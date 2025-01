Xi Măng Vicem Hà Tiên kinh doanh ảm đảm, di dời lịch trả cổ tức

Đồng thời, sau thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng, Ban HĐQT HT1 cũng đã thống nhất kế hoạch mới với ngày đăng ký cuối cùng vào tháng 10/2023, và sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức theo hai đợt. Đợt đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10 hoặc tháng 11/2023, với tỷ lệ 2% (tương đương 1 cổ phiếu sẽ nhận 200 đồng), dựa trên lợi nhuận đã thực hiện theo Báo cáo Tài chính hợp nhất được xem xét vào nửa đầu năm 2023 của Công ty. Số dư lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối của HT1 đến ngày 30/06 là 126.2 tỷ đồng. Đợt thứ hai sẽ được thực hiện sau khi Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm 2023 (dự kiến vào Quý 1/2024), cũng với tỷ lệ 2%.

Trước đó, vào ngày 22/09, HĐQT HT1 đã quyết định ngày 10/10 là ngày đăng ký cuối cùng và ngày 24/10 là ngày chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ là 4% (tương ứng với 1 cổ phiếu sẽ nhận 400 đồng). Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả vẫn được giữ nguyên trong kế hoạch mới, và các cổ đông HT1 sẽ phải đợi thêm thông tin về ngày cụ thể nhận tiền cổ tức.

Với khoảng 381.6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HT1 sẽ cần chi khoảng 152.6 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Hiện nay, Tổng Công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam (Vicem) - công ty mẹ của HT1, nắm giữ 79.69% vốn và dự kiến sẽ nhận được hơn 121.6 tỷ đồng cổ tức từ HT1.

Về tình hình kinh doanh, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy HT1 đang gặp nhiều khó khăn, kinh doanh ảm đạm. Doanh thu thuần của HT1 đạt 3,690 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ, do doanh thu từ việc bán xi măng và clinker (đóng góp lớn nhất vào doanh thu) chỉ đạt 3,930 tỷ đồng, giảm hơn 14% trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái và nhu cầu tiêu thụ xi măng giảm. Chi phí lãi vay tăng lên gần 70 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ do tăng mức nợ vay.

Kết quả, HT1 ghi nhận khoản lỗ ròng hợp nhất 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đã có lãi ròng 167 tỷ đồng. Lãi ròng hợp nhất của HT1 trong những năm gần đây đã giảm đáng kể. Cuối phiên giao dịch ngày 04/10, cổ phiếu HT1 đạt giá 13,450 đồng/cp, tăng gần 30% so với đầu năm 2023, với mức thanh khoản trung bình gần 1.2 triệu cp/ngày.