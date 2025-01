Khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm buôn lậu iPhone 15 vào Việt Nam

Tang vật liên quan mà lực lượng chức năng thu giữ - Ảnh: H.B.

Ngày 2-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam N.T. (22 tuổi, quốc tịch Thái Lan) để tiến hành điều tra về hành vi buôn lậu. N.T. được xác định đã mang lậu 20 chiếc iPhone 15 vào Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 23-9, tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng, các đơn vị hải quan phối hợp cùng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và lập biên bản đối với N.T. khi anh này đang mang 20 chiếc iPhone 15 Pro Max, nhưng không tiến hành khai báo nhập khẩu đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo điều tra, N.T. hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện thoại di động. Trong quá trình kinh doanh, thông qua các giao dịch mua bán điện thoại tại Thái Lan, anh đã quen biết một người mang tên "Do Rrik" (chưa rõ lai lịch).

Vào khoảng đầu tháng 9-2023, "Do Rrik" đã liên lạc với N.T. qua ứng dụng Messenger để thảo luận về việc mua 20 chiếc điện thoại di động mang thương hiệu iPhone 15 Pro Max, dự kiến ra mắt tại Thái Lan vào ngày 22-9. "Do Rrik" yêu cầu N.T. mang số lượng điện thoại này đến Đà Nẵng để tiến hành giao dịch. Giá bán mỗi chiếc iPhone 15 Pro Max mà N.T. thỏa thuận với "Do Rrik" là khoảng 39 triệu đồng.

"Do Rrik" hướng dẫn N.T. về cách đóng gói riêng biệt cho điện thoại và hộp. Hộp điện thoại được đặt vào thùng giấy, pha trộn với bánh kẹo và được che phủ phía trên bởi một tấm bìa giấy dán cố định các gói bánh, tạo thành một trang thiết bị ngụy trang như thùng bánh.

Còn các điện thoại di động được bọc trong nhiều lớp ni lông, kèm theo các phụ kiện, và được đặt vào ba lô mang trên vai. Điều này nhằm mục đích đối phó với kiểm tra của cơ quan chức năng.

Vào lúc 12h30 ngày 23-9, N.T. đã xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng và mang hành lý đến khu vực nhập cảnh. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 20 chiếc iPhone 15 nhập lậu.