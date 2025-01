Schneider Electric tiếp tục giải quyết thách thức về năng lượng và phát triển bền vững

Theo đó, thiết kế tham khảo GB200 NVL72 mới, đồng phát triển với NVIDIA sẽ cung cấp kiến trúc hiệu quả năng lượng cao đã được chứng minh và xác thực để hỗ trợ chip Blackwell mới của NVIDIA. Và Galaxy VXL UPS, hệ thống bảo vệ nguồn điện mật độ cao, nhỏ gọn nhất trong ngành dành cho AI, trung tâm dữ liệu và công việc đòi hỏi hệ thống điện quy mô lớn.

Các công bố mới này đều tập trung vào những thách thức cấp bách về việc sử dụng năng lượng và phát triển bền vững phát sinh từ nhu cầu cao trong ứng dụng hệ thống AI.

Cụ thể, thiết kế tham khảo trung tâm dữ liệu mới, đồng phát triển với NVIDIA, sẽ hỗ trợ các cụm AI mật độ cao, làm mát bằng chất lỏng với công suất lên đến 132 kW trên mỗi giá đỡ. Được tối ưu hóa cho chip GB200 NVL72 và Blackwell của NVIDIA, thiết kế này hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ bản kế hoạch sang bước triển khai một cách mượt mà nhờ vào các kiến ​​trúc đã được chứng minh và xác thực, giải quyết những thách thức đặc biệt khi sử dụng phương pháp làm mát bằng chất lỏng ở quy mô lớn.

Và bộ lưu điện (UPS) Galaxy VXL mới, là thiết bị UPS mật độ cao, nhỏ gọn nhất trong ngành dành cho AI, trung tâm dữ liệu và công việc đòi hỏi hệ thống điện quy mô lớn. Galaxy VXL UPS có diện tích nhỏ hơn 52% so với các sản phẩm thông thường trong ngành và với mật độ năng lượng lên đến 1042 kW/m², thiết bị UPS dạng mô-đun 1,25 MW với khả năng mở rộng này được thiết kế để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong diện tích nhỏ hơn, mật độ cao.

Cả hai sáng kiến ​​đều là một phần trong các giải pháp trung tâm dữ liệu AI toàn diện của Schneider Electric, tập trung vào ba lĩnh vực chính bao gồm: phát triển chiến lược năng lượng cho kỷ nguyên AI; triển khai cơ sở hạ tầng tiên tiến; và tư vấn về phát triển bền vững. Những sáng kiến này mang lại lợi ích cho chủ sở hữu và nhà điều hành trung tâm dữ liệu khi họ triển khai cơ sở hạ tầng mật độ cao, sử dụng năng lượng hiệu quả cho công việc AI theo cách bền vững nhất có thể.

Chia sẻ về các giải pháp mới với sự hỗ trợ của AI trong lần ra mắt này, ông Pankaj Sharma, Phó Chủ tịch Điều hành Trung tâm Dữ liệu & Mạng của Schneider Electric cho biết: “AI đang tác động đến năng lượng và môi trường với tốc độ chưa từng thấy, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta lúc này là phải đổi hướng đường cong năng lượng bằng cách tìm ra những phương pháp mới nhằm giảm thiểu phát thải cac-bon từ trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Tại Schneider Electric, chúng tôi cam kết vượt qua các ranh giới, đặt ra các tiêu chuẩn mới và định hình tương lai của AI, nhưng không quên nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận chiến lược từ lưới điện đến chip, cho đến thiết bị làm lạnh và nhiều bộ phận khác”.

Có thể bạn chưa biết, hợp tác với NVIDIA trong việc Thiết kế tham khảo trung tâm dữ liệu mới nhất của Schneider Electric để hỗ trợ các cụm AI, làm mát bằng chất lỏng, đồng thời giải quyết những thách thức đặc biệt khi triển khai hệ thống làm mát bằng chất lỏng trong môi trường trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ và các thiết bị mạng siêu quy mô.

Được phát triển dựa trên các công cụ phần mềm của Schneider Electric, bao gồm Ecodial và EcoStruxure™ IT Design CFD, thiết kế này có thể tùy chỉnh để đáp ứng theo yêu cầu cụ thể của khối lượng công việc AI, đồng thời cho phép người dùng tận dụng thiết kế cơ sở hạ tầng bền vững và sử dụng năng lượng hiệu quả nhất trong các ứng dụng mật độ cao.

Ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) của NVIDIA đánh giá: “Xây dựng tương lai của điện toán tăng tốc và AI đòi hỏi tốc độ và một nền tảng vững chắc. Chúng tôi hợp tác với Schneider Electric để giúp khách hàng có những bước đột phá công nghệ tầm cỡ thế giới trên nền cơ sở hạ tầng ổn định với khả năng phục hồi. Cùng nhau, chúng tôi đang tạo ra các trung tâm dữ liệu AI hướng tới điện toán tăng tốc, hỗ trợ kiến trúc phức tạp cần thiết để mọi công ty và mọi ngành nghề đều có thể tiếp cận trí thông minh kỹ thuật số”.

Công bố được đưa ra nhằm khẳng định các cam kết của Schneider Electric về việc cung cấp các giải pháp trung tâm dữ liệu AI toàn diện và bền vững, giúp khách hàng giảm thiểu phát thải cac-bon từ mọi cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của họ trên toàn cầu thông qua 3 lĩnh vực:

Chiến lược năng lượng cho kỷ nguyên AI: Schneider Electric hỗ trợ các công ty đảm bảo năng lượng tái tạo và tối ưu hóa chuyển đổi năng lượng tại chỗ từ nhiều nguồn khác nhau như: gió, mặt trời và hydro. Công ty cung cấp các dịch vụ như lựa chọn địa điểm và phân tích địa lý dựa trên kế hoạch triển khai của khách hàng và hỗ trợ chuyển đổi năng lượng tại chỗ thông qua AlphaStruxure, giúp đảm bảo tốc độ tiếp cận thị trường, độ tin cậy, khả năng phục hồi và tính bền vững của các nguồn năng lượng đã chọn. Các giải pháp cơ sở hạ tầng tiên tiến: Schneider Electric đã phát triển một danh sách toàn diện các hệ thống cơ sở hạ tầng mật độ cao, hiệu quả năng lượng dành cho nhiều hệ thống AI đòi hỏi công suất hơn 100kW trên mỗi giá đỡ. Danh mục này bao gồm các thành phần cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu từ điện lưới đến chip và từ chip đến thiết bị làm lạnh, phần mềm quản lý năng lượng và giám sát từ xa hỗ trợ AI, cũng như các dịch vụ kỹ thuật số để tối ưu hóa vòng đời. Sản phẩm UPS Galaxy VXL mới mà Schneider Electric công bố vừa qua là thiết bị mới nhất trong danh mục cơ sở hạ tầng tiên tiến, toàn diện của công ty. Lần đầu tiên, khách hàng có thể tiếp cận giải pháp dạng mô-đun có khả năng mở rộng 1,25 MW với các mô-đun bộ lưu điện 125 kW/3U ở diện tích 1,2m2, đồng thời có thể hỗ trợ đến 1,25 MW tải trọng yếu trên một bộ khung và lên đến 5 MW khi 4 thiết bị hoạt động đồng thời mà chỉ cần diện tích 4,8m2.

Ngoài ra, để giải quyết vấn đề nhiệt độ tăng cao khi phải xử lý khối lượng công việc lớn, Schneider Electric cũng đã ký một thỏa thuận mua lại phần lớn cổ phần của Tập đoàn Motivair, góp phần mở rộng danh mục công nghệ làm mát bằng chất lỏng và nâng cao vị thế chuyên gia cung cấp giải pháp làm mát bằng chất lỏng trực tiếp đến chip và giải pháp nhiệt công suất cao của mình.

Schneider Electric cũng ủng hộ phương pháp tiếp cận dựa trên khoa học để “đổi hướng đường cong” (“bend the curve”) mức tiêu thụ năng lượng. Phương pháp này hướng đến việc “sử dụng năng lượng thông minh cho hệ thống AI bền vững” (“energy intelligence for sustainable AI”). Schneider Electric tin rằng mục tiêu này có thể đạt được khi tích hợp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu với các ứng dụng do AI điều khiển. Bằng cách này, các ngành công nghiệp không chỉ có thể giảm thiểu dấu chân năng lượng AI mà còn có thể tận dụng khả năng giám sát và thông tin chuyên sâu của AI làm công cụ trong nỗ lực giảm phát thải cac-bon ở quy mô lớn hơn. Để đạt được tầm nhìn này thì sẽ cần một cam kết thống nhất trong quá trình triển khai các giải pháp phát triển bền vững và tận dụng tiềm năng của AI để thúc đẩy mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

“Đến năm 2027, mức tiêu thụ điện năng của trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ chiếm 2,5% nhu cầu trên toàn cầu, trong khi 97,5% còn lại trải rộng trên các ngành công nghiệp như xây dựng, sản xuất, vận tải và năng lượng. Trong khi các trung tâm dữ liệu theo đuổi mục tiêu không phát thải ròng của riêng mình trong bối cảnh tăng trưởng chưa từng có, thì cam kết phát triển bền vững thực sự phụ thuộc vào việc tận dụng AI để giảm phát thải cac-bon cho toàn bộ chuỗi giá trị trên toàn ngành. Như Schneider Electric và NVIDIA đã chứng minh, sự hợp tác và đổi mới lâu dài là điều thiết yếu trong công cuộc thúc đẩy phát triển bền vững và sử dụng năng lượng hiệu quả”. Ông Sean Graham, Giám đốc Nghiên cứu của Cloud to Edge Datacenter Trends, IDC chia sẻ.

