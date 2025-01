tlinh tham gia chiến dịch PowerHER của Amanotes nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ

Theo đó, một playlist gồm các bài hát nổi tiếng của những nữ nghệ sĩ tài năng trên toàn cầu cũng sẽ được ra mắt, nổi bật là ca khúc "ghệ iu dấu của em ơi" của tlinh - đại diện duy nhất đến từ Việt Nam.

Diễn ra trong tháng 3 tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, playlist PowerHER là lời tri ân và cảm ơn chân thành từ Amanotes dành cho những người dùng nữ, những người luôn đồng hành và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty. Chiến dịch cũng tôn vinh sức mạnh và nội lực của phụ nữ nói chung trong mọi lĩnh vực và các nghệ sĩ nữ nói riêng trong ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Chiến dịch PowerHER của Amanotes hướng tới việc lan tỏa thông điệp về sức mạnh và tiềm năng của phụ nữ đến với hàng tỷ người chơi trên toàn thế giới thông qua các trò chơi như Magic Tiles 3, Tiles Hop.

Theo đó, chiến dịch năm nay sẽ được thực hiện trên hai tựa game âm nhạc đình đám với lượng người chơi khổng lồ:

Magic Tiles 3: Trò chơi âm nhạc số 1 toàn cầu với hơn 1 tỷ lượt tải xuống và đứng đầu bảng xếp hạng game âm nhạc toàn cầu do Data.ai công bố vào năm 2024.

Tiles Hop: Trải nghiệm âm nhạc độc đáo thu hút gần 1 tỷ lượt tải xuống trên toàn cầu.

Với sức hút “khủng" của những tựa game trên, chiến dịch PowerHER hứa hẹn sẽ lan tỏa thông điệp về sức mạnh và tiềm năng của phụ nữ đến với hàng tỷ người chơi trên toàn thế giới.

Để thực hiện chiến dịch này, Amanotes cũng đã chọn lọc những nghệ sĩ và bài hát đã từng đồng hành cùng công ty trong các dự án trước đây để tạo nên một album đặc biệt dành riêng cho dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Danh sách bài hát được Amanotes cân nhắc lựa chọn dựa trên các yếu tố về sức ảnh hưởng toàn cầu, đa dạng văn hóa, độ tuổi và thế hệ của các nghệ sĩ, phản ảnh các giá trị đa chiều của người phụ nữ từ sự mạnh mẽ và tự tin đến vui vẻ và quyến rũ.

Có thể kể đến các gương mặt như:

tlinh (Việt Nam) với ca khúc "ghệ iu dấu của em ơi" - đại diện duy nhất của Việt Nam trong chiến dịch.

Aqua (Thụy Điển) với bản hit huyền thoại "Barbie Girl".

Nicki Minaj (Trinidad & Tobago) với ca khúc "Super Bass" mạnh mẽ.

Billie Eilish (Mỹ) với bài “bad guy" - bài hát giúp nữ ca sĩ trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất chiến thắng hạng mục “Record of The Year" và “Song of The Year” tại Lễ trao giải Grammy 2020.

Playlist PowerHER có mặt trong tựa game âm nhạc Magic Tiles 3.

Trong đó, sự xuất hiện của tlinh là minh chứng cho nỗ lực của Amanotes trong việc toàn cầu hóa âm nhạc địa phương. Cô là một nghệ sĩ trẻ, cá tính và có sức ảnh hưởng tại Việt Nam, với những ca khúc truyền cảm hứng về sự bức phá, vượt qua rào cản và định kiến cho giới nữ. Năm 2023, tlinh đã tham gia chiến dịch HIPHOP-GOLD của Amanotes nhân dịp kỷ niệm 50 năm cộng đồng hip hop. Và ca khúc "ghệ iu dấu của em ơi" của nữ nghệ sĩ đã đạt 3 triệu lượt chơi toàn cầu trong chiến dịch này, qua đó phần nào khẳng định tài năng của tlinh và góp phần mở ra cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam thể hiện mình trên sân khấu quốc tế.

Chia sẻ về chiến dịch, ông Khang Trường, Quản lý Bản quyền tại Amanotes, cho biết: "Chiến dịch PowerHER không chỉ là minh chứng cho nỗ lực của chúng tôi trong việc đẩy mạnh hợp tác cùng các nghệ sĩ nữ tài năng toàn cầu mà còn tôn vinh sự đa dạng và góp phần gia tăng sức ảnh hưởng của các sản phẩm truyền cảm hứng mạnh mẽ từ nghệ sĩ nữ qua nhiều thời đại, kỷ nguyên âm nhạc khác nhau đến người dùng của Amanotes trên toàn thế giới."

Trong khuôn khổ của chiến dịch, Amanotes hướng đến mục tiêu hỗ trợ và thúc đẩy vai trò của phụ nữ không chỉ trong ngành công nghiệp âm nhạc mà còn trong mọi khía cạnh của xã hội toàn cầu với niềm tin rằng âm nhạc là cầu nối tuyệt vời để lan tỏa thông điệp về nữ quyền, truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ tương lai. Đồng thời, với tiềm lực của mình, Amanotes cũng đưa âm nhạc Việt Nam đến với quốc tế. Đây là minh chứng cho sức mạnh không giới hạn của âm nhạc, đồng thời là bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là nghệ sĩ nữ trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Tiếp nối thành công của chiến dịch HIPHOP-GOLD, tlinh đại diện Việt Nam tham gia PowerHER với hit “ghệ iu dấu của em ơi".