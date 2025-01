Kaspersky có thêm nhà phân phối mới

Nền kinh tế số tại Việt Nam đã trở nên bùng nổ mạnh mẽ, quá trình số hóa đang diễn ra ngày càng nhanh chóng ở các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đây là tiền đề cho nhu cầu ngày càng lớn về các giải pháp và hạ tầng an ninh mạng quy mô lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, bên cạnh Công ty Nam Trường Sơn, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Sonic sẽ trở thành nhà phân phối thứ hai của Kaspersky tại Việt Nam cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp B2B.

Thông qua sự hợp tác này, Kaspersky kỳ vọng sẽ mở rộng thị phần và củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bảo mật doanh nghiệp tại Việt Nam, trong bối cảnh các công ty thuộc mọi quy mô không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bảo vệ tài sản kỹ thuật số và tăng cường khả năng bảo mật trên không gian mạng.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Việt Nam là nền kinh tế số phát triển nhanh nhất trong các nước thuộc ASEAN. Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ đặt ra bài toán cho Việt Nam: phải xây dựng một chiến lược an ninh mạng toàn diện và mạnh mẽ hơn. Các mối đe dọa trên không gian số ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để đảm bảo hoạt động an toàn và bảo mật. Sự hợp tác giữa Kaspersky và Sonic vào thời điểm này sẽ mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam những giải pháp bảo mật tiên tiến, sáng tạo, giúp tăng cường khả năng bảo vệ trước các cuộc tấn công trên không gian mạng và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.”

Đại diện Sonic ông Nguyễn Duy Tiến, Giám đốc điều hành Sonic, chia sẻ: “Kaspersky là một trong những thương hiệu giải pháp an ninh mạng hàng đầu thế giới và Sonic rất vinh dự được trở thành nhà phân phối chính thức của Kaspersky tại Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hợp tác giữa hai đơn vị uy tín trong lĩnh vực an ninh mạng. Trong tương lai gần, Sonic sẽ hợp tác chặt chẽ với Kaspersky để triển khai các chương trình hỗ trợ toàn diện cho đối tác, đồng thời cung cấp các giải pháp bảo mật tiên tiến cho khách hàng tại Việt Nam, nhằm bảo vệ tối ưu dữ liệu và hệ thống. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại giá trị thực tiễn to lớn, đóng góp tích cực cho việc nâng cao an ninh mạng cho Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.”