Cùng HnamMobile đón Giáng sinh lung linh

Cụ thể, HnamMobile giảm đến 60% cho các sản phẩm smartwatch như Galaxy Watch 3 giảm còn 4,5 triệu đồng (so với giá niêm yết 11 triệu đồng), Xiaomi Mi Watch hàng trưng bày giảm còn 990,000 đồng (so với giá niêm yết mới 3,5 triệu đồng) hay đồng hồ Garmin Instinct Solar giảm còn 5 triệu đồng (so với giá niêm yết 10 triệu đồng).

Bên cạnh đó, hàng loạt mẫu loa, tai nghe không dây cũng được giảm đến 50%, ví dụ như Audiopower MusicStar giảm 51% còn 8,8 triệu đồng, AirPods 2 giảm 2,5 triệu đồng còn 2,5 triệu đồng và Sony WF-1000XM3 còn 2,9 triệu đồng, giảm 2,6 triệu đồng.

Một số mẫu smartphone, laptop và đồ gia dụng cũng được điều chỉnh giá ở mức giảm từ 25%-40%. Đáng chú ý nhất là iPhone 14 Pro Max 1TB giảm 10,5 triệu đồng, chỉ còn 39,5 triệu đồng; Samsung Galaxy Z Flip4 giảm 5,3 triệu đồng, chỉ còn 20,7 triệu đồng; Galaxy Z Fold4 giảm 9,1 triệu đồng, chỉ còn 32,8 triệu đồng hay MacBook Pro giảm 9,9 triệu đồng, chỉ còn 36,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vào các khung giờ đặc biệt trong ngày: 10h - 12h và 17h - 19h, HnamMobile mang đến ưu đãi giảm giá siêu sốc như cáp sạc Pisen giá chỉ từ 99.000 - 149.000 đồng. Tai nghe Marshall Minor III giá chỉ 2.590.000 đồng và AirPods 3 hàng trưng bày giá chỉ 3.090.000 đồng…

Ngoài ra, khi tham gia mua sắm tại hệ thống cửa hàng của HnamMobile dịp Giáng sinh này, khách hàng sẽ được nhận voucher tích lũy trị giá lên đến 1 triệu đồng, bao gồm voucher mua loa Marshall trị giá 200.000 đồng, voucher mua điện thoại iPhone cũ trị giá 200.000 đồng, voucher mua các dòng điện thoại khác trị giá 200.000 đồng, voucher mua các dòng iPhone 14 series trị giá 200.000 đồng và voucher mua các sản phẩm smarthome trị giá 200.000 đồng.

Ngoài hàng loạt ưu đãi đặc biệt, HnamMobile còn thêm vào “Đại tiệc Giáng sinh” với các minigame thú vị để khách hàng có thêm cơ hội nhận thêm voucher, quà tặng hấp dẫn. Khách hàng mua hàng trong thời gian từ nay đến hết 29/12/2022 cũng có thể tham gia “Vòng quay may mắn” sẽ được nhận voucher mua hàng không điều kiện với hạn mức lên đến 200.000 đồng.