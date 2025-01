Việt Nam mất 3,6% GDP do lừa đảo trực tuyến, tại sao vẫn tiếp tục xảy ra?

Tại Hội thảo phòng chống lừa đảo trên không gian mạng gần đây, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), cho biết lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hàng nghìn tỉ USD mỗi năm. Theo thống kê, cổng cảnh báo an toàn thông tin đã nhận gần 16.000 báo cáo về lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỉ đồng, tương đương 3,6% GDP.