Nghe Nhìn Editors’ Choice Awards 2022 vinh danh gần 50 sản phẩm công nghệ

Đó là các sản phẩm thuộc 6 nhóm nội dung thể hiện đầy đủ xu hướng, công nghệ, sản phẩm mới của thị trường, tương ứng với các nhóm sản phẩm: Home Audio - Home Cinema - Loa - TV - Smartphone - Laptop & Tablet - Karaoke - Tai nghe - Prosound - Máy Ảnh - Phụ Kiện.

Thị trường công nghệ đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về hành vi người dùng và tư duy sáng tạo của các nhà sản xuất. Năm 2022 thị trường đã đón nhận những sản phẩm công nghệ cấp tiến, đem lại những trải nghiệm hoàn toàn mới và thích ứng với đa dạng nhu cầu sử dụng. Dường như những giới hạn về tư duy thiết kế và trải nghiệm đang dần bị xoá bỏ, giúp các thương hiệu công nghệ không ngừng bung tỏa tiềm năng sáng tạo.

Với mong muốn truyền tải đến người dùng yêu công nghệ những xu hướng và sản phẩm mới nhất, Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam lựa chọn chủ đề “Unfold Boundaries – Khai Mở Giới Hạn” cho Editors’ Choice Awards 2022 để vinh danh những sáng tạo công nghệ tiêu biểu từ các thương hiệu hàng đầu, mang lại trải nghiệm vượt ngoài giới hạn cho người dùng trong năm qua.

Lễ trao giải vừa được tổ chức ngày hôm qua, 22/12/2022 tại khách sạn Le Meridien Saigon với sự tham gia của nhiều chuyên gia, các nhãn hàng và cơ quan thông tấn báo chí. Bên cạnh đó, không gian trưng bày các sản phẩm đoạt giải cũng mang đến trải nghiệm trực tiếp dành cho người dùng và khách tham quan.

Hạng mục nhóm sản phẩm STAGED

Loa cột của năm Monitor Audio Platinum 300 3G Loa cột thông minh của năm KEF LS 60 Loa cột đáng mua của năm Wharfedale EVO 4.4 Loa cột dưới 20 triệu đáng mua Fyne Audio F303i Loa bookshelf không dây của năm Audio Pro A28 Loa Bookshelf Hi-End không dây của năm JBL 4305 P Đầu đọc CD / SACD của năm dCS Vivaldi One APEX Ampli tích hợp của năm Accuphase E-5000 Ampli streaming của năm Denon PMA900 Preamp của năm Accuphase C-3900 Showroom Hi-end Audio đạt chuẩn tại Việt Nam Thanh tung Audio 60 Trần Đình Xu

Hạng mục nhóm Entertainment Sound và Flexible Living

Hệ thống loa home theater của năm Jamo Studio 7 Dàn karaoke - nghe nhạc đáng mua nhất của năm PARAMAX F-2500, SUB-D30, DA-2500, DX-2500 AIR, SM-2500 SMART Receiver của năm Arcam AVR31 Receiver đáng mua của năm Denon AVC-X3700H Thiết bị Music Streamer của năm HiFi Rose RS150B Music Server đáng mua nhất của năm Cocktail Audio N25

Hạng mục nhóm ON THE GO

Loa di động karaoke đáng mua của năm Sumico BT-S52 Loa di động cột đáng mua của năm Boston Acoustics BA1002 Loa di động nhỏ gọn nổi bật của năm LG XBOOM Go XG7QGR Tai nghe true wireless chống ồn chủ động đáng mua nhất của năm Denon AH-C830

Hạng mục nhóm SMARTHOME

Tháp giặt sấy của năm LG WatchTower 2116SHEG Giải pháp chiếu sáng thông minh nổi bật của năm (6 sản phẩm) Philips Hue Tủ lạnh 6 cánh nhập khẩu đáng mua của năm Panasonic Smart TV 4K tầm trung nổi bật của năm Xiaomi TV A2 58" TV cao cấp xuất sắc nhất của năm LG OLED TV G2 97 inch TV QLED miniLED 8K nổi bật của năm LG miniLED 86QNED99SQB

Hạng mục nhóm IT

Laptop văn phòng mỏng nhẹ của năm Acer Swift 3 Laptop doanh nhân nổi bật của năm Asus ExpertBook B9 Dịch vụ bảo hành ấn tượng của năm 3S1 laptop cao cấp đột phá của năm Zenbook Pro 16X OLED Màn hình gaming nổi bật của năm Samsung Odyssey Ark Laptop gaming dành cho sinh viên của năm Asus TUF Gaming F15 Laptop gaming cao cấp nổi bật của năm Predator Helios 300 Laptop gaming cao cấp sáng tạo của năm Asus ROG Flow Z13 Laptop cao cấp ấn tượng của năm Zenbook 17 Fold OLED (UX9702)

Hạng mục nhóm CAMERA - SMARTPHONE

Máy ảnh mirrorless nổi bật của năm Fujifilm X-H2S Máy ảnh của năm Sony A7 IV Cameraphone nổi bật của năm Xiaomi 12T Pro Smartphone dành cho giới trẻ của năm OPPO Reno8 5G Smartphone cao cấp chụp hình ấn tượng của năm vivo X80 Pro Smartphone cao cấp nổi bật của năm Samsung Galaxy Z Fold4

Hạng mục nhà bán lẻ