Bosch: nơi làm việc tốt nhất ngành kỹ thuật tại Việt Nam năm 2023

Với cam kết cùng nhau phát triển, tận hưởng công việc và truyền cảm hứng, nhân viên làm việc tại Bosch Việt Nam đều có được môi trường làm việc tốt nhất. Đây cũng là lý do Bosch Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam năm 2023".

Suốt 9 năm liên tiếp, Bosch đã liên tục góp mặt trong danh sách này và trở thành một trong những nhà tuyển dụng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Anphabe đã xếp hạng danh sách và trao tặng giải thưởng danh giá này cho những doanh nghiệp mang đến trải nghiệm tích cực cho người lao động, thông qua khảo sát chuyên sâu từ hơn 63.000 chuyên gia, 800 công ty và 18 lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc.

“Vị trí dẫn đầu của Bosch Việt Nam ở lĩnh vực Kỹ thuật là minh chứng cho những cống hiến không mệt mỏi của toàn bộ nhân viên nhằm mang đến những thành tựu xuất sắc. So với thời điểm bắt đầu, Bosch Việt Nam hiện có khoảng 5,800 nhân viên trên toàn quốc với hành trình trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu. Hiện Bosch Việt Nam đang vận hành nhà máy sản xuất dây đai truyền động Bosch lớn nhất thế giới và Công ty Công nghệ Phần mềm Toàn cầu Bosch tại Việt Nam (BGSV) là trung tâm lớn thứ 2 của Bosch Global Software Technologies toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ. Cùng với đó, Bosch Việt Nam còn sở hữu một Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ô tô tại TP. HCM. Tôi tin chiến lược tập trung phát triển “Lấy con người làm trọng tâm” đóng vai trò then chốt trong hành trình phát triển ấn tượng này”. Ông Dominik Meichle, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, chia sẻ.

Tại Việt Nam, Bosch cũng tích cực mở rộng qui mô trong lĩnh vực công nghệ phần mềm với công ty Công nghệ Phần mềm Toàn cầu Bosch (BGSV). Trung tâm này hiện có khoảng 4,000 kỹ sư trình độ cao sau 13 năm hoạt động kể từ năm 2010. BGSV được định vị cung cấp các giải pháp phần mềm và phát triển sản phẩm công nghệ cao tới đối tác tại khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Bosch cũng không ngừng đầu tư nguồn nhân lực và phát triển tài năng tại Việt Nam với hơn 100,000 giờ đào tạo mỗi năm. Mỗi nhân viên làm việc tại Bosch Việt Nam sẽ trải qua một lộ trình Phát triển Năng lực cá nhân hóa và điều chỉnh phù hợp cho từng giai đoạn phát triển sự nghiệp của họ. Chương trình này cho phép cộng sự tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu, các hội thảo chuyên ngành, hoặc thậm chí là trao cơ hội theo đuổi chương trình học thuật cao hơn như Thạc sỹ và Tiến Sỹ. Những đóng góp này đã giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc của Bosch năm 2023 giảm 4.7% so với năm trước đó, và tốt hơn khoảng 3-5% so với tỷ lệ nghỉ việc của thị trường trong vòng 5 năm gần đây.

Đặc biệt, các nhân viên của Bosch Việt Nam đều được linh hoạt lựa chọn nơi làm việc ở bất cứ đâu nhưng vẫn đảm bảo ghi nhận công bằng những đóng góp của họ. Đồng thời, công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thể chất, tư vấn sức khỏe, ngày hội thể thao và các sự kiện nội bộ nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh giúp nhân viên tự do thể hiện bản thân, tôn trọng sự đa dạng và tìm thấy hạnh phúc tại chính nơi làm việc.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, Bosch Việt Nam đã đóng góp 3.000 giờ tình nguyện từ nhân viên và quyên góp hơn 9 tỷ đồng (khoảng 341.000 Euro) cho hơn 20 dự án cộng đồng. Những dự án này tập trung vào các lĩnh vực giáo dục và môi trường, chẳng hạn như: triển khai các chương trình hỗ trợ cho trẻ em vùng sâu vùng xa, trồng 500 cây xanh trên 5ha đất tại Đồng Nai, phát triển cơ sở hạ tầng trường học và cung cấp nhu yếu phẩm cho các trại trẻ mồ côi ở địa phương.

Bên cạnh việc liên tục giữ vị trí số 1 trong hạng mục Kỹ thuật và xếp hạng 19 trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam năm 2023, Bosch Việt Nam còn giành được nhiều giải thưởng uy tín như: Chứng nhận Great Place to Work 2023, Top 50 Best Employer of Choice 2023 by Vietnam Student và Top 50 Corporate Sustainability Awards - hạng mục Outstanding CSR.

“Những giải thưởng và cột mốc danh giá này tôi xin dành tặng cho đội ngũ nhân sự tài năng, nhiệt huyết và không ngừng sáng tạo của Bosch. Cùng nhau, chúng ta sẽ viết nên những cột mốc mới và tiếp tục đạt được nó một cách ngoạn mục.” Ông Sathyanarayana T K, Phó Chủ tịch, Giám đốc Vận hành của Công ty Công nghệ Phần mềm Toàn cầu Bosch, cho biết.