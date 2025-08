Sapo Invoice - Giải pháp hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp vận hành tối ưu

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, các cơ sở kinh doanh bắt buộc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy từ ngày 01/07/2022 (trừ một số đối tượng đặc thù), trong đó có 08 ngành nghề kinh doanh sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Bên cạnh đó, nhu cầu lấy hóa đơn của người mua ngày càng gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải có giải pháp đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, việc chuyển đổi khiến nhiều nhà kinh doanh lo lắng về chi phí và thao tác sử dụng. Hiểu được điều đó, Sapo mang đến Sapo Invoice - giải pháp hóa đơn điện tử đơn giản, linh hoạt và tích hợp trực tiếp với phần mềm quản lý bán hàng Sapo.

Theo khảo sát của Sapo với 15.000 nhà bán hàng cuối năm 2024, 69,52% ưu tiên chi phí hợp lý và 53,01% quan tâm đến sự dễ sử dụng khi lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử. Sapo Invoice đáp ứng đầy đủ tiêu chí này, với giao diện thân thiện, thao tác nhanh chóng và mức giá cạnh tranh.

Sapo Invoice, phần mềm hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dễ dàng phát hành hóa đơn, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế

Bà Vũ Thị Hiền, Giám đốc Khối tài chính số, Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo, chia sẻ: “Sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp nhà bán hàng tuân thủ pháp luật mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu lấy hóa đơn của người mua và vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Sapo với hệ sinh thái các giải pháp cung cấp trọn gói dịch vụ từ bán hàng, lên đơn, thanh toán, giao hàng, xuất hóa đơn, giúp cho nhà bán hàng vận hành xuyên suốt, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm mua hàng. Đây là một phần trong nỗ lực giúp nhà bán hàng chuyển đổi số, nhanh chóng bắt nhịp với thị trường, gia tăng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh”

Sapo Invoice đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn như đăng ký, phát hành, thông báo sai sót, điều chỉnh, thay thế và hủy hóa đơn theo đúng quy định pháp luật. Cuối năm 2024, Sapo chính thức trở thành tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, đồng thời là đơn vị nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế, đảm bảo tính pháp lý và an toàn trong quá trình sử dụng.

Tích hợp nền tảng quản lý bán hàng, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả

Điểm nổi bật của Sapo Invoice so với các giải pháp khác trên thị trường chính là khả năng tích hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý bán hàng Sapo. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ bán hàng, lên đơn, xử lý đơn hàng đến xuất hóa đơn chỉ với vài thao tác đơn giản, hạn chế tối đa việc nhập liệu thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.

Sapo Invoice cũng hỗ trợ phát hành hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với các ngành hàng như siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng… giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa tối ưu hóa vận hành.

Tiết kiệm chi phí, linh hoạt cho mọi doanh nghiệp

Ngoài các tính năng cốt lõi, Sapo Invoice còn hỗ trợ nhiều tiện ích gia tăng như: phát hành và xử lý hóa đơn hàng loạt, tra cứu thông tin doanh nghiệp bằng mã số thuế, gửi hóa đơn cho người mua, quản lý danh mục sản phẩm và khách hàng, hệ thống báo cáo chi tiết…

So với hóa đơn giấy, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 75% chi phí in ấn, vận chuyển và lưu trữ. Hơn nữa, với hệ thống lưu trữ số hóa an toàn lên đến 10 năm, doanh nghiệp có thể bảo quản hóa đơn trong thời gian dài, hạn chế rủi ro mất mát và thuận tiện khi cần tra cứu.

Sapo Invoice không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà còn nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và gia tăng lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh

Với mong muốn hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, Sapo Invoice mang đến các gói giá linh hoạt theo số lượng hóa đơn, không giới hạn thời gian sử dụng và cho phép sử dụng chung cho nhiều loại hóa đơn khác nhau (Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho,...) giúp nhà bán hàng tối ưu chi phí.

Đặc biệt, Sapo có chính sách giá ưu đãi dành cho những khách hàng sử dụng đồng thời phần mềm quản lý bán hàng Sapo và Sapo Invoice.

