Thép Formosa Hà Tĩnh lỗ 16.000 tỷ đồng trong năm 2023

Theo báo cáo thường niên năm 2023 của Tập đoàn nhựa Formosa (Formosa Plastics Group), Công Ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ( Formosa Hà Tĩnh ) - công ty con tại Việt Nam của Formosa Plastics Group - đã lỗ khoảng 20,1 tỷ Đài tệ (khoảng 15.700 tỷ đồng) trong năm 2023, cao gấp đôi so với năm 2023 dù doanh thu chỉ giảm 3,2%.

Fomosa Plastics Group cho biết, lợi nhuận công ty sụt giảm mạnh do sự trì trệ kéo dài của thị trường bất động sản Trung Quốc và nhu cầu thép thấp trong năm, dẫn đến tình trạng một khối lượng lớn các sản phẩm thép được bán phá giá ở khu vực Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, Formosa Hà Tĩnh buộc phải giảm giá để duy trì thị phần và tránh mất khách hàng, ngay cả khi giá nguyên liệu thô giảm không đáng kể khiến doanh nghiệp này hoạt động không hiệu quả. Trước đó, vào năm 2021, Formosa Hà Tĩnh báo lãi 33,47 tỷ Đài tệ, tương đương lãi hơn 26.000 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp FDI đầu tàu của tỉnh Hà Tĩnh, sự khó khăn của thép Formosa Hà Tĩnh khiến hoạt động thu ngân sách của tỉnh này giảm mạnh.

Năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.422 tỷ đồng, đạt 92% dự toán và bằng 97% so với năm 2022. Trong đó, thu nội địa đạt 8.300 tỷ đồng, bằng 95% cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu đạt 9.100 tỷ đồng, bằng 98% cùng kỳ.

Nguyên nhân thu xuất nhập khẩu không đạt kế hoạch được lý giải chủ yếu do Formosa giảm nhập nguyên liệu đầu vào có thuế, trong khi xuất khẩu thép được miễn thuế.

Khó khăn này đang kéo dài đến nửa đầu năm 2024. Số liệu trên Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh cho biết, thu ngân sách nhà nước của Hà Tĩnh (đã loại trừ hoàn thuế) tính đến ngày 15/6/2024 đạt 7.048,80 tỷ đồng , tăng 7,03% so với cùng kỳ, nhưng khoản thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giảm tới 69,03% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do nguồn thuế thu từ Formosa giảm mạnh bởi khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.