Thanh tra xử phạt hàng loạt công ty Dược phẩm.

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược 4,5 tháng với Hai công ty Dược phẩm ở Bắc Ninh

Do vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Anphaco và Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Thuận vừa bị Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4,5 tháng.

Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Anphaco (địa chỉ trụ sở chính tại số 99 Tô Hiệu, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) do ông Nguyễn Mạnh Cường là giám đốc, đã thay đổi vị trí kho bảo quản hoặc bổ sung kho mới tại cùng địa điểm kinh doanh mà cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại thời điểm thanh tra, kho bảo quản thuốc của công ty ở tầng 1 (theo Biên bản thẩm định GDP của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh ngày 27/12/2022) đã được chuyển lên tầng 2 tại cùng địa chỉ đã đăng ký: số 21 Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, chưa được Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thẩm định cấp phép.

Với vi phạm trên, Công ty cổ phần Thương mại Dược phẩm Anphaco bị Thanh tra Bộ Y tế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 70 triệu đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, đơn vị này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4,5 tháng.

Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Thuận, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vừa bị Thanh tra Bộ Y tế ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 19/QĐ-XPHC do vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, tại thời điểm thanh tra, kho bảo quản thuốc có diện tích 60m2 tại địa điểm Lô 1-2, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, không đúng với kho đã được Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thẩm định cấp giấy chứng nhận GDP gồm 02 kho: kho 1 diện tích 30m2 và kho 2 diện tích 30m2 tại địa điểm kinh doanh: Phố Hồ (Lô 1 -2, NR Nguyễn Thị Doan), phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Với vi phạm mua, bán thuốc không đúng với địa điểm ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được cấp, Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Thuận đã bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 100 triệu đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, đơn vị này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4,5 tháng.

Giao cho ông Nguyễn Ngọc Hùng là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Thuận chấp hành quyết định xử phạt.

Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Thuận hoạt động từ 17/11/2014. Ngành nghề chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Y tế cũng vừa ban hành 6 quyết định xử phạt hành chính đối với 6 công ty do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực y tế với tổng số tiền phạt hơn 360 triệu đồng.

Tại quyết định số 17/QĐ-XPHC, Công ty TNHH mỹ phẩm Bityceuticals có địa chỉ tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội do ông Nguyễn Minh Lý làm Giám đốc đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố của 40 sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, hành vi trên vi phạm khoản 5 Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 68 tại Nghị định số 117/2020/NĐ - CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH mỹ phẩm Bityceuticals bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 30 triệu đồng.

“Hành vi trên vi phạm khoản 5 Điều 4, điểm d khoản 4 Điều 58 tại Nghị định số 117/2020/NĐ - CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”, Thanh tra Bộ Y tế nêu rõ.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, hành vi trên vi phạm khoản 5 Điều 4, điểm b khoản 5 Điều 58 tại Nghị định số 117/2020/NĐ - CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tại Quyết định số 20/QĐ-XPHC, Công ty TNHH Thiết bị y tế và Thương mại dịch vụ Tâm Thành tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do bà Ngô Thị Mai Trang bị xử phạt 70 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thay đổi vị trí kho bảo quản hoặc bổ sung kho mới tại cùng địa điểm kinh doanh mà cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm thanh tra, kho bảo quản thuốc của Công ty được thẩm định ở tầng 02 (theo Biên bản thẩm định GDP của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh ngày 27/12/2022) đã được chuyển xuống tầng 01 tại cùng địa chỉ đã đăng ký: số 21 Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, chưa được Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thẩm định cấp phép.

Hành vi trên vi phạm khoản 5 Điều 4, điểm d khoản 4 Điều 58 tại Nghị định số 117/2020/NĐ - CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngoài xử phạt bằng tiền, Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Anphaco, Công ty Cổ phần Dược phẩm Gia Thuận và Công ty TNHH Thiết bị y tế và Thương mại dịch vụ Tâm Thành bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4,5 tháng đối với hành vi quy định tại Điều 58 tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Tại Quyết định số 21/QĐ-XPHC, Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái tại quận Đống Đa, Hà Nội do bà Lê Phương Lan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị bị xử phạt 62,5 triệu đồng do đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

Hành vi số 01:Thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố của 18 sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.Hành vi trên vi phạm khoản 5 Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 68 tại Nghị định số 117/2020/NĐ - CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hành vi số 02: Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa đối với sản phẩm: WELLA PROFESSIONALS BLONDOR FREELIGHTS White lightening powder, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số: 1899966/22/CBMP - QLD, số lô: 407554, nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 106533882930 ngày 28/8/2024, giá trị lô hàng: 178.214.308 đồng.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm a khoản 1Điều 31 của Nghị định số 119/2017/NĐ - CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây được viết tắt là Nghị định số 119/2017/NĐ - CP), được sửa đổi bổ sung bởi khoản 48 Điều 2 của Nghị định số 126/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (sau đây được viết tắt là Nghị định số 126/2021/NĐ - CP); vi phạm quy định tại điểm g khoản 2 Điều 31của Nghị định số 119/201/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 49 Điều 2 của Nghị địnhsố 126/2021/NĐ- CP.

Ngoài xử phạt tiền, Thanh tra Bộ Y tế buộc Công ty Cổ phần Chăm Sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Phú Thái thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông đối với sản phẩm: WELLA PROFESSIONALS BLONDOR FREELIGHTS White lighening powder, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số: 1899966/22/CBMP- QLD, số lô: 407554.

Tại Quyết định số 22/QĐ-XPHC, Công ty TNHH Dược phẩm Vellpharm Việt Nam có địa chỉ tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bị xử phạt 30 triệu đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sản xuất thuốc Ibartain MR (Irbesartan 150mg), SĐK VD-7792-09 có thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký thuốc đã được phê duyệt nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung thay đổi theo quy định của pháp luật.

Thay đổi cỡ lô so với hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt: Cỡ lô đã được phê duyệt là 400.000 viên, cỡ lô 24002 là 800.000 viên, thuộc thay đổi nhỏ MiV-PA 13 chưa được Cục Quản lý Dược thẩm định, phê duyệt.

Hành vi trên vi phạm khoản 5 Điều 4, điểm b khoản 2 Điều 7tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 14 Điều 2 của Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.