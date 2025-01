An toàn thông tin - Điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế số

Theo Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Đăng Khoa nhấn mạnh, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ. Không gian mạng là tương lai thịnh vượng của Việt Nam, mang đến sự hiện đại, kinh tế và cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người dân. Trong đó, an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phát triển, vận hành. Bảo đảm an toàn không gian mạng đồng nghĩa với xây đắp cho tương lai, giúp đất nước và mỗi cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trở nên thịnh vượng hơn.

Không gian mạng hiện là không gian sống, làm việc, học tập, giải trí của khoảng 78 triệu người dân Việt Nam, tương đương 79,1% dân số. Trung bình mỗi người dân Việt Nam tham gia không gian mạng 6 giờ 23 phút mỗi ngày.

Tuy nhiên, trên không gian mạng, mỗi giây có khoảng gần 1.000 cuộc tấn công mạng và 5 mã độc mới được tạo ra cùng với 40 điểm yếu, lỗ hổng mới/ngày. Mỗi người trung bình hứng chịu 3,5 cuộc tấn công mạng 1 năm. Riêng năm 2022, toàn cầu ghi nhận tới 480 triệu cuộc tấn công mã độc tống tiền…



An toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để một quốc gia có thể phát triển kinh tế số.

Năm 2022, Cục An toàn thông tin đã chỉ đạo, điều phối, ngăn chặn, xử lý hơn 2.700 trang mạng lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật. Trong đó, có gần 1.500 trang lừa đảo trực tuyến.

Đồng thời, ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 12.000 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam; bảo vệ 4,87 triệu người dân (tương đương 6,96% người dùng Internet) trước các tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Trước tình hình phức tạp của an toàn thông tin mạng hiện nay, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Trần Đăng Khoa cho rằng, các địa phương cần triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin cho người dân thông qua các hệ thống thông tin cơ sở, các kênh tuyên truyền như: mạng xã hội, website, hệ thống thư điện tử, các ứng dụng thông minh… Huy động mạng lưới cơ sở như Đoàn thanh niên, các hội đoàn thể và các cơ sở đào tạo trên địa bàn để triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn thông tin cho người dân.

Thông qua các nội dung chuyên đề và hình thức trình bày trực quan, sinh động, xem video và trải nghiệm kỹ thuật thực tế, các đại biểu dự hội nghị có thêm những nhận thức mới và kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình an toàn trên mạng; tận dụng hiệu quả những gì không gian mạng mang lại, đồng thời, lan toả những kỹ năng, hiểu biết về an toàn thông tin cho những người xung quanh.