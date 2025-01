Editors' Choice Awards 2022 với chủ đề Khai Mở Giới Hạn

Được biết, năm 2022 thị trường thiết bị nghe nhìn, công nghệ và điện tử tiêu dùng đang chứng kiến rất nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ cả về hành vi người dùng và tư duy sáng tạo của các nhà sản xuất.

Người tiêu dùng cũng liên tục đón nhận những sản phẩm với thiết kế sáng tạo đột phá, công nghệ cấp tiến, đem lại những trải nghiệm hoàn toàn mới và thích ứng với đa dạng nhu cầu sử dụng trong cuộc sống hiện đại. Do đó, những giới hạn về tư duy thiết kế và trải nghiệm luôn được khai mở, bước lên một tầm cao mới, các thương hiệu không ngừng bung toả tiềm năng sáng tạo.

Với chủ đề “Unfold Boundaries – Khai Mở Giới Hạn” cho Hệ thống Giải thưởng Editors’ Choice Awards 2022, Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam tiếp tục vinh danh những sáng tạo công nghệ tiêu biểu từ các thương hiệu hàng đầu trong từng lĩnh vực, mang lại trải nghiệm vượt ngoài giới hạn cho người dùng.

Với thông điệp này, Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam sẽ phân chia các sản phẩm của thưởng Editors’ Choice 2022 thành các nhóm nội dung Staged, Entertainment sound, Unfold&IT, On The Go, Flexible Living, The era of big screen, CE, Smarthome để thể hiện đầy đủ xu hướng, công nghệ, sản phẩm mới của thị trường tương ứng với loạt nhóm sản phẩm: Home Audio - Home Cinema - Loa - TV - Smartphone - Laptop&Tablet - Karaoke - Tai nghe - Prosound - Máy Ảnh - Gia dụng.

“Khai Mở Giới Hạn” cũng đánh dấu bước chuyển mình của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam với những cải tiến không ngừng trong việc đổi mới hình thức triển lãm, kết hợp với công nghệ web thực tế ảo và sự kiện offline. Với giao diện website ngày một hiện đại và trực quan hơn, mang đến trải nghiệm người dùng yêu thích tìm hiểu công nghệ.

Lễ công bố và trao giải sự kiện Editors' Choice Awards 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 22/12/2022 tới đây tại khách sạn Le Méridian Saigon.