Phân cấp, cắt giảm thủ tục vượt các chỉ tiêu đề ra

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, tập trung vào phân cấp thẩm quyền, cắt giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Một trong những kết quả đáng chú ý là các chỉ tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã hoàn thành vượt mức đề xuất. Tính đến ngày 15/6/2026, Bộ đã phân cấp, phân quyền giải quyết 99 thủ tục hành chính, trong khi chỉ tiêu đề xuất là 73 thủ tục. Số thủ tục bị bãi bỏ đạt 121/120 thủ tục.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm 4.150 ngày, vượt 24 ngày so với chỉ tiêu 4.126 ngày. Chi phí tuân thủ giảm hơn 61,9 tỷ đồng, cao hơn khoảng 32,5 tỷ đồng so với mục tiêu gần 29,4 tỷ đồng. Đối với điều kiện kinh doanh, Bộ đã bãi bỏ 193 điều kiện, vượt 2 điều kiện so với chỉ tiêu đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị hướng dẫn triển khai phân cấp, phân quyền lĩnh vực KH&CN do Bộ KH&CN tổ chức tại Hà Nội.

Các kết quả này cho thấy việc rà soát, điều chỉnh quy trình và phân định lại thẩm quyền giải quyết thủ tục đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực quản lý của Bộ. Việc phân cấp, phân quyền góp phần tăng tính chủ động cho địa phương, giảm đầu mối xử lý ở cấp bộ và tạo điều kiện để tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận cơ quan giải quyết thủ tục thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, cần phân biệt kết quả lũy kế đã hoàn thành trước kỳ báo cáo với khối lượng công việc phát sinh trong quý III. Theo báo cáo, trong quý III/2026 không phát sinh phương án mới được phê duyệt và thực thi theo chương trình, kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các con số vượt chỉ tiêu nêu trên là kết quả lũy kế được Bộ xác định đến ngày 15/6/2026.

Trong kỳ báo cáo, Bộ đã đánh giá tác động đối với 25 thủ tục hành chính; thẩm định 7 thủ tục trong 4 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tổng số thủ tục hành chính được ban hành trong kỳ là 106, gồm 30 thủ tục mới, 44 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 32 thủ tục bị bãi bỏ.

Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, theo dõi của Bộ là 392 thủ tục. Trong đó, 134 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp bộ và 258 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh. Cơ cấu này phản ánh kết quả phân định lại thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Số hóa quy trình, khai thác dữ liệu thay thế giấy tờ

Cùng với việc cắt giảm thủ tục và phân cấp thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công nghệ chú trọng triển khai cải cách dựa trên dữ liệu, từng bước giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Theo báo cáo, Bộ đã hoàn thành công bố, tái cấu trúc quy trình, cấu hình điện tử và khai thác dữ liệu đối với 130/130 thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này đã được ghi nhận trong các báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Đối với 35 thủ tục được Bộ Công an xác định chưa thực chất trong việc cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát, phối hợp cập nhật và hoàn thành theo yêu cầu.

Ngoài phạm vi Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, Bộ đã rà soát 15 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ có khả năng cắt giảm, thay thế bằng dữ liệu. Kết quả, 8 thủ tục đã được bãi bỏ; 7 thủ tục còn lại thống nhất sử dụng dữ liệu để thay thế các thành phần hồ sơ theo đề xuất của Bộ Công an, trong đó có 3 thủ tục đã được phân cấp về địa phương.

Kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống là nền tảng để thay thế giấy tờ, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đây là hướng triển khai có ý nghĩa đối với cải cách thủ tục hành chính, bởi việc thay thế giấy tờ bằng dữ liệu không chỉ giúp giảm thành phần hồ sơ mà còn góp phần thay đổi cách thức tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông tin. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, người dân, doanh nghiệp có thể hạn chế việc kê khai, cung cấp nhiều lần cùng một thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục.

Về hạ tầng kỹ thuật, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để phục vụ tra cứu, xác thực và giải quyết hồ sơ.

Đối với 9 cơ sở dữ liệu được quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ đã hoàn thành kết nối kỹ thuật với 7 cơ sở dữ liệu, gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe và Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện.

Hai cơ sở dữ liệu còn lại là Nền tảng sổ sức khỏe điện tử và Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hiện chưa đủ điều kiện kết nối. Bộ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ quản và sẵn sàng triển khai khi đáp ứng các điều kiện kỹ thuật theo quy định.

Việc kết nối kỹ thuật là điều kiện quan trọng, nhưng để dữ liệu thực sự thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu cần được chuẩn hóa, cập nhật và khai thác thống nhất. Đây cũng là vấn đề được Bộ xác định là một trong những khó khăn cần tiếp tục khắc phục.

Nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử

Báo cáo quý III/2026 cũng cho thấy khối lượng hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ tiếp tục ở mức lớn. Trong kỳ, tổng số hồ sơ tiếp nhận được báo cáo là hơn 220 nghìn hồ sơ, bao gồm hồ sơ tiếp nhận mới và hồ sơ chuyển từ kỳ trước. Số hồ sơ đã giải quyết là 60.027; trong đó có 7.021 hồ sơ giải quyết trước hạn, 52.841 hồ sơ đúng hạn và 175 hồ sơ quá hạn.

Số hồ sơ đang giải quyết là 160.081, trong đó 160.077 hồ sơ còn trong hạn và 4 hồ sơ quá hạn. Những con số này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực vận hành hệ thống, theo dõi tiến độ và phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn trong quá trình xử lý hồ sơ.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đã được cấu hình theo kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp ngày 6/7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành cấu hình 100% thủ tục hành chính được đơn giản hóa, phân quyền, phân cấp trên hệ thống tập trung.

Bộ cũng đã cấp quyền quản trị hệ thống cho các địa phương, tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng để cán bộ quản trị tại địa phương chủ động cập nhật, điều chỉnh quy trình xử lý phù hợp với đặc thù và yêu cầu quản lý. Đối với các thủ tục mới được công bố, sửa đổi, bổ sung, phân cấp hoặc bãi bỏ, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện cấu hình, đồng bộ trên hệ thống.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, Bộ đã tiếp nhận 87 phản ánh, kiến nghị trong kỳ, gồm 80 phản ánh mới và 7 phản ánh chuyển từ kỳ trước. Toàn bộ 87 phản ánh, kiến nghị đã được xử lý và đăng tải công khai; không có phản ánh đang xử lý hoặc quá hạn. Đây là kênh thông tin quan trọng để cơ quan quản lý nắm bắt những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, từ đó xem xét điều chỉnh quy định và quy trình giải quyết.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ cũng chỉ ra một số khó khăn, trong đó có việc dữ liệu chuyên ngành chưa được chuẩn hóa đồng đều. Quá trình làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu vẫn đang được thực hiện, ảnh hưởng đến khả năng khai thác dữ liệu để thay thế hoàn toàn giấy tờ trong một số thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định tiếp tục triển khai các phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định kinh doanh; bảo đảm thông tin thủ tục được công bố, công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Cùng với đó là tập trung số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và cấp kết quả điện tử; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để bảo đảm sự gắn kết giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số.

Từ kết quả triển khai trong thời gian qua, có thể thấy cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ đang được thực hiện đồng thời trên các phương diện thể chế, quy trình và hạ tầng dữ liệu. Việc tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện kết nối giữa các hệ thống và nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ sẽ có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả cải cách trong giai đoạn tiếp theo.