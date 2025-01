Bộ đôi điện thoại màn hình gập mới của Xiaomi có gì?

Theo Xiaomi, ngoài thiết kế gọn nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ thì bộ đôi này còn có camera Summilux đồng chế tác với Leica, vật liệu, cấu trúc và tính năng kết nối… cũng được nâng cấp đáng kể, hứa hẹn sẽ thiết lập các tiêu chuẩn mới của ngành. Trong đó, Xiaomi MIX Fold 4 mang lại những cải tiến cốt lõi trong kiến trúc tổng thể, bản lề và thời lượng pin cùng thiết kế mỏng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được hiệu năng và cấu hình sản phẩm. Còn Xiaomi MIX Flip vượt trội về hiệu năng, pin và chức năng mạng, đáp ứng các tiêu chuẩn của dòng điện thoại gập và phá vỡ định kiến ​​về hiệu năng điện thoại gập. Đi cùng màn hình ngoài cỡ lớn, khả năng tương tác tiên tiến, đáp ứng hầu hết các thao tác hàng ngày của người dùng.

Chi tiết hơn về MIX Fold 4, đại diện Xiaomi cho rằng có 3 bước đột phá lớn, đó là tính linh hoạt, thiết kế mới và sự hoàn thiện.

Ở bộ đôi điện thoại mới, Xiaomi đã tích hợp kinh nghiệm tích lũy nhiều năm để phát triển Xiaomi MIX Fold 4, ví dụ như bản lề thế hệ mới độc quyền của Xiaomi giúp giảm đáng kể trọng lượng và giúp sản phẩm sở hữu thiết kế gọn nhẹ bất ngờ. Việc sử dụng vật liệu có độ bền cao kết hợp với cơ cấu truyền động bằng thép gốm carbon chịu mài mòn tốt đã cải thiện độ cứng cáp của bản lề cũng như giảm độ dày và khối lượng tổng thể đến 34%. Qua đó máy có độ dày khi mở ra chỉ 4,59mm và độ dày khi gấp lại là 9,47mm.

Xiaomi MIX Fold 4 được áp dụng thiết kế “kiến trúc hoàn toàn bằng carbon”, qua đó tấm nền màn hình và ngăn chứa pin ở tấm giữa đều được đúc chính xác từ vật liệu sợi carbon T800H. Điều này giúp tăng cường đáng kể độ bền tổng thể và giảm đáng kể trọng lượng. Khả năng kéo và độ bền của sợi carbon mang đến cho người dùng trải nghiệm an toàn hơn và nhẹ nhàng hơn, thể hiện khả năng đổi mới của Xiaomi trong việc tối ưu công nghệ vật liệu.

Xiaomi MIX Fold 4 cũng đạt được một số bước đột phá về công nghệ trong quy trình sản xuất. Thiết kế bo mạch chủ 3 lớp, 5 bề mặt cải tiến kết hợp với công nghệ phun thiếc diện rộng giúp sản phẩm sở hữu mối hàn có độ chính xác cao, cải thiện đáng kể độ ổn định và độ bền của mạch.

Ngoài ra, ứng dụng công nghệ pin hình 3 chiều và quy trình xếp chồng 3 chiều tận dụng không gian không đều trong khu vực đóng gói COP của bo mạch chủ giúp dung lượng pin của máy đạt 5100mAh. Quy trình sản xuất này tiên tiến và nâng cao, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm thời lượng pin lâu hơn.

Sự hoàn thiện toàn diện cũng là một trong những bước tiến rất đáng giá, nhờ vào hiệu suất vượt trội từ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 mới nhất, hệ thống làm mát 3D cải tiến có diện tích đến 11.912 mm2. Công nghệ buồng hơi tiên tiến cũng giúp nhanh chóng phân tán nhiệt, sau đó được phân phối đều qua nhiều lớp graphite, ngăn chặn sự tích tụ nhiệt đáng kể. Hiệu năng mạnh mẽ kết hợp với hệ thống làm mát tuyệt vời đảm bảo hiệu năng bền vững ngay cả khi thực hiện các tác vụ nặng.

Viên pin 5100mAh sử dụng công nghệ cực dương silicon-carbon thế hệ mới, nâng cao mật độ năng lượng, đồng thời hệ thống quản lý pin Xiaomi Surge cũng giúp kiểm soát quá trình sạc và xả, kéo dài tuổi thọ pin hiệu quả, trong khi sạc có dây 67W và sạc không dây 50W cân bằng sạc nhanh với tình trạng pin.

Xiaomi MIX Fold 4 cũng được trang bị kiến ​​trúc ăng-ten mạnh mẽ, gồm 4 ăng-ten thu tần số thấp hàng đầu trong ngành và 4 chip tăng cường tín hiệu Xiaomi Surge T1. Điều này được tích hợp với hệ thống mạng Xiaomi HyperOS để đảm bảo liên lạc thông suốt ở nhiều vị trí và môi trường sử dụng khác nhau. Xiaomi MIX Fold 4 còn hỗ trợ liên lạc vệ tinh 2 chiều, cung cấp khả năng kết nối ngay cả ở những khu vực xa không có vùng phủ sóng tín hiệu di động. Xiaomi MIX Fold 4 hỗ trợ đầy đủ các băng tần liên lạc toàn cầu chính thống, bao gồm tính năng "Trợ lý du lịch" mang lại sự thuận tiện cho những người thường xuyên di chuyển.

Xiaomi MIX Fold 4 có màn hình bên trong sở hữu tấm nền Samsung E7 LTPO 7,98 inch với độ phân giải 2488x2244, hỗ trợ tốc độ làm mới thích ứng 1-120Hz và HDR10+ cho hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời. Màn hình bên ngoài sở hữu tấm nền C8+ 6,56inch với độ phân giải 2.520×1.080 pixel, hỗ trợ tốc độ làm mới cao 120Hz và màn hình gam màu P3. Cả hai màn hình Xiaomi MIX Fold 4 đều hỗ trợ công nghệ Dolby Vision, mang đến cho người dùng trải nghiệm HDR cực đỉnh. Dolby Vision tăng cường độ sáng và độ tương phản, mang lại hình ảnh sắc nét và chi tiết hơn, giúp từng khung hình trở nên sống động. Người dùng có thể thưởng thức hình ảnh ở đẳng cấp rạp chiếu phim, dù là xem phim hay thậm chí là gọi điện video.

Hệ thống 4 camera với camera chính sử dụng cảm biến dải động cao 50MP Light Fusion 800 mới, giới thiệu công nghệ "Dual Native ISO Fusion Max" lần đầu tiên được ứng dụng trên các sản phẩm màn hình gập. Công nghệ này mang lại khả năng tái tạo màu sắc chính xác hơn và giữ lại chi tiết tốt hơn trong những cảnh có độ tương phản cao. Ống kính góc siêu rộng 12MP cung cấp trường nhìn 120 độ, trong khi ống kính tele nổi Leica 50 MP mang lại hiệu ứng chân dung tuyệt vời và khả năng chụp ảnh rộng. Ống kính siêu tele Leica 115mm với cấu trúc kính tiềm vọng cũng hỗ trợ chụp cận cảnh. Bốn ống kính này hoạt động hoàn hảo, đạt được phạm vi bao phủ liền mạch trên mọi tiêu cự, thoả mãn mọi nhu cầu chụp ảnh của người dùng.

Công nghệ cải tiến Xiaomi AISP, được hỗ trợ bởi sức mạnh xử lý của Snapdragon 8® Gen 3 và Xiaomi HyperOS AI, với tốc độ xử lý AI lên tới 60 TOPS, hỗ trợ các tình huống chụp ảnh phức tạp. Kết hợp sức mạnh của PortraitTM và tính thẩm mỹ học, giúp mang đến vẻ ngoài "lý tưởng đầy thực tế", nâng cao vẻ đẹp chân dung mà không đi chệch khỏi hình ảnh chân thực.

Xiaomi MIX Fold 4 cũng tuân thủ khoa học màu sắc tự nhiên và tông màu cổ điển của Leica, tránh độ sắc nét và thuật toán quá mức. Hai phong cách chụp ảnh Leica với các tính năng tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu sáng tạo chuyên nghiệp. Việc chụp ảnh selfie không chạm và khung hiển thị bên ngoài khi mở ra biến chiếc điện thoại gập hiện đại thành studio chụp ảnh chuyên nghiệp di động.

Hệ điều hành Xiaomi HyperOS được tối ưu sâu cho các tình huống hiển thị lớn và bổ sung nhiều chức năng AI. Những cải tiến như trợ lý hội họp AI, khả năng đa phương thức và tích hợp AI trong các ứng dụng hệ thống sẽ nâng cao toàn diện năng suất của người dùng và sự thuận tiện trong vận hành cho người dùng sử dụng hằng ngày.

Xiaomi MIX Fold 4 có sẵn các phiên bản Trắng, Đen, Xanh và chất liệu đặc biệt Xiaomi composite fiber editions với nhiều phiên bản bộ nhớ

Độ bền của máy cũng được cải thiện rõ rệt nhờ sử dụng sợi tổng hợp của Xiaomi, mang lại sự chắc chắn hơn bao giờ hết. Khung sản phẩm được tăng độ bền đáng kể nhờ sử dụng hợp kim nhôm 6M42; màn hình bên ngoài được trang bị Kính bảo vệ Xiaomi và màn hình bên trong sử dụng kính dẻo siêu mỏng UTG, mang đến khả năng bảo vệ toàn diện cho màn hình. Bản lề được nâng cấp bằng thép siêu bền 1.800 MPa, chiếm 82,6% viền sản phẩm, tuổi thọ đóng mở là 500.000 lần và đã nhận được chứng nhận gập đáng tin cậy của SGS. Ngoài ra, Xiaomi MIX Fold 4 cũng giới thiệu Cấu trúc bảo vệ Xiaomi mới, được dệt bằng sợi thủy tinh cao cấp S2 trên nền sợi aramid và sợi gốm, mang lại khả năng chống mài mòn tuyệt vời, độ bền tổng thể tăng 15% so với thế hệ trước, nổi bật với kiểu dáng chắc chắn, chống mài mòn và cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc.

Tương tự người anh em, Xiaomi MIX Flip đã mang đến những trang bị vượt trội ấn tượng. Đầu tiên là ngoại hình gập cực nhỏ gọn, đạt được những đột phá về hiệu suất, thời lượng pin và chức năng mạng, ngay cả khi so sánh với các thiết bị truyền thống hàng đầu trên thị trường. Với màn hình bên ngoài All Around Liquid 4inch được thiết kế 4 góc cong, mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái. Tương tác màn hình bên ngoài được tái cấu trúc, cho phép hoạt động như một chiếc "điện thoại nhỏ gọn" với nhiều chức năng hữu ích mà không cần mở thiết bị. Với độ phân giải 1,5K, mật độ điểm ảnh 460 PPI, tốc độ làm mới 120Hz, độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits, Xiaomi MIX Flip còn được trang bị công nghệ Original Color Pro, hỗ trợ HDR và tính năng ​​​​bảo vệ mắt. Các thông số này duy trì nhất quán từ màn hình bên trong đến bên ngoài, đảm bảo trải nghiệm đồng nhất cho người dùng.

Dựa trên hình thức hiển thị mới và các kịch bản phổ biến hàng ngày, Xiaomi HyperOS mô phỏng lại hoàn toàn các tính năng của màn hình bên ngoài để đáp ứng hầu hết các nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Với hơn 200 ứng dụng phổ biến nhất chạy hoàn hảo trên khu vực ứng dụng chính tương đương 3,5inch, tỉ lệ 16:9, bao gồm các ứng dụng liên lạc, giải trí, sức khỏe, đọc sách, mua sắm và học tập. Nhờ khung linh hoạt của Xiaomi HyperOS, các ứng dụng hiển thị mà không bị cản trở hoặc cắt xén, mang lại trải nghiệm mượt mà khi sử dụng. Thiết kế phân vùng sáng tạo cho phép các widget hiển thị thời gian, thời tiết, đếm số bước chân, điều khiển nhạc và các ứng dụng được sử dụng gần đây. Trong trường hợp gọi taxi, giao đồ ăn, đặt chuyến bay/tàu hỏa, widget sẽ tự động chuyển sang hiển thị thông báo tập trung, cập nhật thông tin trạng thái theo thời gian thực.

Chưa kể, màn hình ngoài của Xiaomi MIX Flip còn được tích hợp sâu sắc với hệ sinh thái thông minh “Human x Car x Home”. Các ứng dụng AI, Xiaomi EV và Mi Home được điều chỉnh phù hợp với kịch bản màn hình bên ngoài, cho phép người dùng quản lý các công việc cá nhân hàng ngày và kiểm soát trạng thái của Xiaomi EV và các thiết bị nhà thông minh. Trung tâm học tập thông minh Xiaomi HyperMind cũng được điều chỉnh phù hợp với màn hình bên ngoài, học hỏi và ghi lại thói quen sử dụng thiết bị thông minh trong nhà của người dùng và chủ động thực hiện chúng. Trợ lý nhập liệu AI được tích hợp vào phương thức nhập liệu của màn hình bên ngoài, cho phép người dùng tinh chỉnh hoặc tạo văn bản khi cần, giúp việc tạo văn bản trở nên dễ dàng hơn.

Xiaomi MIX Flip giải quyết ba vấn đề cốt lõi bằng cách tiếp cận toàn diện, đảm bảo chất lượng cuộc gọi tuyệt vời dù mở hay gập. Với khả năng điều chỉnh thông minh của chip tăng cường tín hiệu Xiaomi Surge T1 và thuật toán nhận dạng độ bám, lựa chọn ăng-ten tối ưu một cách thông minh, tránh tín hiệu yếu. Đầu ra âm thanh của Xiaomi MIX Flip sử dụng hệ thống lưỡng cực kép, với một bộ âm thanh được trang bị màng chắn cho cả màn hình bên trong và ngoài, hỗ trợ các cuộc gọi bằng tai nghe khi mở hoặc đóng. Micro khử tiếng ồn độc lập gần bản lề và khung trên cùng, đảm bảo chất lượng cuộc gọi khi đóng lại.

Xiaomi MIX Flip là một trong số ít thiết bị màn hình gập được trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 3 hàng đầu hiện nay. Để đảm bảo hiệu năng toàn diện, Xiaomi đã thiết kế lại hệ thống làm mát 3D cho Xiaomi MIX Flip, khu vực VC rộng 3.500 mm² với thiết kế “cầu thang” độc đáo giúp tản nhiệt nhanh chóng từ SoC; nhiệt được dẫn đều qua than chì hai lớp trên bản lề, tránh tích tụ nhiệt. Vật liệu cách nhiệt "aerogel" SU7 của Xiaomi được sử dụng gần mặt hiển thị bên trong của cấu trúc "cầu thang", ngăn chặn hiệu quả việc truyền nhiệt đến màn hình và cải thiện trải nghiệm người dùng khi chạm vào màn hình.

Xiaomi MIX Flip sử dụng pin Surge của Xiaomi với hàm lượng silicon 6% ở điện cực âm, đạt mật độ năng lượng 780 Wh/L và dung lượng cực cao 4.780 mAh. Hệ thống quản lý pin Xiaomi Surge quản lý chính xác quá trình sạc và xả, kéo dài tuổi thọ pin. Kết hợp với đặc tính tự phục hồi, pin có thể duy trì ít nhất 80% công suất sau 1.600 chu kỳ. Điều này mang lại cho Xiaomi MIX Flip hiệu suất sử dụng pin tương đương với các mẫu máy không thể gập lại, giảm bớt nỗi lo về pin cho người dùng.

Xiaomi MIX Flip có thiết kế ăng-ten tần số thấp tương tự như Xiaomi 14 Ultra và được trang bị chip tăng cường tín hiệu Xiaomi Surge T1. Cấu trúc ăng-ten tuyệt vời cùng khả năng tự học và điều chỉnh sâu của hệ điều hành Xiaomi HyperOS đảm bảo liên lạc thông suốt ở mọi vị trí và tình huống cầm máy. Máy được trang bị kết nối tiên tiến với WiFi 7 và 5G-A, giúp tăng tốc độ kết nối lên một tầm cao mới. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ đầy đủ cho các băng tần toàn cầu và bao gồm tính năng "Trợ lý du lịch", cung cấp nhắc nhở kịp thời về thông tin quan trọng trong các chuyến bay và chuyến tàu cho người dùng hay có lịch trình công tác. Xiaomi MIX Flip cũng cung cấp khả năng hiển thị đồng thời cho thao tác dịch AI ngoại tuyến trên cả màn hình bên trong và bên ngoài, hỗ trợ giao tiếp trong các cuộc trò chuyện với người nước ngoài bằng cách hiển thị bản dịch song ngữ theo thời gian thực ở cả hai bên.

Xiaomi MIX Flip sử dụng chất liệu sợi tổng hợp của Xiaomi, mang lại sự chắc chắn và bền bỉ. Khung giữa sử dụng hợp kim nhôm 6M42 tương tự MIX Fold 4, tăng cường độ bền gấp đôi; Xiaomi Shield Glass và kính dẻo siêu mỏng UTG bảo vệ màn hình bên ngoài và bên trong. Cơ chế bên trong của bản lề liên kết kép nhỏ gọn sử dụng vật liệu có độ bền cao và chống mài mòn tương tự như MIX Fold 4, với tuổi thọ gấp và mở là 500.000 lần, được chứng nhận bởi SGS. Máy cũng cung cấp phiên bản đặc biệt - Xiaomi Nylon Fiber, gồm sợi nylon được dệt tỉ mỉ với khả năng chống mài mòn và bám bẩn tuyệt vời.

Xiaomi MIX Flip cũng được trang bị ống kính Summilux thế hệ tiếp theo của Xiaomi x Leica với cảm biến dải động cao Light Fusion 800. Cùng với đó là ống kính tele nổi Leica 47mm độc đáo trong một thiết bị nhỏ gọn, với khoảng cách lấy nét tối thiểu 9 cm. Xiaomi MIX Flip cũng tích hợp nền tảng chụp ảnh tính toán AISP lớn của Xiaomi, hỗ trợ các tình huống chụp ảnh phức tạp với sức mạnh xử lý lên tới 60 TOPS. Chế độ chụp Chân dung mới, dựa trên mô hình PortraitLM và được tinh chỉnh bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng ảnh chân dung ngoài trong khi vẫn duy trì tính xác thực.

Thân máy nhỏ gọn, màn hình lớn bên ngoài và màn hình gập lại mang lại sự tự do chưa từng có cho khả năng chụp ảnh của Xiaomi MIX Flip. Khi đóng lại, màn hình lớn bên ngoài có thể được sử dụng để chụp ảnh và quay video với 2 ống kính quang học Leica, thậm chí máy còn hỗ trợ chế độ gương trang điểm, cho phép người dùng kiểm tra lớp trang điểm của mình bằng ống kính tele nổi. Khi ở chế độ treo, thiết bị giúp loại bỏ sự cần thiết của chân máy, phù hợp để chụp ảnh nhóm, quay video và chụp ảnh time-lapse. Sản phẩm cũng hỗ trợ xem trước màn hình bên ngoài trong khi chụp ảnh, cho phép người dùng theo dõi và điều chỉnh trạng thái trong thời gian thực. Xiaomi cũng đã thiết kế đặc biệt “Bộ thiết bị hỗ trợ chụp ảnh Xiaomi”, khi được kết nối sẽ cho phép chụp và in tức thì, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Xiaomi MIX Flip có các phiên bản Trắng, Đen, Tím và chất liệu đặc biệt Xiaomi nylon fiber editions.

Có thể nói, sự ra mắt của dòng sản phẩm màn hình gập Xiaomi MIX sẽ đánh dấu một cột mốc mới, thể hiện nỗ lực của Xiaomi trong việc giải quyết khuyết điểm của dòng sản phẩm gập. Điều này thể hiện sự theo đuổi không ngừng nghỉ của Xiaomi về đổi mới và chất lượng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.