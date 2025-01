Cơn khát iPhone 14 chưa dứt

Vậy đâu là lý do? Chúng ta sẽ cùng tạp chí Điện tử & Ứng dụng tìm hiểu.

Ngay sau khi iPhone 14 series được ra mắt tại thị trường Việt Nam, số lượng người đặt mua iPhone 14 Pro và Pro Max quá lớn. Trong khi việc phân bổ số lượng giữa các phiên bản iPhone 14 Pro, Pro Max đi kèm với iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã khiến cho không ít nhà bán lẻ đau đầu.

Tình trạng khan hàng của hai model iPhone 14 Pro và Pro Max không chỉ diễn ra cục bộ ở một số nhà phân phối chính hãng, mà ngay cả ở các cửa hàng bán lẻ, hàng xách tay… cũng trong tình trạng tương tự. Đặc biệt là phiên bản iPhone 14 Pro Max luôn trong tình trạng cháy hàng nghiêm trọng.

Ghi nhận tại HnamMobile, mẫu iPhone 14 Pro Max chính hãng “đứt hàng” từ lâu. Trong khi iPhone 14 Pro, iPhone 14 và iPhone 14 Plus có hàng nhưng cũng chỉ còn phiên bản bộ nhớ từ 256 GB trở lên.

“Nguồn hàng chính hãng VN/A đang rất hạn chế, có nhiều nơi báo đến giữa cuối tháng 11 mới trả hàng cho khách đặt cọc từ đầu tháng 10. Điều này khiến nhiều khách hàng không hài lòng vì phải chờ đợi quá lâu.” Đại diện HnamMobile cho biết.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại hệ thống CellphoneS. Lịch giao hàng đã được thông báo từ trước thì đầu tháng 11 Việt Nam sẽ nhận được một lượng hàng lớn của các dòng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Nếu đúng cam kết thì sẽ giúp hệ thống đủ trả toàn bộ lượng hàng cho khách đặt từ trước. Tuy nhiên đến đầu tháng 11, các nhà phân phối đều nhận được thông báo 90% hàng hoá đợt đầu tháng 11 sẽ bị lùi lại.

Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới doanh thu các đại lý. Chính vì vậy, các đại lý và nhà bán lẻ đang lên kế hoạch đẩy mạnh iPhone 14, 14 Plus vào dịp mua sắm cuối năm. Nhờ vậy mà sức bán của iPhone 14 và iPhone 14 Plus trong nửa đầu tháng 11 đã tăng nhẹ khoảng 10 - 15% so với tháng 10.

Thật may là chiều hôm qua, 17/11/2022 Apple đã vừa bổ sung một đợt hàng mới. “Lượng hàng về khá lớn với nhiều màu sắc và các phiên bản, hy vọng đủ làm dịu cơ khát của thị trường”. Đại diện hệ thống đại lý ủy quyền Di Động Việt cho biết.

Như vậy, với số lượng iPhone 14 series mới được nhập về, hệ thống tự tin “có sẵn hàng và đủ màu” để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt với bộ đôi iPhone 14 Pro và Pro Max phiên bản màu tím đang được rất nhiều khách hàng săn đón.

“Đến nay, những khách hàng đặt trước tại hệ thống đều đã nhận đủ máy, nên đợt hàng mới này sẽ giúp cho những khách hàng muốn mua ngay có thể thoải mái lựa chọn kiểu máy, dung lượng bộ nhớ và màu sắc ưng ý nhất sau một thời gian dài chờ đợi vì hết hàng”, bà Phùng Phương chia sẻ.

Mặc dù số máy nhập về chỉ bằng khoảng 30% so với đợt hàng đầu tiên, nhưng cũng phần nào “giải cơn khát” cho thị trường iPhone 14 sau thời gian dài khan hàng. Tuy nhiên để có thể ổn định nguồn cung thì sớm nhất cũng cần phải đến cuối tháng 12, đầu tháng 1/2023. Đây cũng là thời điểm hệ thống sẽ nhận thêm đợt hàng mới để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm của khách hàng vào đầu năm 2023 và dịp Tết âm lịch.

Được biết, hệ thống Di Động Việt hiện đang áp dụng mức giá tốt cho iPhone 14 (chỉ còn từ 20,99 triệu đồng), và iPhone 14 Plus (chỉ còn từ 23,49 triệu đồng). Trong khi đó giá bán của iPhone 14 Pro cũng chỉ còn từ 29,49 triệu đồng và iPhone 14 Pro Max chỉ còn từ 32,99 triệu đồng.

Khách hàng cũng có thể tham gia chương trình Trade-in thu cũ đổi mới giảm thêm đến 4 triệu đồng, giảm thêm 1 triệu đồng khi trả góp qua Kredivo, giảm thêm 600 ngàn đồng khi mở thẻ TPbank Evo…