Hướng tới mục tiêu 20 triệu người dân sử dụng nền tảng VNeID vào cuối năm 2023

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh tế số đã chiếm tỉ trọng trên 15,2% GDP trong 6 tháng đầu năm 2023. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước đã kết nối 100% xã trên toàn quốc với 04 cấp hành chính. Đã phủ sóng cho 2.164/2.418 thôn, bản lõm sóng (đạt 89,5%).

Các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành đã được triển khai mạnh mẽ, kết nối và chia sẻ thông tin. Việc cấp căn cước công dân gắn chip đã hoàn thành 100% đối với công dân đủ điều kiện trên toàn quốc và đã cấp trên 48 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, vượt qua chỉ tiêu đã đề ra.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ, xác thực và làm sạch dữ liệu với 13 bộ, ngành, 63 địa phương, 01 doanh nghiệp nhà nước và 03 doanh nghiệp viễn thông, với hơn 1 tỷ lượt tra cứu và khai thác thông tin công dân. Điều này tạo ra nhiều tiện ích và phục vụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, bao gồm tích hợp thẻ căn cước công dân với thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), làm sạch thông tin tín dụng ngân hàng, sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ ATM, và triển khai giải pháp hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch, đất đai, tài chính, cán bộ, công chức, viên chức cũng được đẩy mạnh xây dựng, kết nối và ứng dụng ngay.

Dịch vụ công trực tuyến cũng được tăng cường. Hiện đã có gần 8 triệu tài khoản và 20,7 triệu hồ sơ nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đã triển khai 35/53 dịch vụ công thiết yếu ở mức độ 3, 4, giúp tiết kiệm hàng năm trên 2,5 ngàn tỷ đồng. Công an đã đưa 227 dịch vụ công lên môi trường điện tử, bao gồm cấp hộ chiếu trực tuyến, phân cấp đăng ký ô tô và xe máy tại cấp huyện, cấp xã của Bộ Công an. Đồng thời, đã thử điểm thành công 02 dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử-xóa đăng ký thường trú-trợ cấp mai táng phí tại Hà Nội và Hà Nam.

Công tác bảo đảm an ninh và an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được chú trọng. Đến tháng 6/2023, 63% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đã hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thấy có một số kết quả tích cực trong chuyển đổi số quốc gia, nhưng cũng nhấn mạnh rằng những kết quả này chỉ là bước đầu và còn nhiều hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Thủ tướng kêu gọi các lãnh đạo và cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách quyết liệt, tạo đột phá mạnh mẽ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Phấn đấu để có ít nhất 20 triệu người dân sử dụng nền tảng VNeID

Mục tiêu đến cuối năm 2023, chúng ta sẽ phấn đấu để có ít nhất 20 triệu người dân sử dụng nền tảng VNeID. Chúng ta sẽ tập trung vào việc triển khai các nền tảng số và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư, bao gồm thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, và CSDL về công chức, viên chức. Chúng ta cũng sẽ xây dựng CSDL về an sinh xã hội để theo dõi tình hình việc làm và nhu cầu tìm việc của người lao động, cũng như triển khai công nghệ xác thực sinh trắc học trên thẻ căn cước công dân để giảm thiểu thủ tục làm việc và hỗ trợ hành khách làm thủ tục tại sân bay và trên các tuyến nội địa.

Bộ Công an sẽ hợp tác với các bộ, ngành và địa phương để cấp tài khoản định danh cấp độ 2 trở lên và phát triển ứng dụng trên nền tảng VNeID. Mục tiêu là có ít nhất 20 triệu người dân sử dụng VNeID với ít nhất 10 ứng dụng và tăng trưởng 3-5% mỗi tháng. Chúng ta sẽ làm giàu thông tin và tích hợp các tiện ích cần thiết vào ứng dụng VNeID, cho phép người dân cập nhật dữ liệu cá nhân và xác thực thông tin như trình độ học vấn, quan hệ họ hàng, giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng, điện nước, viễn thông, công chức, viên chức và Đảng viên.

Chúng ta cũng sẽ thí điểm triển khai ứng dụng VNeID tại một số đô thị loại 3 để làm giàu dữ liệu và triển khai các ứng dụng quản lý xã hội và tiện ích cho người dân. Đồng thời, chúng ta sẽ tập trung vào việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương để tạo ra giá trị mới. Bộ Công an sẽ nhanh chóng nghiên cứu và phê duyệt Trung tâm dữ liệu quốc gia và Trung tâm điều phối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai vào cuối năm 2024. Đồng thời, chúng ta sẽ tăng cường an ninh và an toàn cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Công an để triển khai các giải pháp liên quan đến dữ liệu thuế, sử dụng căn cước công dân và định danh điện tử làm mã số thuế và định danh trong các giao dịch điện tử để tăng hiệu quả thu thuế. Chúng ta sẽ phấn đấu để 100% cơ sở kinh doanh kết nối hóa đơn điện tử vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế, tập trung vào các lĩnh vực như ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí, siêu thị và trung tâm thương mại.

Chúng ta sẽ cũng đẩy mạnh kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương để tạo ra giá trị mới. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu và phê duyệt Trung tâm dữ liệu quốc gia và xây dựng Trung tâm điều phối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc bảo vệ an ninh và an toàn cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, chúng ta sẽ tập trung vào việc huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu kinh nghiệm từ các nước khác về chuyển đổi số. Công tác truyền thông và tạo đồng thuận xã hội cũng sẽ được đẩy mạnh.

Về nguồn lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính sẽ tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư và vốn chi thường xuyên cho chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 để báo cáo Chính phủ và được bố trí nguồn lực thực hiện. Bộ Nội vụ sẽ rà soát và đề xuất tổng thể về nguồn nhân lực để thực hiện Đề án 06 hiệu quả. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn định mức đầu tư phù hợp trong chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng năm 2023 sẽ là năm tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới, với mục tiêu tập trung vào số hóa, xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng dữ liệu để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách ngày càng tốt hơn. Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ của toàn bộ hệ thống chính trị và sự phản hồi tích cực từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ thành công trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.