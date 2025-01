Huyện Hoài Đức tăng cường tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền

Xác định học sinh là đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm các quy định liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, ngay vào đầu năm học mới 2024 - 2025, Công an huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Địa điểm được Công an xã Kim Chung tổ chức các buổi tuyên truyền là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Hoài Đức, Trường THCS Kim Chung, Trường THPT Việt Hoàng và Trường THPT Hoài Đức A.

Buổi tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Hoài Đức A.

Hoài Đức là huyện cửa ngõ của Thủ đô, tốc độ đô thị hóa nhanh hướng tới được công nhận thành quận mới của Hà Nội vào cuối năm 2025. Chính vì vậy, công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, tạo những tiền đề cần thiết để xây dựng diện mạo mới an toàn, văn minh cho một quận mới ở phía Tây thủ đô Hà Nội. Nhờ chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn cùng việc tổ chức biên soạn tài liệu; sử dụng hình thức tuyên truyền phù hợp, các em học sinh tại các điểm tuyên truyền đã cơ bản nắm nội dung chủ yếu của Luật. Công tác tuyên truyền đã hướng tới đúng và trúng đối tượng.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2024 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trong đó, đáng chú ý là bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ. Luật quy định vũ khí thô sơ khi sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng (thừ trường hợp sử dụng dao có tính sát thương cao vào mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này). Luật cũng bổ sung các loại súng bắn đạn ghém, nén khí, nén hơi vào nhóm vũ khí quân dụng (trừ trường hợp các loại súng này sử dụng vào mục đích săn bắn thì được xác định là súng săn). Luật cũng đã bổ sung quy định về đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cho, tặng, viện trợ; sửa đổi, bổ sung quy định việc nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, thực hiện Kế hoạch 216/KH-CAHN ngày 13/8/2024 của Công an TP. Hà Nội và các văn bản của Bộ Công an, UBND TP. Hà Nội, Công an huyện Hoài Đức đã tổ chức Hội nghị triển khai, ban hành Kế hoạch 216. Công an huyện Hoài Đức cũng đã tham mưu cho UBND huyện Hoài Đức ban hành kế hoạch phát động thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Công an huyện Hoài Đức đã ban hành Văn bản số 5875/CAHĐ-QLHC ngày 30/8/2024 nhằm kịp thời chỉ đạo các nội dung trọng tâm; lưu ý các đơn vị chức năng của Công an huyện về các nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời tổ chức cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao, mang tính triệt để, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, không để tội phạm lợi dụng gây án.

“Công an huyện Hoài Đức đã yêu cầu Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ trì tham mưu UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân trên địa bàn phụ trách. Trong đó có 100% các trường từ cấp học THCS trở lên được tuyên truyền về Luật; nhận rõ các phương thức, thủ đoạn vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tận dụng các phương thức tuyên truyền trên trang báo điện tử của địa phương, loa phát thanh, mạng xã hội như nhóm Zalo, Facebook… để nhân dân cùng hưởng ứng” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ chia sẻ.

Công an xã Kim Chung tích cực dẫn đầu

Công an xã Kim Chung là đơn vị chủ động và tích cực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Công an TP. Hà Nội, Công an huyện Hoài Đức trong việc tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đáng chú ý, Công an xã Kim Chung đã phát huy cao độ vai trò, sự chủ động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an xã; tăng cường hiệu quả công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tại các điểm thu hồi đều công bố rõ lịch, cán bộ ứng trực tiếp nhận, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền, vận động các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chấp hành nghiêm luật.

Buổi tuyên truyền pháp luật tại trường Trường THPT Việt Hoàng.

Đi đôi với các công tác trên, Ban Chỉ huy Công an xã Kim Chung đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản; rà soát, lập danh sách những tuyến, điạ bàn trọng điểm, đối tượng nghi vấn liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để quản lý chặt chẽ. Từ đó đẩy mạnh đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Nhờ áp dụng các biện pháp trên một cách linh hoạt, sáng tạo, công tác quản lý, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn xã Kim Chung đã có những chuyển biến tích cực, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần cùng Đảng ủy, UBND xã tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trên địa bàn, đặc biệt trong dịp cùng toàn thành phố kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thủ đô 10/10” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ nhận định.