Cơ hội kết nối giao thương Việt Nam - Liên bang Nga

Hội nghị có sự tham gia của Đại sứ Nga tại Việt Nam; đại diện Bộ Thương mại Nga; Trung tâm Xuất khẩu Moscow (MEC) cùng đại diện các doanh nghiệp của Nga trong lĩnh vực mỹ phẩm, trang điểm, làm đẹp, xây dựng, kiến trúc… như Nikk Mole, Botavikos-Club, Fama Coatings, Orso Chemicals...Về phía Việt Nam, Hội nghị có sự tham dự của Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương; Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga.

Ảnh minh họa.

Kể từ khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (VN-EAEU FTA) có hiệu lực, tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam – Liên bang Nga đã có bước tiến lớn. Năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên đạt 3,63 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 1,74 tỷ USD, tăng 12%; nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Nga đạt 1,89 tỷ USD, giảm 5,2%. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên đạt 1,96 tỷ USD, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 955,6 triệu USD, tăng 44,7%; nhập khẩu từ Nga về Việt Nam đạt 1 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Vitaliy Stepanov ,Giám đốc điều hành của Trung tâm Xuất khẩu Moscow (MEC) cho biết, phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm Xuất khẩu Moscow tổ chức Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam – Liên bang Nga nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 bên gặp gỡ, tìm hiểu thông tin thị trường, kết nối cung cầu hàng hóa và tìm kiếm đối tác xuất khẩu, kinh doanh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Tham gia hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được cập nhật thông tin về thị trường Nga, được nghe các doanh nghiệp Nga giới thiệu sản phẩm của mình; đồng thời có cơ hội gặp gỡ, kết nối cung cầu hàng hóa và tìm kiếm đối tác xuất khẩu vào thị trường Nga.