 100 máy tính, 50 xe máy, 500 - 1.000 xe đạp, tủ sách chuyên ngành trị giá 500 triệu đồng và tặng 200 suất vay không lãi suất...

Sau vòng sơ khảo tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vòng sơ khảo tại khu vực miền Trung (Tp. Đà Nẵng – 27/3); sơ khảo tại khu vực miền Bắc (tại Tp. Hà Nội – 30/3).