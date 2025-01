Fortinet ‘cách mạng hóa’ hệ thống mạng

Tại sự kiện thường niên toàn cầu Accelerate 2023, Fortinet đã mang đến loạt giải pháp bao gồm tường lửa FortiOS 7.4 Span Hybrid Mesh Firewall, giải pháp Secure SD-WAN, giải pháp SASE từ nhà cung cấp duy nhất, giải pháp truy cập ZTNA toàn cầu và mạng WLAN/LAN.

Được biết, Accelerate là hội nghị khách hàng và đối tác thường niên lớn nhất của Fortinet vừa diễn ra tại Orlando, Mỹ.

Theo đó, trong Hồ sơ công ty của Fortinet trên LinkedIn về sự kiện này, ông Ken Xie – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành Fortinet cùng các diễn giả đã có những bài chia sẻ chuyên sâu về hệ thống mạng an toàn hiện nay. Bên cạnh đó là những cải tiến mới trong danh mục sản phẩm và giải pháp an ninh mạng của Fortinet.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ken Xie cho biết: “Trong thập kỷ tới, mạng an toàn sẽ vượt qua mạng thông thường và dần chiếm ưu thế khi có thể hỗ trợ số lượng lớn các yêu cầu về xử lý kết nối an toàn. Fortinet được thành lập hơn 20 năm trước với mục tiêu hội tụ mạng và bảo mật thành các giải pháp mạng an toàn. Hiện nay, chúng tôi đang tăng cường quản lý và phân tích hợp nhất trên danh mục mạng an toàn nhằm mang lại cho các Giám đốc CNTT (CIO) kết quả chính xác nhất về mức độ hiển thị và thực thi trên toàn bộ môi trường mạng – dù là trên cơ sở hạ tầng tại chỗ, trên đám mây hay môi trường kết hợp của cả hai loại hình.”

Để giúp khách hàng doanh nghiệp hiểu hơn về các giải pháp này, đại diện Fortinet đã có chia sẻ chi tiết hơn. Theo đó, thế hệ tường lửa mới Hybrid Mesh Firewall sẽ đáp ứng cho những môi trường kết hợp phức tạp trải rộng trên nhiều biên, khiến hầu hết các tổ chức chuyển sang phương pháp tiếp cận mạng an toàn hội tụ bảo mật và kết nối. Và hệ thống tường lửa thế hệ mới Hybrid Mesh Firewall sẽ là thành tố mới rất đáng lưu tâm cho sự an toàn mạng.

Theo Gartner®:“Các nền tảng Hybrid Mesh Firewall cho phép quản lý và thực thi chính sách bảo mật giữa các khối lượng công việc, cũng như giữa người dùng và khối lượng công việc được kết nối trên bất kỳ mạng nào, trước tiên là tại các tổ chức có cơ sở hạ tầng tại chỗ.” Gartner dự đoán “đến năm 2026, hơn 60% tổ chức sẽ triển khai nhiều hơn một loại tường lửa, điều này sẽ thúc đẩy việc ứng dụng các loại tường lửa Hybrid Mesh Firewalls.”

Mặc dù Hybrid Mesh Firewalls đã được giới thiệu đến khách hàng nhiều năm qua, nhưng với hệ thống tường lửa mới, Hybrid Mesh Firewall đang tiến thêm một bước tiến quan trọng trong quá trình thực hiện quản lý và phân tích hợp nhất không chỉ trên Hybrid Mesh Firewall mà còn trên toàn bộ danh mục mạng an toàn.

Nhân tố chứ hai không thể không nói đến cho hệ thống mạng an toàn toàn diện đó chính là FortiManager. Đây là giải pháp quản lý tập trung của Fortinet, bao phủ hệ thống mạng doanh nghiệp trên các triển khai tường lửa thế hệ tiếp theo của FortiGate (cả cơ sở hạ tầng tại chỗ và trên đám mây), cũng như giải pháp Secure SD-WAN và giải pháp Zero Trust Network toàn cầu. Đáng chú ý công bố mới đây của Fortinet cho thấy, FortiManager hiện tích hợp với FortiSASE giúp cho Fortinet trở thành hãng bảo mật duy nhất có thể cung cấp tính năng bảo mật, quản lý và phân tích nhất quán trên toàn bộ mạng kết hợp.

Ngoài ra, Fortinet cũng đang giới thiệu các bản cập nhật mới trên toàn bộ danh mục sản phẩm mạng an toàn và FortiOS 7.4, có thể kể đến như:

FortiGate 7080F mới của tường lửa thế hệ tiếp theo giúp loại bỏ các sản phẩm bảo mật điểm, giảm độ phức tạp và mang đến hiệu suất cao hơn thông qua công nghệ ASIC được xây dựng có mục đích , và bảo mật nâng cao với sự hỗ trợ từ AI/ML. Fortigate 7080F đạt Xếp hạng bảo mật điện toán với hiệu suất tường lửa thế hệ tiếp theo nhanh hơn gấp 5 lần, thông lượng IPSec VPN nhanh hơn gấp 2 lần , khả năng bảo vệ khỏi mối đe dọa tốt h ơn 2 lần, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn 73% trên mỗi Gbps thông lượng tường lửa so với tiêu chuẩn ngành.

của đến , Fortigate 7080F đạt , ơn FortiFlex là một chương trình tiêu thụ mới dựa trên bảo mật điểm hỗ trợ triển khai Hybrid Mesh Firewall và nhiều loại sản phẩm khác, chẳng hạn như các loại máy ảo, các thiết bị FortiGate và các dịch vụ dựa trên mô hình SaaS, cùng nhiều loại sản phẩm khác.

Bên cạnh đó thì giải pháp Secure SD-WAN cũng giúp mang đến khả năng bảo mật nhất quán và trải nghiệm người dùng vượt trội cho các ứng dụng kinh doanh quan trọng, dù là trên đám mây hay cơ sở hạ tầng tại chỗ. Đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi liền mạch sang giải pháp SASE từ nhà cung cấp duy nhất. Những tính năng này cũng đã giúp Fortinet 3 năm liên tiếp được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong Gartner® Magic Quadrant™ năm 2022 về SD-WAN.

Một giải pháp SASE đến từ nhà cung cấp duy nhất cho người dùng từ xa và văn phòng chi nhánh đó chính là FortiSASE, hội tụ mạng và bảo mật trên nền tảng đám mây giúp đơn giản hóa hoạt động trên các mạng kết hợp. Theo thông tin từ sự kiện Accelerate 2023, FortiSASE hiện đã tích hợp với FortiManager, cho phép quản lý chính sách hợp nhất cho Secure SD-WAN và SASE cùng khả năng hiển thị vượt trội trên khắp cơ sở hạ tầng tại chỗ và những người dùng từ xa.

Fortinet cũng tự hào với giải pháp truy cập Zero Trust Network toàn cầu cho người dùng và các địa điểm từ xa. Theo đó, Fortinet Universal ZTNA sẽ cung cấp khả năng kiểm soát truy cập ứng dụng không tin cậy linh hoạt nhất trong ngành bất kể người dùng hoặc ứng dụng đang ở đâu. Các cải tiến mới hiện cung cấp tính năng chấm điểm rủi ro trên người dùng như một phần trong quy trình kiểm tra liên tục của Fortinet đối với quyền truy cập ứng dụng luôn tiếp diễn.

Cuối cùng là mạng WLAN/LAN cho chi nhánh và các địa điểm từ xa một cách an toàn thì phải nói tới Fortinet Single-Vendor SASE. Đánh dấu khả năng tích hợp điểm truy cập/ AP lần đầu tiên trong ngành với giải pháp SASE. Điều này cho phép các chi nhánh nhỏ được an toàn khi AP được triển khai để gửi lưu lượng truy cập đến giải pháp FortiSASE và đảm bảo bảo mật toàn diện cho tất cả các thiết bị tại điểm.

Chia sẻ về giải pháp mới của Fortinet, ông Chris DePuy, Chuyên gia phân tích Công nghệ thuộc 650 Group, cho biết: “Sự bùng nổ của quá trình chuyển đổi số và mô hình làm việc từ bất cứ nơi đâu đã khiến việc hỗ trợ và bảo mật cho các ứng dụng cũng như nhân viên tại các địa điểm khác nhau đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Khi các tổ chức hướng đến việc đơn giản hóa môi trường làm việc, thị trường cho các giải pháp mạng bảo mật và tích hợp sẽ tiếp tục phát triển. Fortinet đã tạo nên sự khác biệt bằng việc cung cấp một nền tảng quản lý duy nhất trong danh mục sản phẩm mạng an toàn của hãng cho môi trường hỗn hợp và đa đám mây. Theo báo cáo quý mới nhất về SASE của chúng tôi, Fortinet được xếp hạng là một trong ba nhà cung cấp hàng đầu1 trong một thị trường có mức tăng trưởng tới hơn 40% trong vòng 1 năm.”

“Sứ mệnh của chúng tôi là biến các nhu cầu công nghệ phức tạp của khách hàng thành các giải pháp thiết thực, và Fortinet hỗ trợ chúng tôi thực thi sứ mệnh này. Quá trình chuyển đổi của Fortinet từ nhà cung cấp giải pháp tường lửa hàng đầu trong ngành sang nhà cung cấp mạng bảo mật toàn diện khiến các khách hàng của chúng tôi tin tưởng trọn vẹn khi họ cần các giải pháp mới như SD-WAN và SASE để giải quyết các nhu cầu kinh doanh đang liên tục thay đổi. Theo thông tin từ sự kiện Accelerate 2023, Fortinet đang tiếp tục bổ sung các tính năng mà khách hàng của chúng tôi cần và giúp chúng tôi tăng cường khả năng cung cấp các giải pháp hệ thống mạng an toàn, hiệu quả và đơn giản cho khách hàng.” Ông Neil Anderson, Trợ lý Phó Chủ tịch, Bộ phận Giải pháp cơ sở hạ tầng và đám mây – Tập đoàn World Wide Technology chia sẻ.