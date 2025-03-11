“Những mảnh ghép sẻ chia từ hy vọng” là một hành trình kết nối giữa nghệ thuật và sự sẻ chia, lòng nhân ái và niềm hy vọng, tôn vinh những giá trị về sức mạnh, sự linh hoạt, tinh thần tái sinh bằng nghệ thuật ghép lụa thông qua những tác phẩm đầy cảm hứng do những người thợ thủ công khuyết tật thực hiện.

Chương trình trưng bày giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tranh ghép lụa độc đáo do những người thợ thủ công khuyết tật của Vụn Art chế tác từ những mảnh lụa vụn Vạn Phúc. Các tác phẩm được chuyển thể từ bộ tranh vẽ tái hiện hình tượng linh vật Rắn năm Ất Tỵ - biểu tượng của sự linh hoạt, biến hóa và sức mạnh nội tại của các họa sĩ nổi tiếng như Lê Huy Văn, Lê Thiết Cương và Nguyễn Văn Trường, phản ánh sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật truyền thống và sáng tạo đương đại.

Không chỉ dừng lại ở các bức tranh ghép lụa, sự kiện còn giới thiệu các sản phẩm ứng dụng từ những tác phẩm nghệ thuật này như áo dài, áo T-shirt, túi tote, vỏ gối. Những sản phẩm không chỉ chứa đựng giá trị nghệ thuật mà còn gần gũi với đời sống, mang đến một cách tiếp cận sáng tạo và thiết thực để đưa nghệ thuật vào cuộc sống thường ngày.

Trong khuôn khổ chương trình, Vụn Art sẽ tổ chức các hoạt động đặc sắc như: Trình diễn áo dài với họa tiết lụa vụn lấy cảm hứng từ bộ tranh linh vật Rắn; giao lưu giữa các nghệ sĩ và những thợ thủ công khuyết tật; trải nghiệm làm tranh ghép lụa để khám phá cách tạo ra những sản phẩm thủ công độc đáo từ lụa vụn, lắng nghe câu chuyện ý nghĩa về hành trình của Vụn Art và những con người đặc biệt nơi đây.

Sự kiện trưng bày “Những mảnh ghép sẻ chia từ hy vọng” không chỉ là một không gian nghệ thuật nơi khách tham quan có cơ hội chiêm ngưỡng tác phẩm và sản phẩm nghệ thuật ứng dụng độc đáo từ lụa vụn mà còn thể hiện niềm hy vọng, tin tưởng về một tương lai tươi sáng cho những người lao động khuyết tật.

Các họa sĩ tham gia sự kiện đã trao tặng những tác phẩm của mình cho Vụn Art, gửi gắm niềm hy vọng rằng những người thợ thủ công tại đây sẽ có cơ hội tìm được công việc ổn định và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, Vụn Art đã mang các tác phẩm hội họa này vào cuộc sống thông qua những bức tranh ghép lụa và các sản phẩm thủ công phái sinh, chuyển thể linh hồn của các tác phẩm thành hy vọng mới cho chính những người lao động của Vụn và cộng đồng yếu thế nói chung.

Sự kiện là dịp để tri ân với các họa sĩ, người nổi tiếng đã đồng hành cùng Vụn Art, giới thiệu đến cộng đồng về sự sáng tạo và tôn vinh tài năng, nghị lực phi thường của những người lao động khuyết tật. Từ những mảnh lụa vụn tưởng chừng như không còn giá trị, những người thợ đã “thổi hồn” vào để “tái sinh” những tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa, mang thông điệp về sự thấu cảm và niềm hy vọng. Đây cũng là cơ hội để lan tỏa nghệ thuật ghép vải truyền thống, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa và thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo.

Chương trình có sự tài trợ của Hội đồng Anh, mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác với các nghệ sĩ đến từ Vương quốc Anh sau sự kiện, đồng thời mang lại những giá trị tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Ông Lê Việt Cường - Giám đốc Vụn Art chia sẻ: “Sự kiện trưng bày “Những mảnh ghép sẻ chia từ hy vọng” là một bước đi quan trọng trong hành trình của Vụn Art, nơi chúng tôi không chỉ truyền tải giá trị nghệ thuật mà còn chia sẻ hy vọng, tình yêu thương đến cộng đồng và những người yếu thế. Vụn Art mong rằng qua mỗi tác phẩm nghệ thuật, mỗi sản phẩm ứng dụng, niềm hy vọng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người lao động khuyết tật”.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018 tại làng lụa Vạn Phúc, Vụn Art là mô hình doanh nghiệp xã hội với khát vọng xây dựng một môi trường lao động nghệ thuật dành cho người khuyết tật, bảo tồn văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường thông qua việc tận dụng các nguyên liệu thừa trong sản xuất. Từ đó đến nay, Vụn Art không chỉ là nơi làm việc mà còn trở thành “ngôi nhà chung” của hơn 30 thợ thủ công khuyết tật thuộc nhiều dạng thức khác nhau.

Đặt con người vào trọng tâm, Vụn Art luôn hướng tới việc xây dựng một cộng đồng nơi sự thấu hiểu và tình người được đề cao. Từng hoạt động đều khuyến khích sự sáng tạo vượt giới hạn, thúc đẩy tiềm năng nghệ thuật của từng người lao động đặc biệt để tạo ra các sản phẩm độc đáo, thể hiện cam kết hỗ trợ và phát triển cộng đồng yếu thế.

Năm 2019, Vụn Art được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đánh giá là mô hình sáng tạo bền vững, vừa sáng tạo về văn hóa, phát triển sản phẩm của làng nghề Vạn Phúc, vừa bền vững về việc làm cho nhóm người yếu thế. Cùng năm đó, các sản phẩm của Vụn Art được Thành phố Hà Nội thẩm định đánh giá OCOP 4 sao – hàng thủ công đạt chất lượng xuất khẩu. Đây là cơ hội để những tác phẩm nghệ thuật từ bàn tay người lao động khuyết tật tại Vụn Art tiếp cận đến đông đảo cộng đồng quốc tế.

Sự kiện “Những mảnh ghép sẻ chia từ hy vọng” là cơ hội để cộng đồng đến gần hơn với nghệ thuật ghép lụa, đồng thời cùng Vụn Art chia sẻ hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp và bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người lao động khuyết tật. Đến với sự kiện của Vụn Art để trải nghiệm sự hòa quyện giữa nghệ thuật và lòng nhân ái, nơi từng mảnh ghép đều mang theo một thông điệp hy vọng.