Xe của năm 2024: 15 chiếc xe lọt vào giai đoạn bình chọn vòng 2

Lộ diện 14 xe xếp hạng cao nhất 14 phân khúc

Giai đoạn 1 XE CỦA NĂM 2024 đã chính thức khép lại sau ngày 16/3. Trong 14 phân khúc bình chọn, các xe đến từ thương hiệu Ford, Hyundai và VinFast chiếm thứ hạng vượt trội.

Ở phân khúc Bán tải 500-750 triệu đồng, phiên bản Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT dẫn đầu, trong khi phiên bản Wildtrak 2.0L 4x4 AT xếp cao nhất phân khúc Bán tải 750 triệu đến 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ford Everest Wildtrak xếp trên các đối thủ ở phân khúc Xe gầm cao 1,25-1,5 tỷ đồng.

Hyundai có hai xe dẫn đầu các phân khúc. Phiên bản Elantra 2.0 AT được xếp số 1 ở phân khúc Xe gầm thấp 500-700 triệu, còn Santa Fe 2.2 Dầu đứng đầu phân khúc Xe gầm cao 1-1,25 tỷ đồng.

Các xe VinFast chiếm nhiều vị trí dẫn đầu nhất. VF5 Plus dẫn đầu phân khúc Xe dưới 500 triệu. VinFast VF6 Base dẫn đầu phân khúc Xe gầm cao 500-750 triệu. Tiếp theo, lần lượt VF6 Plus, VF8 Eco Pin CATL, VF8 Plus Pin CATL, VF9 Plus Pin CATL dẫn đầu phân khúc Xe gầm cao 500-750 triệu, Xe gầm cao 750 triệu - 1 tỷ, Xe gầm cao 1 - 1,25 tỷ, Xe gầm cao 1,25 - 1,5 tỷ, Xe gầm cao 1,5 - 2 tỷ.

Thương hiệu Honda chỉ có Honda Civic RS được bình chọn nhiều nhất phân khúc Xe gầm thấp 750 triệu - 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong phần bình chọn tham khảo về chiếc XE CỦA NĂM, phiên bản CR-V bản hybrid lại được xếp cao hơn các đối thủ khác, trong đó có VinFast VF 6 Plus.

Giai đoạn 1 XE CỦA NĂM 2024 cũng cho thấy những chiếc xe Hàn, Nhật không còn chiếm thế áp đảo như các năm trước. Ngoài các xe Honda, chỉ có Toyota Camry 2.5 HV nhận được nhiều sự ủng hộ nhất ở phân khúc Xe gầm thấp 1-1,5 tỷ.

15 xe lọt vào danh sách chấm điểm của Hội đồng Giám khảo trong Giai đoạn 2

Từ danh sách các xe dẫn đầu phân khúc thoả mãn tiêu chí ra mắt trong năm 2023, Hội đồng Giám khảo với 35 thành viên đến từ hai miền nam và bắc đã tiến hành trao đổi và thống nhất bổ sung một số mẫu xe tiêu biểu khác để đưa vào danh sách chấm điểm ở Giai đoạn 2. Các xe này không chỉ ra mắt trong năm 2023 mà đều là những xe lần đầu tiên được bán tại Việt Nam, cũng là các xe khai mở những phân khúc hoàn toàn mới của hãng tại Việt Nam hay thậm chí cả thị trường khu vực và toàn cầu.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 19 cho đến hết trưa ngày 21/3. Tổng cộng có 15 xe sẽ được chấm theo bộ 8 tiêu chí công bố từ trước. Dưới đây là danh sách 15 xe được chọn để HĐGK chấm điểm cho các danh hiệu XE CỦA NĂM 2024:

1. BMW 330i M Sport LCI

2. Haval H6 HEV

3. Honda BR-V L

4. Honda CR-V 2024 e:HEV RS (HYBRID)

5. Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp

6. Hyundai Palisade Prestige

7. Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt

8. Mercedes-Benz EQB 250

9. Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC

10. Peugeot 408 Premium

11. Skoda Karoq Style

12. Toyota Innova Cross HEV

13. VinFast VF 5 Plus

14. VinFast VF 6 Plus

15. VinFast VF 9 Plus Pin CATL

Lễ công bố kết quả XE CỦA NĂM 2024 sẽ được diễn ra vào 29/3 tới tại Hà Nội. Ngoài danh hiệu XE CỦA NĂM 2024, Hội đồng Giám khảo cũng sẽ bình chọn các mẫu xe đại diện tiêu biểu cho các tiêu chí của chương trình như sự ra mắt ấn tượng trong năm, tiêu biểu cho việc tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường,…

Thông tin tham khảo

Tiêu chí bình chọn XE CỦA NĂM 2024

● Giai đoạn 1: Người dùng và các giám khảo đồng thời bình chọn chiếc xe đứng đầu tại 14 phân khúc. Trong đó, tỷ lệ bình chọn giữa người dùng và giám khảo sẽ được phân chia theo tỷ lệ 50:50.

● Giai đoạn 2: Danh sách chấm điểm ở Giai đoạn 2 gồm các xe dẫn đầu phân khúc ở Giai đoạn 1 và thoả mãn điều kiện ra mắt trong năm 2023, đồng thời được bổ sung các xe khác theo đề cử và bỏ phiếu thống nhất từ Hội đồng Giám khảo.

● Toàn bộ các xe này sẽ được chấm theo thang điểm 5, dựa trên bộ 8 tiêu chí công bố từ trước, bao gồm: Thiết kế ngoại thất; Thiết kế và Vật liệu nội thất; Hiệu suất và Cảm giác lái; An toàn; Hiệu quả và Năng lượng môi trường; Tổng chi phí sở hữu; Thoải mái và Tiện ích; Đổi mới và Sáng tạo.

VỀ XE CỦA NĂM

“XE CỦA NĂM” (Car of the Year) là chương trình có quy mô toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021, với sự chung tay của hai cộng đồng OTOFUN và OTOSAIGON. Chương trình không chỉ tôn vinh những mẫu xe xuất sắc nhất mỗi năm, mà còn phản ánh và thúc đẩy sự tiến bộ trong thiết kế, công nghệ, an toàn, hiệu suất, và bảo vệ môi trường. Qua từng năm tổ chức, Xe của N trăm ngày càng được hoàn thiện về quy mô, quy trình chấm điểm, thu hút hàng trăm ngàn người tiêu dùng tham dự, hàng triệu người tiêu dùng theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, báo chí, truyền hình.