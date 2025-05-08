Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội sẽ khai trương vào ngày 9/5

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội sẽ chính thức khai trương vào ngày 9/5.

Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội do UBND TP Hà Nội tổ chức là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đổi mới công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả phối hợp thông tin giữa chính quyền Thành phố với báo chí và công chúng.

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của: Lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội; Lãnh đạo các sở, ngành Thành phố; đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Hà Nội; các cơ quan truyền thông quốc tế; đại biểu tại các điểm cầu trực tuyến từ các quận, huyện, xã, phường…

Lễ khai trương nhằm chính thức đưa vào vận hành một thiết chế báo chí hiện đại, đa chức năng, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong thời đại số; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động cung cấp thông tin của chính quyền Thành phố tới báo chí, người dân và doanh nghiệp; thiết lập đầu mối điều phối, xử lý và phản hồi thông tin một cách kịp thời, chính xác, chủ động và hiệu quả; củng cố niềm tin xã hội, định hướng dư luận, góp phần xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội là đầu mối tập trung các hoạt động cung cấp, điều phối và xử lý thông tin báo chí của Thành phố. Trung tâm có chức năng: Tiếp nhận, tổng hợp và cung cấp thông tin chính thống từ các Sở, ban, ngành, địa phương; Hỗ trợ báo chí tiếp cận nguồn tin nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời; Phản hồi, đính chính thông tin sai lệch; xử lý tình huống truyền thông khẩn cấp; Ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), phân tích xu hướng và cảnh báo tin giả trong quản lý truyền thông; Tổ chức họp báo, tọa đàm, diễn đàn, hội thảo báo chí, triển lãm ảnh báo chí...

Trung tâm Báo chí Thủ đô hướng tới tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát xu hướng, phân tích thông tin trên không gian mạng, hệ thống cảnh báo tin giả, công cụ phân tích dữ liệu lớn để đánh giá mức độ lan tỏa của các chủ đề truyền thông. Đây là bước khởi đầu cho việc xây dựng một hệ sinh thái truyền thông mở, thông minh, thân thiện với người dùng và báo chí.

Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô là bước khởi đầu cho quá trình xây dựng hệ sinh thái truyền thông công hiện đại của Hà Nội

Trong khuôn khổ lễ khai trương, UBND TP Hà Nội sẽ công bố Quy chế quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội, xác lập khuôn khổ pháp lý cho việc tổ chức, phối hợp và triển khai các hoạt động tại Trung tâm. Quy chế quy định rõ trách nhiệm của Văn phòng UBND Thành phố trong việc vận hành Trung tâm; cơ chế phối hợp giữa Trung tâm với các Sở, ngành, địa phương trong cung cấp, chia sẻ, xử lý thông tin; đồng thời thiết lập quy trình tiếp nhận phản ánh từ báo chí và xử lý kịp thời theo phân cấp. Đây là cơ sở để đảm bảo rằng mọi thông tin đưa ra công chúng đều chính xác, có trách nhiệm và đúng quy định pháp luật.

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là hoạt động ký kết chương trình phối hợp giữa Văn phòng UBND TP Hà Nội với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhằm thiết lập cơ chế liên thông, kết nối dữ liệu và tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, hỗ trợ báo chí tiếp cận nguồn tin chính thống nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP Hà Nội với các cơ quan báo chí Thủ đô cũng ký kết phối hợp để thiết lập mạng lưới hợp tác báo chí, cùng khai thác nền tảng số, chia sẻ thông tin, phản hồi kịp thời trước các vấn đề xã hội phát sinh.

Các Chương trình phối hợp công tác thể hiện tinh thần đồng hành và trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước và báo chí, đồng thời tạo dựng nền tảng pháp lý và kỹ thuật cho việc triển khai hiệu quả các nội dung truyền thông chính sách, phản bác thông tin sai lệch và xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh.

Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô là bước khởi đầu cho quá trình xây dựng hệ sinh thái truyền thông công hiện đại của Hà Nội - trong đó công nghệ là trụ cột, báo chí là trung tâm, người dân là đối tượng phục vụ. Đây cũng là một trong những nỗ lực cụ thể hóa chủ trương "lấy người dân làm trung tâm" trong quản trị đô thị, đồng thời khẳng định vai trò của báo chí là đối tác đồng hành chiến lược của chính quyền trong việc củng cố đồng thuận xã hội, thúc đẩy minh bạch và phát triển bền vững.