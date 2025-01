Bộ TT&TT họp báo định kỳ: Đánh giá quý I và chỉ ra nhiệm vụ sắp tới

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm chủ trì họp báo.

Ngày 8/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức buổi Họp báo thường kỳ do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, Người phát ngôn của Bộ chủ trì. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và các nhà báo, phóng viên của hơn 50 cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại buổi Họp báo, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT đã công bố thông tin “Giới thiệu về không gian Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024” diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong tháng 4; Cục Tần số Vô tuyến điện công bố thông tin về kết quả các cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện diễn ra trong tháng 3/2024.

Ông Nguyễn Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT.

Tổng quan hoạt động ngành TT&TT quý I/2024: Doanh thu toàn ngành ước đạt 971.197 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 23.118 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 22,8% so với kế hoạch năm.

Bộ TT&TT đã tham mưu, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia (12/TTr-BTTTT 05/3/2024).

Bộ TT&TT đã ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/3/2024 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

Việc ban hành thông tư đã góp phần đồng bộ quy chuẩn Việt Nam áp dụng cho quản lý thiết bị trạm gốc 5G phù hợp với năng lực đo kiểm; đảm bảo quản lý trong bối cảnh Việt Nam triển khai thương mại 5G diện rộng. Đồng bộ quản lý chất lượng thiết bị thông tin vô tuyến với năng lực đo kiểm thực tiễn; đảm bảo quản lý an toàn các thiết bị thông tin hàng hải, vệ tinh, ... Sửa đổi, bổ sung các quy định về áp dụng quy chuẩn Việt Nam, quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 để triển khai thực thi bài bản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu.

Hoạt động nổi bật trong tháng 3:

Tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện với các khối băng tần B1 (2500 - 2600 MHz) và khối băng tần C2 (3700 - 3800 MHz), thu về cho ngân sách nhà nước hơn 10 ngàn tỷ đồng, tạo điều kiện triển khai thương mại hóa 5G toàn quốc trong năm 2024. Đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu phổ cập hạ tầng số quốc gia, thúc đẩy phát triển các ứng dụng số và hệ sinh thái dịch vụ số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và tăng năng suất lao động.

Tổ chức Hội nghị lần thứ hai về hợp tác số toàn cầu tại Hà Nội với chủ đề “Cơ hội của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại thị trường quốc tế” nhằm cung cấp thông tin về chính sách, quy định và các chương trình thu hút đầu tư - thương mại của một số nước, cũng như thông tin về thị trường tiềm năng và môi trường đầu tư hấp dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Tổ chức Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai đoạn 2024 - 2025 giữa Bộ TT&TT và UBND tỉnh Bình Định trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và thời gian tới:

Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Tổ chức Lễ khai mạc và Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 tại Hà Nội.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ VII; Quy chế, Điều lệ Giải thưởng Sách Quốc gia.

Đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và của quốc gia (DTI).

Với các thông tin được công bố, buổi họp báo đã cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình phát triển ngành TT&TT cũng như những kế hoạch hành động quan trọng của Bộ trong thời gian tới.