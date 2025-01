Startup Nông, Thuỷ sản được Jack Ma hậu thuẫn chính thức gia nhập thị trường TMĐT

Công ty này, mang tên 1.8 Meters Marine Technology và có trụ sở tại Hàng Châu, đang tập trung cung cấp các sản phẩm thủy sản, như cá và trai tươi sống, từ nguồn cung trong nước ở phía đông tỉnh Chiết Giang.

Theo thông báo của công ty tại sự kiện truyền thông ngày 19/12, mặc dù đã có hàng chục đơn đặt hàng cho các sản phẩm của họ trên Tmall, số liệu này được một số người đánh giá là khá ảm đạm trên nền tảng lớn này, đặc biệt khi Tmall và Taobao có hơn 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tính đến tháng 11.

Chiến dịch tiếp thị trực tuyến của 1.8 Meters là một phần trong chiến lược mở rộng của Jack Ma vào lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất thực phẩm bền vững. Cựu Chủ tịch điều hành của Alibaba, Simon Hu Xiaoming, giữ chức Chủ tịch của 1.8 Meters, đồng thời có sự tham gia của các cựu quan chức của Ant Group, gồm Ding Ming và Gong Yuping.

Thông tin từ trang web Qichacha, trang thông tin doanh nghiệp Trung Quốc, cho biết công ty mẹ, 1.8 Meters Technology Holding, có trụ sở tại Hồng Kông và nắm giữ 71% cổ phần. Startup này cũng từng nhận được 10% cổ phần từ Hangzhou Dajingtou No 22 Arts and Culture Co., một liên doanh do Jack Ma thành lập vào năm 2019 để đầu tư vào các dự án ở Trung Quốc.

Jack Ma, sau thời gian ẩn mình để nghiên cứu về nông nghiệp và sản xuất thực phẩm bền vững, đã thực hiện nhiều bước đột phá trong lĩnh vực này. Anh đã thành lập công ty Hangzhou Ma's Kitchen Food, tập trung vào việc bán thực phẩm đóng gói sẵn và thực phẩm sơ chế. Jack Ma hiện cũng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học quốc tế và duy trì ảnh hưởng lớn đối với Alibaba, mặc dù không còn giữ bất kỳ vai trò chính thức nào tại công ty này.