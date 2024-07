Hà Nội: Bệnh viện đa khoa An Việt lại để xảy ra sự cố phẫu thuật nghiêm trọng

Mới đây, một sự cố liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa An Việt khiến khách hàng gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Chị Đ.T.H (40 tuổi, ở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đã sử dụng dịch vụ phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Đa khoa An Việt (địa chỉ: 1E đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Trong quá trình làm dịch vụ phẫu thuật, chị Đ.T.H gặp một số biến chứng, nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân đã được Bệnh viện Đa khoa An Việt chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu từ ngày 8/7/2024.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, chẩn đoán bán đầu cho thấy bệnh nhân Đ.T.H bị tiêu cơ vân cấp (M99) tổn thương thận cấp (N17) huyết khối bán phần nhánh S10 động mạch phổi P (I 74.8)/ sau phẫu thuật hút mỡ bụng. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Trung Tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Đa khoa An Việt.

Được biết, một sự cố nghiêm trọng liên quan đến dịch vụ phẫu thuật hút mỡ bụng cũng đã xảy ra tại Bệnh viện đa khoa An Việt vào năm 2019, khiến một bệnh nhân tử vong.

Theo đó, ngày 6/4/2019 bệnh nhân Đ.N.A (SN 1994, ở Phú Thọ) đã đến Bệnh viện đa khoa An Việt làm thẩm mỹ. Đến 19h cùng ngày, chị Đ.N.A được gây tê tuỷ sống để thực hiện thủ thuật nhưng bác sĩ chưa kịp làm gì thì bệnh nhân bị truỵ mạch, tụt huyết áp, ngừng thở.

Bệnh nhân sau đó cũng được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Mặc dù đã được các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa. tình trạng bệnh nhân không tiến triển và đã tử vong lúc 15h03 ngày 10/4/2019.

Theo kết luận của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Đ.N.A tử vong do hôn mê sâu, tổn thương thiếu máu não nặng, phù não nặng sau ngừng tuần hoàn. Ngay sau sự cố, cơ quan công an niêm đã niêm phong toàn bộ giấy tờ, giấy phép cũng như cơ sở vật chất liên quan đến hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ của Bệnh viện An Việt để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân gây tử vong của bệnh nhân. Sau đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có quyết định đình chỉ hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện này.