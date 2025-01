Apple đầu tư mạnh hơn vào AI, nhưng vẫn thua xa các đối thủ tại thung lũng Silicon

CEO của Apple Tim Cook khai mạc WWDC 2024 tại Cupertino, California, ngày 10/06/2024.

Tăng đầu tư cho AI

CEO Tim Cook và CFO Luca Maestri đã né tránh nhiều câu hỏi về tốc độ triển khai và doanh số từ Apple Intelligence, cũng như thỏa thuận tích hợp ChatGPT từ OpenAI vào phần mềm của mình. Tuy nhiên, Cook thừa nhận chi phí cho AI đang tăng lên, với khoản thanh toán 2,15 tỷ đô la cho tài sản, nhà máy và thiết bị trong quý 6, tăng 8% so với quý trước và khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có sự gia tăng, chi tiêu của Apple vẫn nhỏ so với Microsoft, Google và Meta.

So sánh với đối thủ

Microsoft: Chi tiêu vốn 13,87 tỷ đô la trong quý 6, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Alphabet (Google): Chi phí tăng 91% lên 13,19 tỷ đô la.

Meta: Chi tiêu vốn tăng 31% lên 8,3 tỷ đô la.

CEO của Meta, Mark Zuckerberg, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư mạnh vào AI để không bị bỏ lại phía sau trong công nghệ quan trọng của thập kỷ tới.

Không giống Amazon, Google và Microsoft, Apple không có hoạt động kinh doanh đám mây cho thuê cơ sở hạ tầng. Apple cũng áp dụng chiến lược "lai" với trung tâm dữ liệu, kết hợp giữa việc tự thiết kế chip và thuê một số cơ sở hạ tầng từ các đối tác. Một trong những đối tác này là OpenAI, công nghệ ChatGPT của họ sẽ được tích hợp vào iOS vào cuối năm nay.

Kết Quả Kinh Doanh

Kết quả kinh doanh quý của Apple đã vượt qua ước tính, với doanh số tăng 5% lên 85,8 tỷ đô la, và cổ phiếu tăng nhẹ trong giao dịch mở rộng.

Apple đang dần tăng cường đầu tư vào AI, nhưng vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI và duy trì vị thế của mình trên thị trường công nghệ.