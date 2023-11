Mobile Money - Bước đi đúng hướng trên hành trình số hóa ngành tài chính

Theo các chuyên gia, Mobile Money mang lại rất nhiều tiện ích, đặc biệt là đối với người dân ở vùng sâu vùng xa. Thông qua Mobile Money, những người chưa có tài khoản ngân hàng có thể thực hiện các giao dịch tài chính cơ bản như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn...chỉ bằng chiếc điện thoại di động.

Điều này giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại cho tất cả mọi người dân. Như vậy, Mobile Money phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số, xã hội số của đất nước.

Bên cạnh đó, với những ưu điểm vượt trội như tốc độ nhanh, thuận tiện, chi phí thấp, Mobile Money cũng hỗ trợ rất tốt cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, các hộ nông dân muốn chuyển đổi số trong kinh doanh. Thay vì vẫn phải sử dụng tiền mặt, các hộ kinh doanh nhỏ có thể dễ dàng chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt thông qua Mobile Money.

Như vậy, Mobile Money không chỉ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt mà còn góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân. Đây cũng chính là mục tiêu lớn mà Chính phủ đang hướng tới trong lĩnh vực tài chính.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam vẫn còn khá thấp, chỉ khoảng 20% vào năm 2021, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam sẽ đạt trên 30% và 70% vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đó, việc đẩy mạnh các dịch vụ, sản phẩm tài chính số như Mobile Money là vô cùng cấp thiết. Thông qua đó, Ngân hàng Nhà nước có thể giảm lượng tiền mặt đang lưu thông trong dân cư, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại đến với mọi người dân.

Chính vì lẽ đó, quyết định gia hạn thí điểm Mobile Money đến hết năm 2024 được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung. Việc kéo dài thời gian thí điểm sẽ cho phép các đơn vị triển khai dịch vụ này có thời gian hoàn thiện sản phẩm, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng có cơ sở để đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả mang lại của Mobile Money. Từ đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành các quy định pháp lý điều chỉnh dịch vụ này một cách phù hợp, khoa học.

Mặc dù vậy, bên cạnh những kỳ vọng, Mobile Money cũng tiềm ẩn một số rủi ro cần lưu ý như rủi ro về an ninh mạng, khả năng lừa đảo, rửa tiền... Do đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, đảm bảo Mobile Money phát triển lành mạnh, an toàn.

Mặc dù còn nhiều thách thức phía trước, Mobile Money chắc chắn sẽ là một trong những giải pháp then chốt giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu xã hội không tiền mặt trong thời gian tới.

Trong tương lai, khi Mobile Money chính thức được phép triển khai rộng rãi, người dân Việt Nam sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm, dịch vụ tài chính số hiện đại, thuận tiện và an toàn. Đó sẽ là bước tiến quan trọng trên hành trình số hóa của ngành tài chính/ngân hàng tại Việt Nam.