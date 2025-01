Nothing Phone 2A Plus Community Edition: Thiết kế độc đáo phát sáng

Cảm hứng thiết kế Nothing Phone 2A Plus Community Edition từ đom đóm. Ảnh: Nothing

Phiên bản đặc biệt này đã được giới thiệu tại Ấn Độ, đây là kết quả của dự án hợp tác kéo dài 6 tháng của cộng đồng người hâm mộ Nothing đến từ 47 quốc gia đóng góp vào quá trình thiết kế từ phần cứng, giao diện người dùng, bao bì và đến cả các yếu tố tiếp thị.

Trong dự án này, Nothing đã tiếp nhận được hơn 900 ý tưởng của người dùng và kết quả là một chiếc máy vô cùng độc đáo.

Điểm nhấn trong thiết kế

Thiết kế độc đáo của Nothing Phone 2A Plus Community Edition được tạo bởi Astrid Vanhuyse và Kenta Akasaki và thực hiện hoá thông qua sự hợp tác với Adam Bates và Lucy Birley của Nothing.

Yếu tố đặc biệt của phiên bản này là thiết kế phát sáng, lấy cảm hứng từ ánh sáng đom đóm. Mặt sau của điện thoại được phủ lớp vật liệu phát quang màu xanh lam, có khả năng phát sáng trong bóng tối, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo và hữu ích giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thiết bị của mình trong không gian tối trong nhiều giờ.

Ảnh: Nothing

Bên cạnh đó, mặt lưng trong suốt cho phép nhìn thấy các linh kiện bên trong, giúp chiếc điện thoại mang đến cảm giác tinh tế và hiện tại

Ảnh: Nothing

Ba dải ánh sáng xung quanh cụm camera sau cũng là điểm nhấn trong thiết kế, góp phần làm tăng vẻ ngoài độc đáo cho chiếc điện thoại này.

Hộp đựng Nothing Phone 2A Plus Community Edition cũng được thiết kế công phu phù hợp với chủ đề phát sáng, cùng hình ảnh 3D của điện thoại di động trên bề mặt. Những chi tiết phản ánh tinh tế giúp tôn lên thiết kế độc đặc, đồng thời tôn vinh sự sáng tạo của cộng đồng người dùng. Với phiên bản đặc biệt này bao bì không chỉ là một hộp đựng thông thường mà còn là một phần của trải nghiệm tổng thể, mang lại cảm giác hào hứng và khác biệt ngay từ khi mở hộp.

Hình ảnh hộp đựng sản phẩm Nothing Phone 2A Plus Community Edition. Ảnh: Nothing

Cấu hình và hiệu năng

Mặc dù có thiết kế khác, Nothing Phone 2A Plus Community Edition vẫn giữ các thông số kỹ thuật như phiên bản gốc.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition được trang bị tấm nền OLED FHD+ 6,7 inch, độ phân giải 2412×1084 pixel. Màn hình hỗ trợ tần số quét thích ứng từ 30-120Hz, tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz và giảm ánh sáng PWM 2160Hz, cùng với HDR10+ và độ sâu màu 10-bit. Độ sáng màn hình có thể đạt tới 700 nits (trong điều kiện thường), 1100 nits khi sử dụng ngoài trời, và peak tối đa đạt 1300 nits, được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 5.

Bên trong, máy sử dụng bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7350 Pro, đi kèm với RAM 12GB LPDDR4X và bộ nhớ trong 256GB UFS 2.2, được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 14 với giao diện Nothing OS 2.6. Thiết bị hỗ trợ cấu hình hai SIM nano.

Hệ thống camera trên Nothing Phone 2A Plus Community Edition bao gồm camera chính 50MP Samsung GN9 với cảm biến 1/1.57″, khẩu độ f/1.88 và OIS, cùng camera siêu rộng 50MP 114° Samsung JN1 với cảm biến 1/2.76″ và khẩu độ f/2.2, có khả năng quay video 4K 30fps. Camera trước cũng là Samsung JN1 50MP với cảm biến 1/2.76″, khẩu độ f/2.4 và quay video 4K tối đa 30fps.

Các tính năng khác bao gồm cảm biến vân tay dưới màn hình, âm thanh qua cổng USB Type-C và loa stereo. Thiết bị có kích thước 161.74 x 76.32 x 8.55mm, nặng 190g và đạt chuẩn IP54 về khả năng chống bụi và tia nước. Dung lượng pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 50W và hỗ trợ sạc ngược có dây 5W.

Mức giá bán

Tại Ấn Độ, Nothing Phone 2A Plus Community Edition được bán ra với mức giá 29,999 INR (khoảng 9 triệu đồng). Mặc dù là phiên bản giới hạn, Nothing Phone 2A Plus Community Edition có mức giá tương đồng với phiên bản Nothing Phone 2A Plus thông thường nhưng những điểm đặc biệt ở thiết kế và số lượng giới hạn 1000 chiếc khiến đây trở thành sản phẩm đáng sưu tập.

Vào ngày 12 tháng 11, Nothing sẽ mở đợt bán đầu tiên thông qua Flipkart và ưu tiên những người dùng đã tham gia vào quá trình thiết kế.