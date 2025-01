Lần đầu chia sẻ về thúc đẩy môi trường số an toàn, TikTok nói gì?

Có thể nói, đây là một vấn đề không mới, xây dựng môi trường số an toàn đã chính thức được TikTok đặt ra ngay từ ngày đầu hoạt động. Tuy nhiên làm thế nào để cả doanh nghiệp, các nhà sáng tạo nội dung và người dùng cùng chung tay, đồng lòng, hiểu câu chuyện an toàn trên nền tảng số là một vấn đề thiết thực, cấp bách và lâu dài, để mỗi bước chân số là một bước đi an toàn, đáng tin cậy.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện cho TikTok Việt Nam đã chia sẻ rằng: “An toàn cho người dùng và cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu của TikTok. Chúng tôi tin rằng, hành trình thúc đẩy môi trường số tích cực đòi hỏi ý thức và sự chung tay của tất cả mọi người. Chính vì thế, TikTok luôn nỗ lực cải tiến hệ thống các công cụ an toàn nhằm trao quyền cho người dùng, nhà sáng tạo và thương hiệu trong việc chủ động tăng cường các tương tác lành mạnh.”

Ông Lâm cũng nhấn mạnh rằng: “TikTok sẽ tiếp tục thường xuyên lắng nghe phản hồi từ người dùng, tổ chức các chiến dịch lan tỏa các nội dung tích cực trên nền tảng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, tổ chức, cơ quan chính phủ nhằm đẩy mạnh các hoạt động, chiến dịch nâng cao nhận thức và thực hành an toàn trên không gian số”.

Cũng tại sự kiện, bên cạnh việc giới thiệu và cập nhật một cách toàn diện những chính sách, giải pháp, tính năng, công cụ để nâng cao khả năng xây dựng và quản lý nội dung tích cực cho từng nhóm cộng đồng cụ thể, gồm người dùng, nhà sáng tạo nội dung và các đối tác thương hiệu, doanh nghiệp. Từ đó, TikTok thêm một lần nữa khẳng định rằng, ưu tiên hàng đầu của nền tảng chính là tăng cường an toàn trên không gian mạng, giúp người dùng thoải mái, tự tin thể hiện bản thân và tận hưởng niềm vui khi trải nghiệm ứng dụng.

Chị Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững, kiêm thành viên Hội đồng An toàn - TikTok Safety Council khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Đại diện cho thành viên Hội đồng TikTok Safety Council khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) TikTok cho biết: "Đảm bảo an toàn, an ninh mạng là vấn đề rất quan trọng, đảm bảo chất lượng cuộc sống bền vững của mọi công dân, trong đó có trẻ em và thanh niên. Việt Nam rất coi trọng vấn đề này thể hiện qua các chủ trương, chính sách của quốc gia. Là thành viên của TikTok Safety Council khu vực châu Á – Thái Bình Dương và cũng là người làm phát triển, tôi đánh giá cao TikTok trong nỗ lực không ngừng cải thiện, đổi mới và đưa ra cách tiếp cận và giải pháp cho những vấn đề liên quan đến an toàn, an ninh mạng. Tôi tin rằng với những cam kết và đầu tư vào các sáng kiến, công cụ công nghệ, TikTok đang đi đúng hướng trong tiến trình kiến tạo cộng đồng mạng văn minh, tích cực, đóng góp vào môi trường số an toàn, lành mạnh, và bền vững tại Việt Nam".

Chị Nguyễn Phương Anh, đại diện team An toàn của TikTok

Chị Naree Nguyễn, Giám đốc Kinh doanh khối Khách hàng, TikTok Việt Nam

Tại sự kiện TikTok Safety Summit 2024, đội ngũ các chuyên gia của TikTok đã tổng hợp và giới thiệu một cách chi tiết về nội dung và cách thực thi bộ giải pháp an toàn dành cho cộng đồng người dùng, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp trên nền tảng.

Phiên toạ đàm "Những nỗ lực của TikTok nhằm chung tay hướng tới môi trường số an toàn toàn diện"

Cụ thể đối với Cộng đồng, TikTok đã tham vấn từ các chuyên gia và tổ chức về an toàn không gian mạng khắp toàn cầu. Trong đó, Tiêu chuẩn Cộng đồng vừa được cập nhật ngày 17/05/2024 vừa qua nêu rõ:

Người dùng có thể chủ động xử lý các nội dung vi phạm cũng như bổ sung chi tiết cách kiểm duyệt các tính năng Tìm kiếm, TikTok LIVE và Trang “Dành cho bạn”.

TikTok sẽ xóa bỏ ngay những nội dung vi phạm ra khỏi nền khi phát hiện ra các vi phạm quy tắc mà TikTok đã đề ra trong Tiêu Chuẩn Cộng đồng, dù nội dung đó được đăng tải ở chế độ công khai hay riêng tư.

Đội ngũ kiểm duyệt của TikTok cũng sẽ làm việc sát sao hơn nữa để đảm bảo rằng người dùng nhỏ tuổi được tiếp cận với các nội dung phù hợp.

Các nội dung xuất hiện trên Trang “Dành cho bạn” phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dùng và dựa trên sự đa dạng của cộng đồng cùng các chuẩn mực về văn hóa.

Trao quyền cho cộng đồng bằng cách cung cấp bộ công cụ để quản lý trải nghiệm cá nhân và đăng tải nguồn tài nguyên này trên Trung tâm An toàn. Một vài tính năng nổi bật được TikTok trang bị có thể kể đến: Vô hiệu hoá tin nhắn, Kiểm soát tin nhắn, Kiểm soát nội dung, Kiểm soát bình luận, Bộ lọc bình luận hoặc Báo cáo, v.v.

Thông qua các phương án kiểm duyệt nội dung này, TikTok hướng tới tính công bằng trong các hoạt động của nền tảng, giúp bảo vệ phẩm giá con người, cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và ngăn chặn các hành vi gây hại.

Đối với nhà sáng tạo nội dung, việc phát triển các nội dung đề cao tính giải trí cũng cần phải được mang ý nghĩa tích cực. Theo đó, TikTok đã giới thiệu cho cộng đồng sáng tạo nội dung bộ giải pháp giúp hoạt động hiệu quả trên nền tảng và an tâm kết nối với người dùng. Cụ thể là:

Hệ thống cảnh cáo đối với lần đầu vi phạm: TikTok sẽ gửi cảnh báo cho nhà sáng tạo đối với những nội dung vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng lần đầu tiên.

Tính năng Kiểm tra tài khoản (Account Check): TikTok hỗ trợ nhà sáng tạo kiểm tra nhanh chóng tình trạng của tài khoản và 30 bài đăng gần nhất của họ.

Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhà sáng tạo nội dung: Tập hợp những tiêu chuẩn tăng cường, bên cạnh Tiêu chuẩn Cộng đồng, hướng đến hoạt động cụ thể của các nhà sáng tạo nội dung.

Đối với các đối tác, thương hiệu, để có thể thỏa sức sáng tạo những thông điệp truyền cảm hứng, tích cực tương tác và củng cố niềm tin nơi người dùng, TikTok cũng nâng cấp bộ giải pháp an toàn cho đối tác dựa trên 4 mục tiêu chính:

Bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng: TikTok liên tục cải cách chính sách, quy trình về hoạt động an toàn cũng như trang bị các tính năng nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Xây dựng mức độ phù hợp và an toàn cho thương hiệu: Các công cụ được xây dựng nội bộ và trong mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu giúp đảm bảo chiến dịch của thương hiệu được triển khai với nội dung an toàn và phù hợp. Ủng hộ sự minh bạch và giải trình có trách nhiệm: TikTok tập trung đầu tư vào các sáng kiến thúc đẩy tính minh bạch như: Báo cáo minh bạch, Minh bạch thuật toán, v.v. Cùng hợp tác vì sự tiến bộ: TikTok hợp tác với các chuyên gia an toàn trực tuyến bao gồm các hội đồng cố vấn, các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội trong ngành trên toàn thế giới vì nỗ lực xây dựng một nền tảng an toàn.