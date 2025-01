Các chuyên gia nói gì về OPPO Find N2 Flip

Trước giờ mở bán, PV Điện tử và Ứng dụng đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia công nghệ, chúng ta cùng nghe các chuyên gia chia sẻ thêm về sản phẩm mới nhất nhà OPPO này.

OPPO Find N2 Flip mang lại trải nghiệm có 1 0 2.

Thiết kế của Find N2 Flip là một điểm cộng

Theo chuyên gia Trần Thế Anh đến từ Dân Trí “Cá nhân mình rất có cảm tình với OPPO Find N2 Flip, bởi vì ngay từ khi mở hộp bạn sẽ có cảm giác như đang mở một hộp quà tặng chứ không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại.”

Chuyên gia Phong Trần đến từ Tạp chí Nghe nhìn nhận định: “Đây là một mẫu smartphone đẹp, ngoại hình cân đối, gọn nhẹ, cảm giác cầm nắm hay sử dụng rất dễ chịu.”

Cùng chung nhận định, chuyên gia Trọng Lê đến từ viez.vn cho biết, “Điểm khiến mình ấn tượng nhất trên Find N2 Flip đó chính là màn hình ngoài rất lớn, mang đến trải nghiệm có 1 0 2 trên thị trường. Ở đây, chúng ta có thể chụp ảnh, soi gương, chơi và nuôi một vài chú thú cưng”.

Nói thêm về màn hình ngoài của Find N2 Flip chúng ta không thể không nói đến với tỷ lệ màn hình dạng dọc, cho phép giao diện hiển thị tối đa đến 6 dòng thông báo, nhiều nhất trong các mẫu điện thoại gập dọc hiện có trên thị trường. Chưa dừng lại ở đó, tại đây người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ như: trả lời nhanh tin nhắn, chụp ảnh, trả lời cuộc gọi, thực hiện ghi âm, thanh toán nhanh bằng QR code. Ngoài ra, người dùng cũng có thể cài đặt tệp GIF làm hình nền sinh động, sử dụng gói nhãn dán nhân vật trong ứng dụng Bitmoji làm màn hình chờ AOD…

Vậy đâu là điểm đáng giá nhất trên Find N2 Flip?

“OPPO Find N2 Flip với thiết kế gập vỏ sò mang đến cảm hứng sử dụng hơn những chiếc smartphone dạng thanh thông thường. Bằng cách gập máy lại, bạn sẽ có thêm nhiều cách thức để tương tác và sử dụng Find N2 Flip phục vụ cho công việc, giải trí và sáng tạo không giới hạn.” Chuyên gia Anh Tú đến từ Công nghệ Việt chia sẻ.

OPPO Find N2 Flip - sáng tạo không giới hạn.

“Find N2 Flip là một bước đi đúng lúc, đúng thời điểm của OPPO trong lúc này, khi mà thị trường cần một làn gió mới về công nghệ và đặc biệt là một mức giá hợp lý hơn so với những chiếc điện thoại màn hình gập đang có bán trên thị trường. Dòng sản phẩm này cũng hướng tới đối tượng người trẻ và nữ giới nhiều, nhưng cũng không hiếm người dùng nam giới ưa thích nó.”

Nhận định chung về sản phẩm OPPO Find N2 Flip, chuyên gia Bùi An đến từ diễn đàn HD Việt Nam cho biết thêm: “Với sự hoàn thiện cao về chế tác, đẹp hoàn chỉnh, cùng màn hình ngoài lớn, công nghệ sạc nhanh… OPPO Find N2 Flip chắc chắn sẽ chiếm được lòng tin của người dùng, mang đến sự khởi sắc cho thị trường và thiết lập một chuẩn mực mới cho mảng smartphone màn hình gập.”

“Nếp gấp trên màn hình trên N2 Flip sẽ là một điểm cộng đáng giá so với nhiều model điện thoại gập khác. Nếp gấp tàng hình này mang đến trải nghiệm sử dụng thích hơn, liền mạch và tạo cảm giác an tâm hơn cho người dùng. Camera cũng được xem là điểm cộng cực kỳ lớn của N2 Flip nếu so với những smartphone màn hình gập khác. N2 Flip không chỉ mang đến khả năng chụp ảnh đa dạng hơn, mà chất lượng hình ảnh cũng ấn tượng hơn nhờ được trang bị hệ thống camera đẳng cấp với camera chính 50MP và cảm biến Sony IMX890 khẩu độ lớn f/1.8. Ngoài ra, cùng với sự hỗ trợ của NPU, vi xử lý hình ảnh do OPPO tự phát triển và MariSilicon X – chiếc chìa khoá cho những thước phim 4K ban đêm cực kỳ rõ nét.”

Chuyên gia Trọng Lê thì khẳng định: “Để có được camera chuẩn flagship, OPPO còn hợp tác cùng hãng sản xuất máy ảnh kỳ cựu Hasselblad để giúp Find N2 Flip có được tông màu cuốn hút đặc trưng. Đáng chú ý Chế độ chuyên nghiệp với đầy đủ tính năng và Chế độ XPAN độc đáo sẽ mang đến tỷ lệ khung hình rộng, đậm chất điện ảnh.”

Chuyên gia Phong Trần cho rằng: “Việc sở hữu một màn hình ngoài lớn không chỉ giúp N2 Flip hiển thị được nhiều thông tin hơn mà còn tương tác dễ dàng và đồng nhất nhờ bố trí dọc. Xét về tổng thể, Find N2 Flip có thiết kế gọn nhẹ, thời trang nhưng không hề yếu, máy chạy mượt, ổn định, và quan trọng thời lượng pin, sạc đều tốt. Find N2 Flip sẽ thay đổi thói quen sử dụng smartphone của bạn.”

“Điều mình khá thích ở chiếc máy này là phần nếp gấp đã mờ hơn khá nhiều, dĩ nhiên là khi vuốt tay qua hoặc nhìn ở một góc nghiêng, chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy vết hằn trên màn hình chứ không phải hoàn toàn không có. Tuy vậy, vết hằn này không quá sâu và không gây ra cảm giác khó chịu trong quá trình sử dụng. Một điểm cộng khác của N2 Flip là màn hình phụ phía bên ngoài khá lớn, giúp người dùng có thể selfie bằng camera chính với chất lượng cao.” Chuyên gia Trần Thế Anh đánh giá.

Có một điểm cộng không kém phần thú vị của Find N2 Flip mà còn rất ít người nói đến đó chính là việc cá nhân hóa chiếc điện thoại này theo phong cách, cá tính và style của bạn cực kỳ dễ dàng. Chỉ đơn giản là đặt mua những bộ phụ kiện với vô vàn kiểu dáng, màu sắc… trên các trang thương mại điện tử. Việc thay thế những chiếc case này trên N2 Flip cũng đơn giản và nhẹ nhàng, gần như không tốn bất cứ chút công sức nào mà lại mang đến rất nhiều cảm hứng thú vị.

Cá nhân hóa Find N2 Flip theo phong cách, cá tính và style của bạn cực kỳ dễ dàng.

Đâu là điểm mà Find N2 Flip cần phải hoàn thiện?

“Vẫn còn một số điểm khác mà mình chưa hài lòng ở Find N2 Flip đó là máy tương đối nóng, thời lượng pin cũng ở mức đủ dùng. Tuy nhiên, đây đều là vấn đề từ phần mềm và mình nghĩ OPPO sẽ sớm tối ưu những điểm chưa hoàn thiện này để mang đến cho người dùng một sản phẩm tốt hơn.” Bạn Trần Thế Anh cho biết.

Cùng chung nhận định, Trọng Lê kết luận: “Điểm trừ duy nhất trên mẫu máy này đó là việc máy bị nóng lên trong nhiều trường hợp. OPPO chắc sẽ sớm khắc phục điều này để mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn.”