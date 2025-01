iPhone 15 giá chỉ từ 21,69 triệu đồng

Nhưng có lẽ sự hấp dẫn của iPhone 15 series còn nằm ở giá bán, cho đến thời điểm hiện tại, iPhone 15 series vẫn tiếp tục đón những đợt giảm giá mới.

Bảng giá iPhone 15 series tại Di Động Việt

Ghi nhận tại website của Di Động Việt, iPhone 15 Pro Max dung lượng 256GB đang có giá chỉ 33,19 triệu đồng, giảm 5,8 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, phiên bản 512GB giảm đến 6,7 triệu đồng so với giá niêm yết 45,99 triệu đồng. Phiên bản được người dùng quan tâm nhất là iPhone 15 Pro Max dung lượng 1TB cũng có chỉ còn ở mức 44,99 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với giá niêm yết.

iPhone 15 Pro dung lượng 128GB cũng giảm đáng kể, chỉ còn 27,79 triệu đồng so với giá niêm yết 29,99 triệu đồng. Tương tự, hai phiên bản dung lượng 256GB và 512GB cũng có giá lần lượt là 30,19 triệu đồng (giá niêm yết 32,99 triệu đồng) và 35,99 triệu đồng (giá niêm yết 38,99 triệu đồng).

iPhone 15 Plus 128GB cũng có giá chỉ 24,89 triệu đồng so với giá niêm yết 27,89 triệu đồng và iPhone 15 128GB đang có giá “rẻ hơn các loại rẻ” chỉ còn 21,69 triệu đồng, so với giá niêm yết 24,99 triệu đồng.

iPhone 15 Pro Max là model được nhiều người dùng quan tâm

“Apple không còn sản xuất bộ đôi iPhone 14 Pro và Pro Max khiến nguồn hàng trở nên khan hiếm và đẩy giá lên cao. Do đó, người dùng đã chuyển hướng sang lựa chọn iPhone 15 series vì mức giá không chênh lệch quá cao.” Đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Bên cạnh mức giá rẻ, cùng chương trình trả góp 0% lãi suất, giảm thêm 2 triệu đồng khi tham gia chương trình Trade-in thu cũ đổi mới, cùng quyền lợi độc quyền như: Bảo hành Hư lỗi - Đổi mới trong vòng 33 ngày, Bảo hành chính hãng 12 tháng… Di Động Việt đang trở thành điểm đến của nhiều người dùng.

Đặc biệt, từ nay đến hết 31/12/2023 khi mua điện thoại iPhone tại Di Động Việt người dùng còn có cơ hội trúng vàng 9999 trong chương trình “Rẻ ngỡ ngàng - Trúng vàng 9999”.