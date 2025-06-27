Xây dựng thị trường M&A minh bạch, giúp doanh nghiệp Việt tái cấu trúc

M&A Vietnam Forum 2025 còn là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước khởi đầu cho sự ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam. Với sứ mệnh xây dựng một Hiệp hội, một hệ sinh thái M&A lành mạnh, minh bạch và hiệu quả, đúng pháp luật, sự ra đời của Hiệp hội sẽ tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Quỹ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tư vấn, thẩm định… từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường M&A tại Việt Nam.

Bà Phạm Thùy Dương ,Trưởng ban Vận động thành lập Hiệp hội M&A Việt Nam. Ảnh Thành Luân

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Phạm Thùy Dương ,Trưởng ban Vận động thành lập Hiệp hội M&A Việt Nam cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến chuyển sâu sắc hậu đại dịch và khủng hoảng, hoạt động M&A đã và đang trở thành công cụ chiến lược giúp các doanh nghiệp Việt Nam tái cấu trúc, mở rộng quy mô, khơi thông dòng vốn và chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2025 đã mở ra những cơ chế, chính sách đột phá, tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế tư nhân, trong đó M&A là một trong những trụ cột quan trọng.

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng thu hút vốn FDI, với dòng vốn từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Trung Quốc chảy mạnh vào các thương vụ M&A, mang theo nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến, và chuẩn mực quản trị quốc tế.

Các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, RCEP, cùng quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mở ra cơ hội cho khối tư nhân tham gia cổ phần trong các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn, thúc đẩy tính minh bạch và cạnh tranh.

Các diễn giả thảo luận, trao đổi, cung cấp thông tin giá trị và cập nhật các xu hướng trong ngành M&A.

Với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các quỹ đầu tư hàng đầu, cùng các chuyên gia chiến lược trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, M&A Vietnam Forum 2025 là không gian thảo luận, chia sẻ và định hình các chính sách, chiến lược hỗ trợ hoạt động M&A. Đây cũng là cơ hội để tạo lập mạng lưới kết nối chuyên sâu, mở ra những cơ hội hợp tác mới, đồng thời lan tỏa những giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tại sự kiện, các diễn giả nổi tiếng, hàng đầu với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tư vấn kinh tế và quản trị doanh nghiệp đã thảo luận, trao đổi, cung cấp thông tin giá trị và cập nhật các xu hướng trong ngành M&A đi cùng dòng chảy kinh tế trong nước và quốc tế.