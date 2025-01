Samsung trình diễn kỷ nguyên màn hình mới tại ISE 2023

“Chúng tôi cam kết luôn đảm bảo định hướng phát triển bền vững trong toàn bộ danh mục sản phẩm màn hình hiển thị và tìm ra những phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường trong hành trình xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ tầm nhìn về các thiết bị màn hình chuyên dụng đang từng bước đóng góp cho sự phát triển bền vững mỗi ngày, đồng thời mở ra những cơ hội mới đáng kinh ngạc cho các doanh nghiệp tại ISE.” Hoon Chung, Phó Giám đốc Điều hành bộ phận Kinh doanh Màn hình Hiển thị tại Samsung Electronics cho biết.

Để xây dựng công nghệ nền tảng cho màn hình hiển thị thân thiện với môi trường, Samsung đã tập trung vào những sáng kiến bền vững dựa trên chiến lược mới về môi trường đã được công bố vào tháng 9 năm ngoái. Tại đây khách tham quan đăng ký trước sẽ có cơ hội được trải nghiệm trực tiếp hiện thực đầy sống động về tầm nhìn môi trường của Samsung tại khu vực dành cho phát triển bền vững.

Không chỉ giới thiệu quy trình sản xuất thân thiện với môi trường được áp dụng vào các sản phẩm màn hình chuyên dụng của hãng, Samsung còn trình diễn quy trình 5 giai đoạn cho vòng đời sản phẩm, từ tìm nguồn cung ứng, sản xuất, phân phối, sử dụng và tái chế.

Theo đó, các sản phẩm màn hình hiển thị chuyên dụng mới của năm 2023 (bao gồm QHC, QMC, QBC) sẽ có độ dày 28,5 mm, mỏng hơn khoảng 40% so với các thế hệ tiền nhiệm. Do đó, số lượng container vận chuyển cũng sẽ được cắt giảm hơn 20%.

Ngoài ra, màn hình còn có chế độ tự động điều chỉnh độ sáng thông qua các cảm biến nhận biết ánh sáng từ môi trường, giúp người sử dụng kiểm soát lượng tiêu thụ điện năng một cách tự động. Bên cạnh đó, lớp nhựa được sử dụng cho vỏ sau của thiết bị chứa 10% vật liệu sau tiêu thụ thân thiện với môi trường (PCM).

Không chỉ có vậy, thông qua giải pháp điện toán đám mây MagicINFO, Samsung cũng nâng cao khả năng Quản lý từ xa (Remote Management), giúp việc quản lý đa màn hình hiển thị với các nội dung khác nhau trở nên hiệu quả.

Chức năng này giúp đơn giản hóa việc theo dõi số lượng thiết bị được kết nối, phân loại và ghi nhận lỗi kết nối, đồng thời dễ dàng quản lý các thiết bị cũng như cài đặt các chức năng điều khiển từ xa ví dụ như độ sáng màn hình. Ngoài ra, giải pháp còn đem đến nhiều tính năng cực kỳ hữu ích bao gồm chẩn đoán tình trạng thiết bị, thông báo cho người dùng về các vấn đề liên quan đến kết nối cáp, nhiệt độ thiết bị và lỗi gián đoạn mạng.

Cũng tại ISE 2023, Samsung còn tổ chức một khu vực hội thảo giải pháp riêng nhằm giới thiệu đến khách tham quan các công nghệ mới vô cùng đặc biệt của hãng. Trong đó phải kể đến nền tảng quản lý màn hình hiển thị trên đám mây sắp được công bố sẽ mở ra một loạt các giải pháp tiết kiệm năng lượng giúp người dùng quản lý và giảm mức năng lượng sử dụng.

Các giải pháp mới bao gồm, giám sát mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực, lên lịch điều chỉnh độ sáng, điều chỉnh độ sáng từ xa và quản lý thiết bị tự động. Nền tảng màn hình hiển thị toàn diện này sẽ được tích hợp và kết nối với các màn hình LCD, LED và TV dành cho doanh nghiệp, đem đến trải nghiệm liền mạch tối ưu nhất cho người dùng.

Những chiếc màn hình LED lớn và màn hình kích thước nhỏ cũng được Samsung giới thiệu tại ISE 2023.

Samsung ra mắt màn hình LED ngoài trời năm 2023 (Tên mẫu: XHB Series), được thiết kế cho lĩnh vực thể thao và các địa điểm đặc biệt.

Cụ thể, XHB series sẽ có bốn model bao gồm: P6 (kích thước điểm ảnh 6 mm), P8, P10 và P16, tất cả đều tạo ra ánh sáng hiển thị có độ sáng cực đại, lên đến 8.000 nit với chất lượng hình ảnh rõ nét chân thực nhất– ngay cả khi dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Bên cạnh đó, thiết kế mô-đun tiêu chuẩn của XHB cũng giúp người dùng linh hoạt lắp đặt theo các hình dạng khác nhau như Lõm (độ cong tối đa 2500R), Lồi, Cong chữ S, ốp tường và dạng L vuông góc 90°, sẽ giúp tăng tính linh hoạt thiết bị và dễ dàng lắp đặt.

Với thiết kế mỏng hơn hai lần so với mẫu cũ, XHB series được lắp đặt dễ dàng và liền mạch với thời gian được rút ngắn hơn hai lần, giúp gia tăng sự tiện lợi. Ngoài ra, XHB có hiệu suất sử dụng năng lượng tối ưu hơn khi tiết kiệm điện năng lên đến 15% so với thế hệ trước và có thể giảm gần 2.492 tấn khí thải CO 2 mỗi năm, tương đương với lượng CO 2 được hấp thụ bởi 290.000 cây thông 30 năm tuổi trong 1 năm.

Một số phiên bản đầu tiên của dòng XHB series đã được lắp đặt làm các bảng hiển thị điểm điện tử ở các sân vận động địa phương của các đội bóng chày nổi tiếng toàn cầu như đội bóng chày Mỹ, New York Mets và nhà vô địch thế giới Houston Astros trước mùa giải năm 2023.

Một mẫu màn hình hiển thị ngoài trời kích thước nhỏ 24 inch mang mã hiệu OH24B cũng được Samsung giới thiệu. Đây là mẫu màn hình được phục vụ tại các trạm sạc xe điện (EV), khi nhu cầu về xe điện tiếp tục gia tăng. Việc cung cấp các giải pháp đem đến trải nghiệm sạc thú vị, kết nối hơn, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội bán hàng hơn cho các doanh nghiệp và nhà bán lẻ.

Không chỉ vượt trội về độ bền và khả năng hiển thị trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, màn hình hiển thị ngoài trời của Samsung còn đạt độ sáng tối đa 1.500 nit, thiết kế kim loại mỏng, trang bị khả năng chống nước, bụi và chất lỏng IP66 (Bảo vệ chống xâm nhập) và kính cường lực IK-10, giúp phục hồi và tăng tính linh hoạt.

Ngoài ra, dòng màn hình hiển thị ngoài trời còn được Samsung trang bị bảng điều khiển tinh thể lỏng cứng, chịu được nhiệt, giúp tăng độ bền khi hoạt động dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Đi kèm với đó là các bộ phụ kiện Wi-Fi/Bluetooth tháo rời nhằm tối ưu hóa tốc độ đường truyền theo điều kiện cài đặt.

Điểm nổi bật nhất là hiệu suất năng lượng vô song với mức tiêu thụ điện năng thấp nhất ngành (tối đa 90W) trên 20 inch, hoàn hảo cho các trạm sạc xe điện hoạt động 24/7 cần hiển thị thông tin.

Giải pháp Kiosk mới và Flip Pro nhằm nâng cấp khả năng tương thích cũng được Samsung công bố tại ISE 2023 năm nay, đó chính là phiên bản ‘Samsung Kiosk’ mới nhất (Tên model: KMC-W) cho Windows. Ngoài mô hình hiện hành Tizen (OS), phiên bản Windows ‘Samsung Kiosk’ sẽ tương thích với HĐH Windows 10 IoT Doanh Nghiệp, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn.

Theo đó, Kiosk mới được trang bị bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 11, đi kèm 8GB DRAM và bộ nhớ 256GB SSD, cung cấp khả năng xử lý vượt trội và bộ nhớ đủ để đáp ứng các nhu cầu của ngành y tế, khách sạn và bán lẻ.

Một giải pháp mới dành riêng cho Samsung Flip để đáp ứng nhu cầu kết nối đồng thời với nhiều thiết bị của các nhà giáo dục và doanh nghiệp, cho phép người dùng mang nội dung hoặc ứng dụng PC lên bảng tương tác Flip.

Từ đây, người dùng có thể ghi đè nội dung từ PC ngay trên màn hình Flip và chia sẻ chúng trong thời gian thực. Giải pháp mới này sẽ giúp củng cố khả năng làm việc từ xa, tạo môi trường làm việc liền mạch và giúp người dùng tối ưu hóa, tận dụng màn hình để kết nối với màn hình của các thiết bị khác.

Thông tin chi tiết về các sản phẩm và giải pháp màn hình chuyên dụng mới của Samsung có tại https://displaysolutions.samsung.com/ise2023.