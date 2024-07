20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự VILOG 2024

VILOG 2024 gồm 400 gian hàng từ hơn 300 công ty đại diện cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, thúc đẩy kết nối toàn cầu hệ thống logistics.

Các lĩnh vực chính của triển lãm bao gồm: Vận tải & Giao nhận, Kho thông minh và chuỗi cung ứng lạnh, Máy móc - thiết bị xử lý vật liệu, Ứng dụng công nghệ logistics, Cơ sở hạ tầng KCN và cảng biển, mang đến cái nhìn toàn diện về những tiến bộ và đổi mới trên các lĩnh vực xương sống này của ngành logistics. Sự kiện này là nền tảng trung tâm dành cho các chuyên gia và các doanh nghiệp trong ngành đang nghiên cứu các giải pháp tiên tiến và tạo dựng mạng lưới kết nối kinh doanh có giá trị.

VILOG 2024 hứa hẹn sẽ là triển lãm toàn cầu, với sự tham gia của các công ty và tập đoàn đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là sự xuất hiện của các quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Úc... Đây là cơ hội hiếm có để khách tham quan khám phá bộ sưu tập phong phú các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ tiên tiến từ các công ty hàng đầu trên toàn thế giới.

Lĩnh vực “Vận tải & Giao nhận” tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2024 hứa hẹn sẽ là tâm điểm của sự kiện, thu hút sự tham gia đa dạng của khoảng 100 đơn vị tham gia. Khu vực nhộn nhịp này sẽ có sự góp mặt của những cái tên nổi bật như THACO Industries, Vina Dowell, ACT Logistics từ Việt Nam, Transit từ Nga, bên cạnh các ông lớn như Nippon Express và Isuzu từ Nhật Bản, mỗi hãng đều tăng cường nhận diện thương hiệu của mình và chào đón khách ghé thăm với gian hàng quy mô lớn được dàn dựng công phu, hoành tráng.

Đặc biệt, ba tổ chức networking và nền tảng thương mại điện tử lớn từ Trung Quốc bao gồm Orange Logistics Organization (OLO), WIFFA và Breakbulk Club cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tham gia VILOG 2024 với gian hàng thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp cùng sự có mặt của những thành viên uy tín nhất trong tổ chức.

Các đơn vị tham gia đáng chú ý khác bao gồm ACE Global Logistics từ Úc, Sân bay Quốc tế Chicago Rockford từ Hoa Kỳ, Chapman Freeborn Airchartering từ Singapore, Cảng Oknha Mong từ Campuchia, Translog từ Tây Ban Nha, ACIS từ Philippines và GOSONIC từ Hong Kong... giới thiệu một loạt các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực logistics đường hàng không, đường biển và đường bộ.

Lĩnh vực này hứa hẹn mang lại sự trao đổi sâu sắc và cơ hội hợp tác, khiến VILOG 2024 trở thành một địa điểm không thể bỏ qua đối với các chuyên gia và nhà hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Lĩnh vực "Kho thông minh & Chuỗi lạnh" tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2024 sẽ đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp trưng bày những công nghệ, thiết bị và giải pháp mới nhất về kho bãi và chuỗi lạnh. Lĩnh vực này sẽ bao gồm các công ty nổi bật như Tân Phương Phát (Việt Nam) trưng bày các hệ thống kệ chứa hàng tiên tiến, Nhất Lộ Phát 168 (Việt Nam) trưng bày xe nâng CROWN nổi tiếng. Hòa Phát (Việt Nam) sẽ giới thiệu các giải pháp container đa năng, trong khi VINATECH (Việt Nam) sẽ giới thiệu các giải pháp kệ kho và siêu thị đa dạng. Niuli Machinery (Trung Quốc) sẽ mang đến nhiều loại thiết bị xử lý vật liệu. Ngoài ra, IRS Eastern (Việt Nam) sẽ trưng bày dòng sản phẩm điều hòa nhiệt độ chuyên dụng dành cho xe tải đông lạnh.

Một tiêu điểm của lĩnh vực này là sự tham gia của Hiệp hội Chuỗi Lạnh Đài Loan (TCCA) mang đến các giải pháp chuỗi lạnh tiên phong. TCCA tập hợp các công ty và chuyên gia có kinh nghiệm về chuỗi lạnh chuyên nghiệp, bao gồm các trung tâm logistics, thiết bị phần cứng, tích hợp hệ thống, quản lý vận hành, tư vấn, hệ thống thông gió bếp trung tâm, chế biến thực phẩm, nhà máy, bất động sản logistics... Vì vậy, đây được coi là chuyên gia cung cấp dịch vụ logistics một điểm dừng toàn diện và uy tín.

Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2024 sẽ giới thiệu các cảng và trung tâm logistics quan trọng, đóng vai trò then chốt đối với ngành thương mại và vận tải đang phát triển của Việt Nam như: Cảng Quốc tế Long An; Tân Cảng Bình Dương; Cảng Oknha Mong; Tân Cảng Sài Gòn (SNP); Công ty CP Depot Kho vận Tân Cảng; Cảng Hải An...

Lĩnh vực Công nghệ thông tin Logistics tại VILOG 2024 sẽ là nơi trưng bày những tiến bộ công nghệ mới nhất đang cách mạng hóa ngành logistics, giới thiệu các giải pháp công nghệ cao từ các công ty hàng đầu trên toàn cầu, với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Dubai, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc.

Tại đây, các nhà triển lãm sẽ giới thiệu một loạt giải pháp công nghệ thông tin, bao gồm phần mềm quản lý logistics tiên tiến, giải pháp tự động hoá, nền tảng hậu cần AI và IoT, ứng dụng công nghệ blockchain để minh bạch chuỗi cung ứng... Người tham dự sẽ có cơ hội tương tác với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu và khám phá những đột phá tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực logistics.

Sự tham gia đa dạng từ các công ty quốc tế trong lĩnh vực này nhấn mạnh tầm quan trọng toàn cầu của công nghệ trong lĩnh vực logistics hiện đại và khẳng định VILOG 2024 là một sự kiện quan trọng dành cho các chuyên gia trong ngành đang tìm cách bắt nhịp và đi đầu trong bối cảnh công nghệ thông tin logistics đang phát triển nhanh chóng.

VILOG 2024 được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) và Công ty Vinexad.

Trong khuôn khổ VILOG 2024, một loạt hội thảo chuyên đề về logistics xanh sẽ được tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết sâu sắc và thúc đẩy các chiến lược khả thi để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ngành logistics.

Một trong những hoạt động quan trọng là hội thảo “Đào tạo kỹ năng xanh cho nhân lực ngành logistics – gắn kết với ESG” do Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI – đơn vị trực thuộc VLA) chủ trì. Hội thảo sẽ tập trung vào việc trang bị cho lực lượng lao động ngành logistics những kỹ năng xanh thiết yếu và tích hợp các nguyên tắc Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Bên cạnh đó, Tập đoàn ITL sẽ tổ chức một cuộc thảo luận với chủ đề "Logistics xanh và an toàn hơn thông qua việc tích hợp phương thức vận chuyển bằng xe tải và sà lan" để tìm hiểu các lợi ích và chiến lược tích hợp các phương thức vận tải khác nhau nhằm nâng cao tính bền vững và an toàn.

Hội thảo “Logistics xanh - Từ nhận thức tới hành động” sẽ hướng dẫn người tham gia từ những hiểu biết nền tảng về khái niệm logistics xanh đến việc triển khai các hành động thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh các hội thảo và toạ đàm chuyên ngành, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia chuyến khảo sát tới Cảng Quốc tế Long An, mang đến góc nhìn thực tế về hoạt động cảng và cơ sở hạ tầng logistics tiên tiến. Ngoài ra, tour tham quan Nhà kho COBI Logis Warehouse sẽ giới thiệu các hệ thống quản lý kho hàng hiện đại và các giải pháp logistics bền vững đang được vận hành hiện nay.

Trong khuôn khổ triển lãm, chương trình kết nối B2B toàn diện được thiết kế nhằm tối đa hóa lợi ích cho các doanh nghiệp tham gia. Chương trình chuyên nghiệp này tận dụng nền tảng trực tuyến tiên tiến đảm bảo quá trình kết nối liền mạch và hiệu quả. Những người tham gia có thể hiển thị hồ sơ của họ và lên lịch gặp đối tác thông qua nền tảng trực tuyến, sau đó gặp gỡ và tương tác trực tiếp tại chỗ, thúc đẩy kết nối sâu hơn và đàm phán kinh doanh hiệu quả hơn. Bằng cách tập hợp các chuyên gia logistics, các nhà lãnh đạo trong ngành và các đối tác tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới, chương trình kết nối B2B tại VILOG 2024 mang đến những cơ hội để xây dựng các mối quan hệ đối tác có giá trị, khám phá các thị trường mới và nâng cao sự hiện diện trong ngành cho các doanh nghiệp tham gia.