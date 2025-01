Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện: Đảm bảo cung ứng điện quý 4/2023 và mùa khô 2024

Minh chứng cho điều này, ông Đinh Văn Cường - Phó Giám đốc PTC3 - chia sẻ, vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, PTC3 đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kịp thời xử lý buộc tháo dỡ công trình xây dựng của người dân, đồng thời cảnh báo với cộng đồng về vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên tuyến đường dây 500kV ĐăkNông - Cầu Bông thuộc địa bàn xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’lấp, tỉnh ĐăkNông.

Cụ thể, trong quá trình triển khai kiểm tra định kỳ hành lang an toàn lưới điện truyền tải dọc tuyến đường dây 500kV Đăk Nông - Cầu Bông, tại khoảng cột 2964-2966, Truyền tải điện Đăk Nông (thuộc PTC3) đã phát hiện công trình xây dựng của hộ gia đình ông Đoàn Ngọc Quốc Việt có một phần diện tích nằm bên trong hành lang bảo vệ an toàn của đường dây, các vị trí vi phạm gồm: một góc nhà sinh hoạt chung; một góc nhà vệ sinh của quầy bar; một mái hiên nhà mát; cùng một phần diện tích tại công trình sân chơi tennis của gia đình. Chiều cao pha - đất tại điểm thấp nhất của sân so với dây dẫn là: pha A = 24,4m; pha B = 24,5m; pha C = 25,1m.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra bảo vệ an toàn hành lang lưới điện truyền tải

Trong các lần kiểm tra định kỳ đường dây 500kV Đắk Nông - Cầu Bông trước đó, khi nhận thấy chủ hộ chuẩn bị mặt bằng để xây dựng và trong quá trình xây dựng, Truyền tải điện Đắk Nông đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền, chỉ dẫn mốc giới hành lang an toàn của đường dây 500kV, hướng dẫn biện pháp tổ chức xây dựng để đảm bảo an toàn cho đường dây, công trình xây dựng, con người và tài sản trong quá trình thi công với chủ hộ và đã 02 lần lập biên bản (có sự tham gia của Chính quyền địa phương) nhắc nhở, cảnh báo ông Đoàn Ngọc Quốc Việt về nguy cơ vi phạm khi công trình được xây dựng sát ranh giới an toàn hành lang đường dây truyền tải 500kV. Tuy nhiên, hộ dân đã không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nên đã xây dựng cơi nới thêm diện tích nhà sinh hoạt chung, nhà vệ sinh và sân chơi tennis của gia đình xâm lấn vào hành lang đường dây.

Tại buổi làm việc với chủ nhà, đại diện các bên tham gia gồm có: Truyền tải điện Đăk Nông, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Đăk Nông, Sở Công thương tỉnh Đăk Nông, Chính quyền huyện Đăk R’Lấp, Chính quyền xã Nhân Cơ đều đã có chung một đánh giá và kết luận: Phần xây dựng vi phạm hành lang an toàn của đường dây nói trên, là diện tích được cơi nới xây dựng nằm ngoài phạm vi được cấp quyền sử dụng đất của chủ hộ. Mặc dù diện tích vi phạm chiếm tỉ trọng nhỏ so với diện tích nhà cửa, công trình đã xây dựng, nhưng hành vi này đã vi phạm hành lang an toàn đường dây 500kV, gây nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh hoạt, sinh sống trong hành lang và gây mất an toàn trong vận hành đường dây 500kV.

Chủ nhà tự dỡ bỏ các góc công trình xây dựng cơi nới nằm trong hành lang an toàn đường dây 500kV Đăk Nông - Cầu Bông

Hành lang bảo vệ an toàn đường dây 500kV được quy định tại Nghị định 14/NĐ-CP ngày 26/4/2014, Nghị định 51/NĐ-CP ngày 21/4/2020. Đồng thời, theo Luật Điện lực, không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có cấp điện áp từ 500kV trở lên.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ nhà buộc hoàn thành tháo dỡ, di dời phần diện tích vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu dưới sự giám sát của Chính quyền xã Nhân cơ và Truyền tải điện Đăk Nông trong thời hạn 05 ngày. Sau khi hoàn thành tháo dỡ và di dời đúng thời gian quy định, chủ hộ đã ký biên bản cam kết không tái phạm và không sử dụng phần sân tennis vào các mục đích hoạt động thể dục thể thao, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như đảm bảo các quy định về bảo vệ an toàn hành lang đường dây 500kV.

Phó Giám đốc PTC3 nhấn mạnh, đường dây 500kV đi qua các địa phương đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội cũng như an ninh năng lượng quốc gia. Mọi vi phạm hành lang an toàn sẽ bị xử lý nghiêm, triệt để, buộc phải tháo dỡ để trả lại nguyên trạng. Vụ việc trên là bài học cảnh báo các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm chỉnh quy định về hành lang an toàn lưới điện cao áp khi cải tạo, xây dựng công trình, tránh gây mất an toàn lưới điện cao áp, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và thiệt hại tài sản của nhà nước, của tổ chức và cá nhân.

Qua đây, cũng thấy được sự quyết liệt và hiệu quả trong công tác quản lý vận hành, kiểm tra đường dây và phối hợp với các cơ quan chức năng, cùng chính quyền địa phương trong việc đảm bảo hành lang an toàn lưới điện truyền tải của các đơn vị trực thuộc PTC3. Điều này đã cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của PTC3 đối với công tác này.

Trong đó bao gồm các trọng tâm như: Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ đường dây truyền tải trong vận hành, kịp thời phát hiện, hướng dẫn và xử lý ngay các trường hợp vi phạm và có dấu hiệu vi phạm, không để các tổ chức, cá nhân xây dựng hoàn thiện công trình nhằm tránh lãng phí tài sản của tổ chức, cá nhân; đồng thời không để xảy ra các nguy cơ về tai nạn trong dân gây mất an toàn trong vận hành lưới điện truyền tải.

Tiếp tục quán triệt đến toàn bộ CBCNV các quy định về hướng dẫn trình tự thực hiện xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; đồng thời tuân thủ các quy định về nhà ở, công trình theo Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Khoản 3 Điều 51 Luật Điện lực.

Tiếp tục rà soát, tăng cường công tác quản lý, vận hành hành lang an toàn đường dây truyền tải nhằm đảm bảo ngăn ngừa các nguy cơ diều, vật bay, … bên ngoài hành lang; kịp thời chằng néo chắc chắn, chống bay tốc các loại vật bay, bay vào trạm biến áp, đường dây truyền tải trong mùa mưa bão trong những tháng cuối năm 2023.