Các công ty khai thác mỏ tại Trung Quốc sử dụng livestream để thúc đẩy doanh số

Cô gái phát trực tiếp quảng cáo về than trong phiên livestream cho Huaze Coal Industry trên ứng dụng Douyin (TikTok) ngày 15/6/2023. Ảnh: reuters.com

Mới đây, công ty khai thác than Huaze Coal Industry đã thực hiện một sự kiện bán hàng qua livestream nhằm tiếp cận và thu hút khách hàng. Trong sự kiện này, một phụ nữ trẻ đội mũ bảo hộ và mặc đồ thợ mỏ được chọn làm người bán hàng. Cô ta giới thiệu một cục than và quảng cáo rằng đây là than dạng bột có hàm lượng năng lượng 5.500 kcal, được khai thác trực tiếp từ tỉnh Sơn Tây. Giá bán của 1 tấn than này là 570 - 600 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,8 triệu - 2 triệu đồng).

Công ty nhận vận chuyển đơn hàng tối thiểu từ 30 đến 35 tấn bằng tàu hỏa, cho thấy khách hàng mục tiêu của Huaze Coal là những khách hàng công nghiệp mua buôn.

Giá bán qua livestream được cho là cạnh tranh hơn so với thị trường chính thức ở Trung Quốc. Trong tuần trước, giá than nhiệt 5.500 kcal trong nước được giao dịch ở mức khoảng 800 nhân dân tệ/tấn.

Mặc dù việc bán buôn các mặt hàng công nghiệp như vậy không còn là điều mới trên các nền tảng phát trực tuyến tại Trung Quốc, nhưng nó đang trở nên phổ biến hơn. Ba trong số các kênh bán than đá hoạt động tích cực nhất trên nền tảng TikTok (được gọi là Douyin ở Trung Quốc) - gồm Huaze Coal, Guohai Daily Coal Price và Jixing Coal - đã tổ chức tổng cộng 164 sự kiện bán hàng trực tuyến trong quý 2 năm 2023, tăng so với 120 sự kiện trong quý 1 và 107 sự kiện trong quý cuối năm trước.

Các chương trình livestream có thể kéo dài hơn hai giờ. Mặc dù không rõ được doanh thu thu được từ các sự kiện bán hàng này, nhưng chúng đã thu hút nhiều bình luận từ người xem.