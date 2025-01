5 ưu điểm vượt bậc của máy giặt sấy Samsung Bespoke AI 14kg mà có thể bạn chưa biết

Tuy nhiên trước khi tìm hiểu chi tiết về sản phẩm chúng ta cần thảo luận rõ hơn về khái niệm giặt sấy kết hợp. Nhiều chuyên gia cho rằng nên sử dụng máy giặt và máy sấy riêng biệt, nhưng bạn biết đấy, diện tích nhà ở tại các thành phố lớn ngày càng bị thu hẹp, công nghệ cũng đã có những bước tiến rất ấn tượng để hoàn thiện và cho ra đời các sản phẩm tích hợp, 2 in 1, 3 in 1… thậm chí là all in one.

Chưa kể việc sử dụng máy giặt và máy sấy riêng biệt cũng gây nên một vài phiền toái không đáng có như phải chuyển quần áo từ máy giặt qua máy sấy hay chọn một sự đồng bộ cơ bản giữa hai thiết bị để mang đến trải nghiệm hoàn hảo. Chi phí bỏ ra để sử dụng hai sản phẩm này cũng thường tiêu tốn một khoản ngân sách không hề nhỏ.

Đáng nói là sau hơn 1 tháng trải nghiệm tôi chưa có điều gì phải băn khoăn khi sử dụng chiếc máy giặt sấy Samsung Bespoke AI này bởi đây là một chiếc máy có thiết kế quá đẹp, sang trọng và hiện đại hơn hẳn so với thế hệ tiền nhiệm trong khi kích thước lại gần như không đổi. Đặc biệt, nếu tinh ý bạn có thể dễ dàng nhận ra thiết kế Bespoke quen thuộc, từ vật liệu bằng kính cho đến màu xanh Morning Blue dịu mát và thời thượng mà chúng ta đã gặp rất nhiều trong các thiết kế tủ lạnh Bespoke nổi tiếng.

Tôi dám chắc rằng Samsung đang chủ định cải tiến những điều rất nhỏ đó để có thể mang đến một sự bất ngờ lớn đầy thú vị cho người dùng. Đó chính là sự kết nối liền mạch và hài hòa trong từng đường nét cũng như màu sắc của các sản phẩm gia dụng, để từ đó bạn có thể dễ dàng có được một không gian tổng thể cực kỳ hoàn hảo mà không cần phải tốn quá nhiều tiền hoặc phải cần đến sự có mặt của đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp với chi phí đắt đỏ.

Nếu bạn thật sự cảm thấy có điều gì đó thú vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy giặt sấy Samsung Bespoke AI 14kg này.

Đầu tiên, đây là máy giặt sấy hiếm hoi trên thị trường có dung tích lồng giặt 14kg và có khả năng sấy 8kg với một mức giá khá dễ chịu. Đây cũng là khối lượng đồ cần giặt sấy trung bình của một gia đình từ 4 đến 7 thành viên. Nghĩa là máy giặt sấy của Samsung có thể đáp ứng được nhu cầu giặt giũ của đại đa số các gia đình Việt hiện nay.

Đây không hoàn toàn là con số ngẫu nhiên, việc sử dụng dung tích lồng giặt 14kg có vẻ hơi thừa thãi với việc giặt giũ hàng ngày nhưng hầu hết các gia đình thường lựa chọn giải pháp 2 ngày giặt một lần. Trong khi đó, khối lượng đồ sấy 8kg rõ ràng là con số rất lý tưởng để có thể làm sạch chăn màn, ga gối mỗi tuần.

Sự hợp lý này không chỉ dừng lại ở các con số, nó còn đến từ rất nhiều chi tiết đã được Samsung chú tâm thay đổi để mang đến sự hài lòng cho người dùng. Có thể kể đến như thiết kế ngăn giặt xả tự động giúp người dùng không cần phải chủ động đổ nước giặt và nước xả vào mỗi lần bấm máy, cũng không còn lo tới việc quá thừa hoặc quá thiếu nước giặt xả so với lượng quần áo của ngày hôm đó. Việc này đã có cảm biến thông minh AI Wash đảm nhiệm.

Công nghệ này sẽ liên tục hoạt động trong suốt chu trình giặt để tự động nhận biết số lượng đồ giặt, chất liệu vải, độ bẩn của áo quần… để từ đó phân bổ lượng nước, lượng nước giặt, nước xả và thời gian giặt xả sao cho phù hợp. Nếu phát hiện độ bẩn nhiều, máy sẽ tự động thêm nước giặt và tăng thời gian giặt đến khi áo quần sạch hoàn hảo, nếu độ bẩn ít, máy sẽ rút ngắn thời gian giặt và kết thúc chu trình sớm hơn.

Bên cạnh ngăn giặt xả tự động phân bổ theo độ bẩn và khối lượng quần áo, một công nghệ đáng chú ý nữa là cảm biến chất liệu vải giúp tự động điều chỉnh lượng bong bóng siêu mịn, tốc độ động cơ để bảo vệ quần áo tốt đa và tăng hiệu quả sạch, đánh bật vết bẩn cứng đầu hiệu quả hơn 24%, loại bỏ cặn bám, vết loang của chất tẩy ngay cả trong nước lạnh. Samsung cũng là thương hiệu duy nhất đồng thời sở hữu hai công nghệ này.

Công nghệ AI Wash không phải là công nghệ đột phá mới, nó đã từng được ứng dụng trên các dòng máy giặt thông minh thế hệ trước. Tuy nhiên điểm cải tiến đáng chú ý trên chiếc máy giặt sấy Samsung là thuật toán này sẽ được đưa ra sau vài lần sử dụng liên tục và thường xuyên của người dùng, để từ đó nó sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp. Thậm chí người dùng cũng có thể dễ dàng cài đặt các quy trình giặt + sấy hoặc giặt, sấy riêng biệt… và sau chừng 1 đến 2 tuần sử dụng, máy sẽ đưa ra một chương trình giặt gợi ý phù hợp nhất.

Việc lựa chọn chế độ giặt phù hợp trong tổng số 20 chu trình giặt sấy được cài đặt sẵn cũng cực kỳ dễ sử dụng ngay cả với trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi nhờ nút điều chỉnh xoay vặn và màn hình hiển thị tiếng Việt vô cùng dễ hiểu. Với bảng điều khiển thông minh AI Control người dùng không cần ghi nhớ các chu trình giặt, máy sẽ tự động ghi nhớ và phân tích rồi đưa ra đề xuất dựa trên thói quen sử dụng.

Đồng thời máy cũng sẽ nhắc nhở bạn nếu có vấn đề phát sinh, đơn cử như thông báo bạn cần đổ thêm nước giặt xả khi máy đã sử dụng gần hết. Đáng chú ý, bạn hoàn toàn có thể kết nối với ứng dụng SmartThing trên điện thoại di động để điều khiển và theo dõi chu trình hoạt động của máy mà không lo tới việc “bọn trẻ ở nhà không quen với việc điều khiển máy giặt”.

Để làm sạch những vết bẩn cứng đầu cũng như mang đến những mẻ quần áo được giặt sấy sạch sẽ thơm tho, Samsung còn sử dụng công nghệ bong bóng siêu mịn AI Ecobubble+ TM để đánh bay những vết bẩn cứng đầu tốt hơn 24% mà không cần sử dụng nước nóng, giúp tiết kiệm đến 70% điện năng tiêu thụ và bảo vệ sợi vải tốt hơn đến 45%.

Theo Samsung, các bong bóng siêu mịn sẽ thấm sâu vào từng sợi vải và khi được kết hợp với tốc độ quay của lồng giặt cùng tốc độ của vòi xả nước sẽ giúp tách vết bẩn ra khỏi sợi vải. Để công nghệ này thật sự phát huy hiệu quả thì việc phân loại đồ giặt và chọn chế độ phù hợp cho từng loại vải một cách chủ quan sẽ quyết định rất nhiều đến kết quả thực tế. Ví dụ như giặt riêng đồ màu và đồ trắng, chọn chế độ nước lạnh và không sấy đối với các đồ len, sợi, chọn chế độ giặt khăn tắm và chăn màn khi cần làm sạch những vật dụng này, hay sử dụng chế độ giặt nhanh nếu bạn chỉ cần giặt nhanh một vài món đồ cần thiết…

Ngoài ra, hai công nghệ cải tiến đáng chú ý mà Samsung cũng trang bị trên dòng máy giặt sấy Samsung Bespoke AI đó chính là công nghệ giặt hơi nước diệt khuẩn Hygiene Steam và chế độ giặt siêu tốc Quick DriveTM. Nếu như công nghệ giặt siêu tốc Quick DriveTM với vòi phun nước cực mạnh giúp tăng sức mạnh thẩm thấu của bong bóng siêu mịn vào áo quần, giúp tiết kiệm 50% thời gian giặt so với các chế độ giặt thông thường mà vẫn đảm bảo hiệu quả sạch sâu.

Với công nghệ giặt hơi nước diệt khuẩn Hygiene Steam sẽ kích hoạt nước ở nhiệt độ cao thổi vào từng kẽ vải, loại bỏ chất bẩn bám sâu vào trong sợi vải đồng thời có thể diệt khuẩn đến 99,99% vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Đây là chế độ vực kỳ lý tưởng để giặt giũ chăn màn ga gối mỗi tuần cũng như giặt quần áo vào mỗi dịp các dịch bệnh về hô hấp và ô nhiễm môi trường gia tăng.

Ngoài các công nghệ tân tiến kể trên thì máy giặt sấy Samsung Bespoke AI còn rất êm ái, máy dùng động cơ Digital Inverter tiết kiệm điện năng, bền bỉ hơn, cũng như là kết hợp với công nghệ chống ồn VRT+ để giảm rung lắc đến 30%. Việc kết nối với ứng dụng SmartThings và theo dõi chu trình giặt trên điện thoại di động hay đồng hồ thông minh cũng vô cùng hoàn hảo.