Ngôi nhà AI: cải thiện cuộc sống

Bạn trẻ làm việc văn phòng điều khiển giặt đồ từ xa thông qua kết nối trên điện thoại - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN.

Tính tiện ích Quốc tế, Phục vụ đời sống hàng ngày

Ví dụ như gia đình của anh Trần Văn Hoàng, ở quận 7, TP.HCM, đã đầu tư vào các thiết bị thông minh theo công nghệ AI. Bộ rèm cửa tự động, dàn đèn điều chỉnh ánh sáng, camera AI nhận diện khuôn mặt, và ổ khóa kết nối WiFi là một số điểm nhấn trong ngôi nhà của anh Hoàng. Việc này không chỉ mang lại sự tiện ích mà còn tăng cường an ninh gia đình. Chẳng hạn, anh Nguyễn Tuấn Kiệt, ở TP Thủ Đức, có thể điều khiển điều hòa và đèn từ xa thông qua ứng dụng khi đang trên đường về nhà, tạo ra sự thoải mái ngay khi bước chân vào cửa.

Sản phẩm thông minh chỉ từ 15 triệu đồng: Cơ hội cho mọi nhà

Theo ông Đặng Ngọc Giáp, giám đốc kinh doanh Bkav Smarthome, thị trường smarthome tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Bkav Smarthome đã cung cấp giải pháp cho hơn 12.000 công trình với đủ mức giá và chất lượng. Ông Lê An Trung Thiện, giám đốc FPT Smart Home chi nhánh Tây Ninh, nhấn mạnh rằng ngay cả ở các tỉnh, sự chuyển đổi sang sử dụng thiết bị thông minh vẫn rất cao. Các giải pháp với giá chỉ từ 15 triệu đồng đã mở ra cơ hội cho nhiều gia đình sở hữu những tính năng thông minh.

Tuy nhiên, khi sử dụng smarthome, người dùng cũng cần cẩn trọng với các rủi ro an ninh. Ông Vũ Ngọc Sơn, giám đốc công nghệ Công ty an ninh mạng NCS, nhấn mạnh rằng các thiết bị trong hệ thống smarthome cũng là các thiết bị IoT, chứa đựng nguy cơ an ninh mạng tương tự như máy tính hay điện thoại thông minh. Để ngăn chặn các nguy cơ này, việc chọn lựa thiết bị từ những thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và bảo hành tốt là quan trọng.

Nhìn chung, sự phát triển của ngôi nhà AI tại Việt Nam không chỉ mang lại tiện ích và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày mà còn là một bước tiến vững chắc trong hướng phát triển của công nghệ thông minh. Với mức giá trở nên phổ biến hơn, mọi gia đình đều có cơ hội trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa an toàn và tiện nghi mà smarthome mang lại.