3 tâm điểm đáng chú ý của FPT Telecom trong tháng 1-2024

Vào ngày 5/1/2024 tại lễ trao giải Tech Awards 2023 do báo điện tử Vnexpress tổ chức, FPT Play đã vượt qua nhiều thương hiệu tên tuổi khác trong cùng lĩnh vực để nhận giải “Nền tảng giải trí Việt xuất sắc” nhất năm 2023. Đây là năm thứ hai liên tiếp, FPT Play vinh dự nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng cũng như sự nhất trí của hội đồng chuyên môn Tech Awards 2023.

Bà Hoàng Nguyễn Thúy Quyên - Đại diện FPT Play tại lễ trao giải

Chia sẻ tại lễ trao giải, bà Hoàng Nguyễn Thúy Quyên - Giám đốc Trung tâm Truyền thông số cho biết: “FPT Play hân hạnh khi vẫn luôn là lựa chọn giải trí số 1 của khán giả và là đối tác tin cậy của nhiều đơn vị, nhãn hàng. Giải thưởng Nền tảng giải trí Việt xuất sắc tại Tech Awards 2023 chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của FPT Play trong quá trình phát triển”.

Kết quả này một lần nữa khẳng định các kết quả nghiên cứu xã hội, cho thấy xu hướng của lĩnh vực nền tảng giải trí đã được công bố trước đó. Cụ thể, báo cáo từ Người tiêu dùng số (The Connected Consumer) cho thấy nhu cầu xem phim trực tuyến vẫn còn hấp dẫn người xem. Bên cạnh đó là các chương trình phát sóng độc quyền các trận cầu đỉnh cao. FPT Play cũng giữ vị trí top 2 thương hiệu ứng dụng xem phim và chương trình giải trí được quan tâm nhất mạng xã hội, với 324.894 thảo luận (từ 1/1 - 15/4/2023).

Sở hữu ứng dụng FPT Play, người dùng có thể khám phá không giới hạn hơn 60 nghìn giờ nội dung, đáng chú ý là những giải thể thao đỉnh cao trong nước và hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới như V.League, UEFA, AFC; giải bóng rổ nhà nghề số 1 thế giới như NBA… FPT Play còn là ứng dụng cung cấp kho phim truyền hình, điện ảnh bản quyền từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan hay Âu Mỹ với hàng trăm tựa phim phát song song quốc tế, được ra mắt liên tục trong năm và gần 170 kênh truyền hình trong nước, quốc tế với chất lượng Full HD.

FTI ra mắt giải pháp Contact Center đa kênh toàn diện mang tên OnCallCX. Đây là một bước ngoặt mới của FPT Telecom International trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bởi không chỉ là hệ thống tổng đài Call Center nghe gọi thông thường, Contact Center đem đến giải pháp chăm sóc Khách hàng trên đa kênh với mục tiêu nâng cao trải nghiệm. Mới đây nhất, FTI đã ra mắt giải pháp Contact Center hoàn chỉnh, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc quản lý và tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm của khách hàng.

Cụ thể, thông qua hệ thống Call Center thông minh, sản phẩm cung cấp khả năng kết nối và hỗ trợ Khách hàng đồng thời một cách chuyên nghiệp, giúp quản lý cuộc gọi và phân bổ công việc một cách hiệu quả. OnCallCX mang đến giao diện CRM đa dạng để lựa chọn mẫu quản lý phù hợp với hệ thống của FTI, giúp đồng bộ thông tin khách hàng đa kênh, dễ dàng tiếp cận, tương tác và quản lý dữ liệu.



Với tính năng hệ thống ticket thông minh, sản phẩm cho phép định cấu hình mức độ ưu tiên và trạng thái chuyển tiếp cho đội ngũ hỗ trợ, tạo ra sự tương tác nội bộ chất lượng và hiệu quả. Ngoài ra, OnCallCX tích hợp tất cả các nền tảng đa kênh như hội thoại, SMS, Email, Website, Facebook, Zalo, và WhatsApp trong một giao diện duy nhất, giúp tạo trải nghiệm liền mạch và đồng nhất cho Khách hàng.

Với slogan “Connecting Experiences That Matter – Kết nối mọi trải nghiệm”, OncallCX là sứ mệnh để FTI định hình lại cách mà các doanh nghiệp tương tác với khách hàng. OnCallCX sẽ giúp người dùng kết nối chặt chẽ hơn với khách hàng, tạo ra một môi trường tương tác không giới hạn. Bên cạnh đó, OnCallCX tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ và tự động hóa quy trình, giúp tạo ra một môi trường an toàn và hiệu quả. OncallCX hứa hẹn sẽ là giải pháp đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp về quản lý cuộc gọi và chăm sóc khách hàng.

Cũng trong tháng 1 vừa qua, FPT Telecom chính thức ra mắt Hi FPT phiên bản 7.5 với những cải tiến mới, giúp người dùng trải nghiệm trọn vẹn dịch vụ chăm sóc khách hàng kiểu mới của FPT Telecom.

Cụ thể, trong phiên bản mới này Hi FPT đã có những thay đổi tập trung vào việc quy hoạch lại giao diện, tăng hiệu suất của ứng dụng, điều chỉnh những hạn chế của các phiên bản trước để tối ưu hoá và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Điều này được chứng minh qua rất nhiều tiện ích công nghệ đã được tích hợp tại phiên bản 7.5 lần này.

Đây là một trong những cải tiến nổi bật của Hi FPT trong lần nâng cấp này, cho phép các khách hàng mới có thể tải và đăng nhập Ứng dụng chỉ từ 1 phút. Ngoài ra, sau khi đăng nhập thành công, Hi FPT sẽ chủ động cập nhật đầy đủ thông tin hợp đồng của khách hàng tại FPT Telecom, giúp thuận tiện trong việc quản lý toàn bộ thiết bị mạng trong gia đình một cách nhanh tiện nhất.



Đồng thời, với Hi FPT người dùng có thể chủ động đặt lịch triển khai, bảo trì dịch vụ ngay trên ứng dụng, giúp khách hàng linh động được thời gian kỹ thuật đến nhà cũng như rút ngắn được các quy trình so với trước đây.

Bên cạnh đó ứng dụng cũng cung cấp nhiều hình thức thanh toán và ưu đãi khi nâng cấp thiết bị Wi-Fi 6 trên Hi FPT. Cùng trải nghiệm Hi FPT phiên bản 7.5 ngay tại đây: https://hi.fpt.vn/rev/lbq/7Q4yGGAA